Sprchové závesy definitívne končia: Kúpeľňové trendy na rok 2026 menia pravidlá hry

Ešte pred pár rokmi bol sprchový záves takmer povinnou výbavou každej kúpeľne. Lacný, rýchlo dostupný a na prvý pohľad praktický doplnok mal jedinú úlohu – zabrániť tomu, aby voda zo sprchy zaplavila podlahu. Plastové či textilné závesy sa predávali v rôznych farbách, vzoroch a motívoch, takže si ich vedel vybrať naozaj každý. Časom sa však ukázalo, že ide skôr o provizórne riešenie než o niečo, čo by zodpovedalo moderným nárokom na hygienu, dizajn a komfort.
Podľa odborníkov na bývanie a interiérový dizajn je rok 2026 symbolickým bodom zlomu. Sprchové závesy postupne miznú z kúpeľní a nahrádzajú ich riešenia, ktoré sú krajšie, praktickejšie a výrazne zdravšie pre každodenné používanie.
Prečo sprchové závesy už neobstoja v modernej kúpeľni?
Na prvý pohľad pôsobia nevinne, no v skutočnosti sú jedným z najmenej hygienických prvkov v kúpeľni. Plast aj textil majú jednu spoločnú vlastnosť – zadržiavajú vlhkosť. Po každom sprchovaní na nich zostávajú kvapky vody zmiešané so zvyškami mydla, šampónu či sprchového gélu. To je ideálne prostredie pre vznik plesní, baktérií a nepríjemného zápachu.
Aj pri pravidelnom praní alebo čistení sa problém rieši len dočasne. Tmavé škvrny sa časom vracajú a záves začína pôsobiť zanedbane. Okrem hygieny zaostáva aj estetika – sprchový záves často pôsobí lacno, rušivo a dokáže pokaziť dojem aj z inak pekne zariadenej kúpeľne.
Moderné trendy preto kladú dôraz na čisté línie, trvácne materiály a riešenia, ktoré si nevyžadujú neustálu starostlivosť.
Walk-in sprchy: otvorenosť, svetlo a minimalistický luxus
Jedným z najvýraznejších trendov posledných rokov sú walk-in sprchy, ktoré v roku 2026 zažívajú svoj vrchol. Ide o sprchový priestor oddelený od zvyšku kúpeľne iba jednoduchou sklenenou zástenou – bez dverí, závesov a zbytočných konštrukcií.
Takéto riešenie pôsobí mimoriadne vzdušne a opticky zväčšuje priestor. Práve preto je obľúbené aj v menších bytoch, kde každý centimeter hrá dôležitú rolu. Najčastejšou voľbou je číre bezpečnostné sklo, ktoré prepúšťa svetlo a podčiarkuje čistý vzhľad kúpeľne.
Údržba je jednoduchá a rýchla – namiesto prania závesu stačí po sprchovaní prejsť sklo stierkou. Pre tých, ktorí si potrpia na súkromie, existujú aj varianty z matného alebo jemne tónovaného skla. V kombinácii s moderným LED osvetlením môže walk-in sprcha pôsobiť ako súkromná wellness zóna priamo u vás doma.
Pevné sklenené steny: elegancia a poriadok bez kompromisov
Vo väčších kúpeľniach sa čoraz častejšie objavujú pevné sklenené priečky. Tie jasne definujú sprchovací priestor, no zároveň nenarúšajú celkovú harmóniu miestnosti. Keďže nemajú pohyblivé časti ani pánty, nevznikajú miesta, kde by sa zachytávali nečistoty a vodný kameň.
Tento typ riešenia pôsobí mimoriadne luxusne a dodáva kúpeľni profesionálny, až hotelový vzhľad. Vyžaduje si však dostatok priestoru – v príliš malej kúpeľni by mohol pôsobiť stiesnene. Tam, kde má svoje miesto, však dokáže urobiť výrazný dizajnový rozdiel.
Bezbariérové sprchy: pohodlie, ktoré sa stáva normou
Ďalším silným trendom roku 2026 sú bezbariérové sprchy bez schodíkov a klasických vaničiek. Podlaha sprchy plynule nadväzuje na zvyšok kúpeľne, čo vytvára dojem jednotného a čistého priestoru.
Toto riešenie nie je určené len pre seniorov alebo ľudí so zníženou pohyblivosťou. Ocenia ho aj rodiny s deťmi a všetci, ktorí hľadajú maximálne pohodlie a bezpečnosť. Zároveň ide o veľmi estetické riešenie, ktoré dokonale zapadá do moderných a minimalistických interiérov.
Prečo je čas rozlúčiť sa so sprchovým závesom?
- Hygiena: Vlhké prostredie závesov podporuje vznik plesní a baktérií.
- Vzhľad: Záves pôsobí zastaralo a kazí celkový dojem z kúpeľne.
- Údržba: Pravidelné pranie a výmena sú nepraktické a zbytočne náročné.
- Lepšie alternatívy: Sklenené zásteny a bezbariérové riešenia ponúkajú vyšší komfort aj estetiku.
Kúpeľňa roku 2026: miesto pokoja, čistoty a štýlu
Dnešná kúpeľňa už nie je len technickým priestorom. Je to miesto, kde sa ráno pripravujeme na deň a večer hľadáme chvíľu pokoja. Aj preto sa čoraz viac kladie dôraz na riešenia, ktoré sú hygienické, ľahko udržiavateľné a nadčasové.
Sprchové závesy do tejto predstavy jednoducho nezapadajú. Trendy roku 2026 jasne ukazujú smer – otvorené priestory, sklo, čisté línie a pohodlie bez kompromisov. Či už sa rozhodnete pre walk-in sprchu, pevnú sklenenú stenu alebo bezbariérový vstup, výsledkom bude kúpeľňa, ktorá vám bude slúžiť a robiť radosť dlhé roky.
Ak plánujete rekonštrukciu, práve teraz je ten správny moment rozlúčiť sa so starými riešeniami a pustiť do kúpeľne moderné trendy, ktoré myslia na dizajn aj každodennú praktickosť.