Sršne neznášajú jednu vec: ako ich odplašiť zo záhrady a zbaviť sa ich raz a navždy

Leto prináša teplé večery, vôňu grilovania a posedenia s priateľmi pod holým nebom. No spolu s príjemnou atmosférou prichádzajú aj nechcení návštevníci – hmyz. Kým včely sú spravidla vítanými pomocníkmi v prírode aj v záhrade, vosy a najmä sršne vedia poriadne znepríjemniť akúkoľvek chvíľu oddychu. Sršne sú navyše väčšie, hlučnejšie a ich žihadlo môže byť pre niektorých ľudí doslova nebezpečné. Preto sa oplatí vedieť, čomu sa vyhýbajú a ako ich dostať čo najďalej od nášho domu či záhrady.
Prečo sú sršne rizikové?
Na rozdiel od včely, ktorá po uštipnutí zomrie, alebo osy, ktorá býva skôr dotieravá, sršeň predstavuje vyššiu hrozbu. Tento hmyz pôsobí sebavedomo, je odvážny a keď má pocit ohrozenia, stáva sa agresívnym. Jeho bodnutie je bolestivé a pre alergikov či malé deti môže byť dokonca životu nebezpečné. Navyše, sršeň môže bodnúť opakovane – jeho žihadlo nie je jednorazové ako u včely.
Na druhej strane, v prírode majú svoj význam. Lovia drobný hmyz a pomáhajú tak regulovať jeho premnoženie. Avšak v tesnej blízkosti ľudí sa menia na nepríjemného a nebezpečného spoločníka.
Čo sršne skutočne odpudzuje?
Ak existuje niečo, čo sršne neznášajú, je to dym. Nie je náhoda, že ich nenájdete lietať pri ohnisku alebo pri rozžeravenom grile. Dym im sťažuje orientáciu a pôsobí na nich ako prirodzený odpudzovač. Podobne fungujú aj rôzne dymiace špirály alebo vonné tyčinky.
Samozrejme, neustále zadymovanie priestoru nie je praktické, preto sa oplatí poznať aj iné riešenia – napríklad jednoduchý domáci repelent.
Ako si vyrobiť domáci repelent proti sršňom
Na prípravu postačia len tri ingrediencie:
- esenciálny olej z mäty piepornej,
- olej z citronely (citrónovej trávy),
- kvapka obyčajného saponátu na riad.
Do malej fľaštičky s rozprašovačom vlejte približne jednu čajovú lyžičku z každého oleja, pridajte pol lyžičky saponátu, zalejte vodou a dôkladne pretrepte. Saponát zabezpečí, aby sa oleje zmiešali s vodou a nezostali plávať na povrchu.
Tento sprej môžete pravidelne striekať okolo okien, dverí, do rohov altánku či na záhradný nábytok. Vôňa mäty a citronely je pre človeka príjemná a osviežujúca, no pre sršne neznesiteľná.
Video: Ako na sršne
Pasca, ktorá nikdy nesklame
Ak chcete istotu, skúste si vyrobiť jednoduchú pascu. Sršne obľubujú sladké chute – či už je to ovocie, sirup alebo pivo – a práve to môžete využiť.
Postup výroby pasce:
- Vezmite plastovú fľašu s objemom približne 0,5 litra.
- Odrežte jej hornú tretinu a vložte ju hrdlom nadol späť do spodnej časti.
- Vznikne tak lievik, ktorým sršne vletia dnu, no cestu späť už nenájdu.
Ako návnadu môžete použiť:
- pivo zmiešané s cukrom,
- sladký ovocný sirup,
- zriedený džem.
Je dôležité, aby tekutiny bolo aspoň 10 centimetrov – iba tak sa hmyz nedokáže odlepiť od hladiny a uniknúť.
Naopak, mäso, med či pečeň fungujú slabšie a často prilákajú skôr iný hmyz, ktorý vám neprekáža.
Kam pascu umiestniť?
Pasca by mala byť položená ďalej od miest, kde trávite čas – napríklad v tienistej časti záhrady alebo zavesená do koruny stromu. Nikdy ju neumiestňujte priamo pri dome, aby ste si sršne neprilákali tam, kde sa pohybuje rodina.
Myslite aj na bezpečnosť – pasce neumiestňujte na miesta, kde by sa k nim mohli dostať deti alebo domáce zvieratá.
Čomu sa radšej vyhnúť?
- Nezabíjajte sršne holými rukami. Pri rozpučení uvoľňujú chemické látky – feromóny, ktoré okamžite privolajú ďalšie jedince. Situácia sa tak môže ešte viac vyhrotiť.
- Nepokúšajte sa zničiť hniezdo sami. Sršne si svoje hniezda chránia mimoriadne agresívne a útoky by mohli mať vážne následky. Ak objavíte hniezdo v blízkosti domu, vždy kontaktujte odborníkov alebo hasičov.
Ako sa sršňov zbaviť bezpečne?
Najlepšia je kombinácia dvoch metód – domáceho repelentu a pascí. Repelent odpudí sršne od domu a pasce zachytia tých, ktorí sa predsa len odvážia priblížiť.
Ak sa však sršne usadia priamo pri dome a postavia si hniezdo, nikdy neriskujte. Zavolajte profesionálov, ktorí hniezdo odstránia bezpečne a bez zbytočného ohrozenia.
Záver
Sršne síce patria do prírody a zohrávajú v nej svoju úlohu, no v tesnej blízkosti ľudí môžu byť hrozbou. Našťastie, pomocou jednoduchých domácich trikov – ako sú repelenty a pasce – si môžete vytvoriť bezpečné prostredie a užívať si leto bez obáv zo žihadiel.
Ak budete vedieť, čo sršne odpudzuje, a budete postupovať opatrne, vaša záhrada ostane miestom pohody a oddychu, nie bojiskom s nepríjemným hmyzom.