Spotrebič, ktorý by ste mali okamžite vymeniť: potajomky vám navýši účty za elektrinu

Ak sa posledné mesiace pozeráte na svoje účty za elektrinu s čoraz väčším znepokojením a premýšľate, kde by sa dalo ušetriť, možno máte problém priamo pred očami – v kuchyni. Jedným zo spotrebičov, ktorý pracuje bez prestávky a pritom dokáže nepozorovane zvyšovať náklady, je práve chladnička. Najmä vtedy, ak ide o starší model.
Možno si to neuvedomujete, no chladnička patrí medzi najväčších „žrútov“ elektriny v domácnosti. Je v neustálej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a práve preto sa každá neefektivita prejaví veľmi rýchlo – a veľmi bolestivo – na vašom vyúčtovaní. Ako zistiť, že je čas dať tej starej konečne zbohom? A prečo sa investícia do novšej, úspornejšej chladničky naozaj oplatí?
Tichý vinník vysokých faktúr: prečo je chladnička problémom
Staré chladničky majú svoje čaro a mnohé z nich dokážu fungovať neuveriteľne dlho. To však neznamená, že je to pre vás výhodné. S pribúdajúcimi rokmi sa znižuje ich účinnosť a zvyšuje sa spotreba. Zatiaľ čo moderné modely sú navrhnuté s dôrazom na energetickú úspornosť, tie staršie sú jednoducho prekonané.
Kedy je čas na výmenu?
- keď spotreba elektriny v domácnosti dlhodobo rastie, hoci ste nič nezmenili,
- keď sa chladnička pri chladení nadmerne zahrieva alebo beží prakticky neustále,
- keď má viac ako 10–15 rokov – v tejto kategórii sú rozdiely v energetickej efektivite obrovské.
1. Nadmerná spotreba energie
Jedným z najvýraznejších problémov starých chladničiek je ich neefektívny chod. Chladia síce naďalej, ale za cenu omnoho vyššej spotreby elektriny. Nové modely dokážu byť v porovnaní so starými aj o 30 – 60 % úspornejšie, čo je rozdiel, ktorý sa pri celoročnej prevádzke rýchlo premení na stovky eur.
Investíciou do novšej chladničky tak nezískate len modernejší spotrebič, ale aj okamžité zníženie účtov.
2. Neustále poruchy a drahé opravy
Staršie spotrebiče často vyžadujú pravidelné opravy. Z času na čas môže odísť kompresor, inokedy zlyhá tesnenie či elektronika. Na prvý pohľad ide o „malé opravy“, no pri starých modeloch sa začnú kopiť.
Niekedy je jednoducho výhodnejšie ukončiť boj s neustálymi opravami a namiesto ďalších investícií radšej kúpiť nový spotrebič s nižšou spotrebou energie a dlhšou životnosťou.
3. Hlučná prevádzka
Hluk je ďalší prejav toho, že chladnička už má najlepšie roky za sebou. Zatiaľ čo moderné modely sú vyrobené tak, aby sa o nich dalo ledva vedieť, staršie chladničky vydávajú výrazné vibrácie či bzučanie. Okrem toho, že je to nepríjemné, často to znamená aj nižšiu efektivitu.
4. Nové technológie, ktoré staré modely nemajú
Moderné chladničky ponúkajú množstvo funkcií, ktoré nielen zvyšujú komfort, ale zároveň šetria energiu:
- automatické odmrazovanie,
- lepšia cirkulácia vzduchu,
- presná regulácia teploty,
- funkcia rýchleho chladenia,
- možnosť prepojenia s mobilom či inteligentnou domácnosťou.
Tieto inovácie sa nepodieľajú len na pohodlí, ale aj na rovnomernejšom a úspornejšom chode.
Aké domáce spotrebiče sú najväčšie „žrúty“ energie? Video
Ako vybrať novú chladničku?
Keď sa rozhodnete pre výmenu, je dobré sústrediť sa na niekoľko parametrov, ktoré ovplyvnia dlhodobú spokojnosť:
Energetická trieda
Uprednostnite modely so štítkom A. Aj keď bývajú drahšie, ich prevádzka je podstatne lacnejšia a investícia sa vráti už v priebehu niekoľkých rokov.
Veľkosť a kapacita
Chladničku vyberajte podľa počtu členov domácnosti a reálnych potrieb. Príliš veľký model zbytočne zvyšuje spotrebu, príliš malý zas môže byť nepraktický.
Investícia, ktorá sa naozaj oplatí
Vymeniť starú chladničku za novú môže na prvý pohľad pôsobiť ako veľká investícia, no v skutočnosti ide o jeden z najefektívnejších spôsobov, ako znížiť účty za energie. Navyše získate tichší chod, modernejšie funkcie a vyšší komfort pri každodennom používaní.
Vaša domácnosť bude ekologickejšia, úspornejšia a príjemnejšia na život.