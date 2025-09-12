Spojené štáty v pohotovosti. U človeka našli larvu mäsožravej bzučivky

Spojené štáty americké hlásia výnimočný prípad, ktorý vzbudil pozornosť nielen lekárov, ale aj odborníkov na parazity. V auguste 2025 bol potvrdený prvý človek infikovaný larvami bzučivky mäsožravej (Cochliomyia hominivorax), známej aj ako „New World screwworm“.
Ide o parazitickú muchu, ktorá sa doteraz spájala najmä s hospodárskymi zvieratami v Strednej Amerike a Mexiku. V USA bol takýto prípad u človeka zaznamenaný po prvý raz po viac než 50 rokoch.
Ako sa parazit dostal k pacientovi
Podľa amerického ministerstva zdravotníctva a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) mal infikovaný pacient nedávno pricestovať zo Salvadoru. Práve tam sa tento hmyz prirodzene vyskytuje. Zatiaľ sa zdá, že ide o izolovaný prípad a nič nenasvedčuje tomu, že by sa parazit začal šíriť medzi ľuďmi alebo zvieratami na území USA.
Čo je bzučivka mäsožravá
Bzučivka mäsožravá je parazitická mucha, ktorej samice kladú vajíčka do otvorených rán teplokrvných živočíchov. Z vajíčok sa do 24 hodín vyliahnu larvy, ktoré sa zavŕtajú do tkaniva a živia sa ním. Tento proces sa odborne označuje ako myiáza.
Ak sa infekcia nelieči, larvy môžu vážne poškodiť napadnuté miesto a otvoriť cestu pre ďalšie infekcie. V minulosti boli zaznamenané prípady u hospodárskych zvierat, ktoré bez zásahu veterinára často hynuli. U ľudí je však ochorenie veľmi zriedkavé.
Príznaky a liečba u ľudí
Infekcia larvami sa prejavuje:
- bolestivou ranou
- nepríjemným zápachom z postihnutého miesta
- postupným zväčšovaním poškodeného tkaniva
Liečba spočíva vo vybratí lariev a dezinfekcii rany. Včasný lekársky zásah je väčšinou účinný a prognóza pacienta je dobrá. Podľa CDC je riziko pre širšiu verejnosť nízke.
Prečo ide o riziko pre hospodárstvo
Najväčšiu hrozbu predstavuje bzučivka pre chov dobytka a hospodárske zvieratá. V minulosti už Stredná Amerika čelila rozsiahlej epidémii, ktorá spôsobila vysoké straty na stáde hovädzieho dobytka.
USA sa snažia takémuto scenáru predísť. Ministerstvo poľnohospodárstva už desaťročia využíva program sterilných samcov, ktorí sú vypúšťaní do prírody, aby sa populácia parazita nemohla ďalej rozmnožovať. Tento spôsob sa ukázal ako najúčinnejší pri kontrole šírenia bzučivky.
Situácia dnes
Podľa odborníkov je tento prípad vážnym varovaním, ale zároveň nie je dôvod na paniku. CDC aj ministerstvo poľnohospodárstva zdôrazňujú, že infekcia u ľudí v USA je extrémne zriedkavá a verejnosti nehrozí okamžité nebezpečenstvo.
Hlavný dôraz ostáva na monitorovaní hospodárskych zvierat, aby sa zabránilo zavedeniu a následnému šíreniu tohto parazita na americkom území.