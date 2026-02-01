Správy za peniaze? WhatsApp chystá zmeny, ktoré mnohých zaskočia

WhatsApp bol dlhé roky synonymom bezplatnej komunikácie bez reklám. Táto predstava sa však postupne mení. Spoločnosť Meta, ktorá aplikáciu vlastní, už potvrdila, že pripravuje zmeny v jej fungovaní. Týkajú sa najmä zobrazovania reklám v určitých častiach aplikácie a rozšírenia spôsobov monetizácie služby.
Reklamy v Statusoch a Kanáloch: Meta potvrdila ich zavádzanie
Meta už oficiálne oznámila, že reklamy sa majú objaviť vo funkciách Status a Kanály. Ide o časti aplikácie, ktoré slúžia na zdieľanie krátkych aktualít alebo sledovanie obsahu tvorcov a rôznych organizácií.
Dôležité však je, že:
- súkromné chaty zostávajú bez reklám
- obsah správ je aj naďalej chránený end-to-end šifrovaním
- reklamy sa budú zobrazovať len mimo osobných konverzácií
Toto stanovisko Meta komunikovala viackrát – cieľom je monetizovať tie časti aplikácie, ktoré nezasahujú do súkromnej komunikácie používateľov.
Prečo sa reklamy zavádzajú? Dôvod je jednoduchý
WhatsApp dlhé roky fungoval ako bezplatná služba bez akýchkoľvek viditeľných reklamných prvkov. Meta ho však prevádzkuje v globálnom meradle a potvrdila, že hľadá nové možnosti, ako aplikáciu finančne udržať a rozvíjať.
Zároveň ide o logické pokračovanie stratégie, ktorú Meta uplatňuje už na iných platformách, ako sú Facebook alebo Instagram – teda ponúknuť tvorcom priestor na zdieľanie obsahu a zároveň vytvoriť priestor pre reklamu.
Predplatné bez reklám: Meta ho zvažuje, ale zatiaľ neoznámila detaily
V médiách sa dlhodobo objavujú informácie o možnom predplatnom, ktoré by reklamy odstránilo.
Faktom však je:
- Meta zatiaľ nepotvrdila konkrétnu cenu
- ani presný dátum spustenia
- ani rozsah funkcií, ktoré by predplatné prinieslo
Spoločnosť len oficiálne uviedla, že „zvažuje viaceré možnosti“, ako ponúknuť užívateľom výber medzi bezplatným modelom s reklamami a plateným modelom bez reklám. Ak sa teda predplatné objaví, pôjde o krok v súlade s trendom, ktorý Meta už zaviedla v Európe na Facebooku a Instagrame.
Ako sa zmeny dotknú používateľov?
Väčšina ľudí, ktorí WhatsApp používajú len na písanie správ a telefonovanie, si reklamy pravdepodobne ani nevšimne. Zmeny sa týkajú najmä:
- používateľov, ktorí sledujú Status
- používateľov, ktorí odoberajú Kanály
V týchto priestoroch sa obsah tretích strán bude dopĺňať o reklamné príspevky.
Meta zároveň opakovane zdôrazňuje, že reklamy nebudú vychádzať z obsahu odoslaných či prijatých správ, keďže tie sú šifrované a firma k nim nemá prístup.
Kam WhatsApp smeruje?
Z dostupných potvrdených informácií vyplýva, že WhatsApp prechádza postupným vývojom:
- reklamy v Statusoch a Kanáloch sú oficiálne plánované a testované
- Meta hľadá spôsob, ako službu dlhodobo monetizovať
- súkromná komunikácia ostáva chránená a nedotknutá
- prípadné predplatné je v štádiu úvah, nie finálnej implementácie
WhatsApp zostáva primárne nástrojom na súkromnú komunikáciu – a podľa Meta to tak ostane. Reklamy sa dotknú len tých častí aplikácie, ktoré neovplyvňujú osobné chaty. Ide o dlhodobo pripravovaný krok, ktorý reflektuje vývoj digitálnych služieb aj potrebu hľadať nové finančné zdroje.
Ak sa objaví predplatné alebo ďalšie rozšírenia, pôjde o následné etapy – momentálne však nie sú oznámené žiadne konkrétne parametre.