Spíte takto? Nenápadný zvyk môže zvyšovať riziko infarktu aj mozgovej príhody, upozorňujú odborníci

Mnohí ľudia zaspávajú pri zapnutej lampičke, s mobilom na nočnom stolíku alebo im do spálne presvitá svetlo z ulice. Možno sa to zdá ako detail, no výskumy ukazujú, že aj veľmi slabé osvetlenie počas noci narúša prirodzený spánok a ovplyvňuje procesy, ktoré sa v tele odohrávajú počas regenerácie.
VIDEO: Odporúčania odborníkov pre zdravý spánok
Svetlo počas spánku potláča tvorbu melatonínu
Mozog dokáže registrovať svetlo aj cez zatvorené viečka. Už svetlo s intenzitou približne 5 luxov, čo môže byť presvitanie spod dverí alebo malá LED dióda na elektronike, dokáže znížiť tvorbu melatonínu – hormónu, ktorý riadi naše vnútorné hodiny a podporuje zaspávanie.
Tým sa narušia najmä hlbšie fázy spánku, ktoré sú pre regeneráciu tela najdôležitejšie.
Telo reaguje na svetlo aj vtedy, keď si myslíte, že spíte pokojne
V experimentoch ľudia uvádzali, že spali pokojne a žiadne rušenie si nepamätajú. Objektívne merania však ukázali, že telo bolo v mierne aktivovanom režime – ako keby bolo vystavené nenápadnému stresu.
Spánok pri bežnom umelom osvetlení môže podľa výskumov:
- zvýšiť srdcovú frekvenciu
- zhoršiť reguláciu hladiny cukru v krvi
- narušiť prirodzený prechod medzi spánkovými fázami
Tieto zmeny nemajú okamžité dramatické následky, no opakované nočné vystavovanie svetlu môže organizmus dlhodobo viac zaťažovať.
Prečo tma prospieva telu?
Spánok v prítmí alebo pri svetle môže spôsobovať mikroprebudenia, ktoré si nepamätáme. Hoci človek môže mať pocit, že spal dlho, kvalita spánku môže byť nižšia.
Výskumy zároveň ukazujú, že ľudia, ktorí pravidelne spia v osvetlených miestnostiach, mávajú častejšie problémy ako:
- vyšší krvný tlak
- nižšiu citlivosť na inzulín
- dlhodobo vyššie hladiny stresových hormónov
Neznamená to, že svetlo v noci priamo spôsobuje vážne ochorenia, ale môže byť jedným z faktorov, ktoré narúšajú regeneračné procesy a zaťažujú organizmus.
Ako si v spálni vytvoriť skutočnú tmu?
Najjednoduchším riešením je maska na oči. Ideálne pre tých, ktorí nemôžu ovplyvniť svetlo zvonka alebo majú partnera, ktorý chodí spať neskôr.
Dlhodobé riešenie predstavujú zatemňovacie závesy alebo rolety, ktoré spoľahlivo zablokujú pouličné lampy aj ranné svetlo.
Jediným mínusom dokonale tmavej spálne môže byť trochu ťažšie ranné prebúdzanie – telo totiž potrebuje svetlo ako signál, že začína deň. Preto je vhodné hneď po budíku pustiť do miestnosti prirodzené svetlo.
Prečo je prebúdzanie v úplnej tme náročnejšie?
Ranné svetlo aktivuje mozog a pomáha prepnúť organizmus z nočného režimu do denného. Bez tohto signálu môže telo prechádzať do bdelosti pomalšie.
Pomáha:
- okamžite roztiahnuť závesy
- vytiahnuť rolety
- alebo zapnúť jemné, teplé svetlo
Jednoduché zhrnutie: Tma je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zlepšiť spánok
Kvalitná tma v noci podporuje hlboký spánok, zdravé hormonálne procesy aj stabilnejšiu činnosť srdca.
Maska, závesy či rolety sú jednoduché pomôcky, ktoré môžu výrazne zlepšiť kvalitu spánku a celkovú pohodu.