Správne nabíjanie mobilu: Zvyky, ktorými si mnohí Slováci nevedomky ničia batériu

Nabíjanie telefónu dnes patrí medzi rutinné úkony, nad ktorými sa už takmer nikto nepozastaví. Mobil položíme na nabíjačku, odpojíme ho, keď sa nám to hodí, a tým celá „veda“ pre väčšinu ľudí končí. Moderné batérie však fungujú na princípoch, ktoré pri nesprávnom používaní môžu výrazne strácať na výdrži aj celkovej životnosti. Mnohé z bežných návykov pritom pôsobia na prvý pohľad neškodne – v praxi však batériu pomaly, ale isto oslabujú.
Aby vám mobil slúžil čo najdlhšie bez náhleho poklesu výdrže či nutnosti výmeny batérie, oplatí sa pochopiť, čomu by ste sa pri nabíjaní mali vyhnúť a aké postupy batérii naopak prospievajú.
1. Aktivujte úsporný režim, keď to situácia dovoľuje
Ak telefón stráca percentá rýchlejšie, než by ste čakali, prvou pomocou môže byť úsporný režim. Tento režim nie je len marketingový doplnok – reálne obmedzuje procesy, ktoré bežia na pozadí, znižuje jas displeja a vypína alebo redukuje funkcie, ktoré momentálne nepotrebujete.
Ešte väčší efekt dosiahnete, ak vypnete služby ako Bluetooth, GPS, Wi-Fi či mobilné dáta v situáciách, keď ich objektívne nevyužívate. Každá z týchto funkcií totiž neustále komunikuje so zariadením alebo sieťou a tým spotrebúva energiu. Ich vypnutím získate často prekvapivo veľa času navyše.
2. Nespoliehajte sa na „vybitie do nuly“ – ide o zastaraný mýtus
Možno ste už počuli, že batéria sa má občas úplne vybiť a následne plne nabiť, aby sa „nakalibrovala“. Tento postup však platil pri starších typoch batérií, nie pri moderných lítiových článkoch, ktoré používajú dnešné smartfóny.
Opakované hlboké vybíjanie batériu stresuje a zrýchľuje jej degradáciu. Ideálne je preto držať úroveň nabitia v takzvanej komfortnej zóne – približne medzi 20 % a 70–80 %. Ak telefón pripojíte k nabíjačke už pri 20 %, batérii tým pomáhate udržať stabilitu. Rovnako je vhodné odpojiť ho skôr, ako dosiahne 100 %, najmä ak ho nabíjate každodenne.
3. Rozumné nabíjacie cykly podporujú dlhšiu životnosť batérie
Každá batéria má určitý počet nabíjacích cyklov. Jeden cyklus však neznamená jedno pripojenie na nabíjačku – ide o súčet nabití, ktoré vytvoria 100 %. Ak teda mobil päťkrát nabijete približne o 20 %, cyklus sa započíta až po dosiahnutí celkovej hodnoty 100 %.
Z praktického hľadiska to znamená, že batérii viac prospieva častejšie, krátke a čiastočné nabíjanie než dlhé nabíjanie z 0 % na 100 %. Ak telefón počas dňa pripojíte na pár minút a dodáte mu napríklad 10–15 %, vôbec to nie je problém – práve naopak, znižuje to stres na batériu.
4. Dôležité je aj prostredie: teplo je tichý nepriateľ batérie
Pri nabíjaní sa batéria prirodzene zahrieva. Tento jav je normálny, no nadmerné teplo jej škodí. Telefón by ste preto mali nabíjať v prostredí s izbovou teplotou, ideálne medzi 20 a 25 °C.
Nevhodné je nechávať mobil nabíjať v aute na slnku, na rozpálenom parapete alebo ho prikryť perinou či vankúšom v posteli. Ak si všimnete, že sa zariadenie počas nabíjania výnimočne zahrieva, je najlepšie nabíjanie prerušiť a telefón nechať chvíľu vychladnúť. Teplo je totiž jedným z najväčších faktorov, ktoré skracujú životnosť batérií.
5. Originálna nabíjačka nie je marketingová fintička – ide o bezpečnosť a výdrž batérie
Najmä pri starších telefónoch má veľa ľudí tendenciu siahnuť po lacnej alternatíve z internetu. Rozdiely však môžu byť väčšie, než sa zdá. Originálne nabíjačky a kvalitné značkové náhrady sú navrhnuté tak, aby mobil nabíjali optimálnym prúdom a napätím.
Lacné napodobeniny síce fungujú, no často ponúkajú odlišné hodnoty, ktoré môžu dlhodobo batériu preťažovať. Rýchle nabíjanie nie je vždy výhra – vyššie napätie síce ušetrí čas, ale batéria sa pri ňom viac zahrieva a rýchlejšie degraduje. Investícia do originálnej alebo overenej nabíjačky sa rozhodne vyplatí.
6. Nabíjačku nenechávajte v zásuvke, keď ju nepoužívate
Mnohí ľudia si zvykli nechávať nabíjačku v zásuvke trvalo. Hoci moderné nabíjačky spotrebúvajú v nečinnosti len minimum energie, stále predstavujú potenciálne riziko prehrievania a v extrémnych prípadoch aj zhorenia. Navyše sa opotrebúva aj samotná zásuvka.
Najbezpečnejšie a zároveň najrozumnejšie je po nabití telefónu odpojiť nielen mobil, ale aj nabíjačku, a to úplne z elektrickej siete.
Zhrnutie: Ako sa o batériu starať, aby vydržala čo najdlhšie
Správne nabíjacie návyky dokážu výrazne ovplyvniť to, ako dlho vám batéria mobilného telefónu bude slúžiť. Za drobné zmeny v každodennom používaní získate dlhšiu výdrž na jedno nabitie aj pomalšie starnutie batérie.
Moderný smartfón je zariadenie, na ktoré sa spoliehame každý deň – a starostlivosť o batériu je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré pre jeho spoľahlivú prevádzku môžete urobiť.
Ak bude batéria v dobrom stave, telefón vás nesklame ani v momentoch, keď ho potrebujete najviac.