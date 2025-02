Spoznajte „kávový čaj,“ ktorý nielen chutí po káve, ale aj pomáha prečisťovať črevá

Poznáte nápoj, ktorý chuťou pripomína kávu, no zároveň podporuje zdravé trávenie a pomáha čistiť črevá? Na prvé počutie to môže znieť ako novodobý výstrelok, v skutočnosti však ide o starú tradíciu, ktorá sa v niektorých krajinách udržiava už po stáročia. Reč je o cascare – nápoji, ktorý je síce úzko spätý s kávovými plodmi, no napriek tomu do istej miery stojí mimo sveta klasickej kávy. V nasledujúcich riadkoch si vysvetlíme, čo vlastne cascara je, akú má chuť, prečo je v posledných rokoch taká populárna a ako si ju môžete jednoducho pripraviť aj doma.