Špinavá a zablatená podlaha? Prekvapte sa jednoduchým trikom na žiarivo čistú podlahu

Blato a špina na podlahe po daždivom dni sú nepríjemným prekvapením, ktoré dokáže potrápiť každého, kto dbá na čistotu svojho domova. Avšak existuje jednoduchý a cenovo dostupný spôsob, ako sa tejto nepríjemnosti zbaviť rýchlo a efektívne. Stačí vám ingrediencia, ktorú máte určite doma v kuchyni, a vaša podlaha bude znova žiariť čistotou.

Blato na podlahe? Problém vyriešený!

Upratovanie domácnosti síce nebýva obľúbenou aktivitou, no je nevyhnutné. Najmä ak sa musíte popasovať s podlahou zašpinenou od zablatených topánok. Namiesto siahnu po drahých a často chemických čistiacich prostriedkoch, vyskúšajte prírodné a šetrné riešenie. Nielenže ušetríte peniaze, ale zároveň budete šetrní aj k svojmu zdraviu a životnému prostrediu.

Zázračný ľanový olej – prírodný pomocník pre vašu podlahu

Ľanový olej poznáme hlavne z kuchyne, kde sa používa pri príprave studených pokrmov. No jeho využitie je omnoho širšie. Už celé desaťročia slúži na ošetrovanie a impregnáciu dreva. Preto nie je prekvapením, že sa skvelo hodí aj na čistenie rôznych typov podláh – od drevených cez vinylové až po laminátové. Tento prírodný zázrak si poradí so špinou bez použitia chémie.

Ako správne použiť ľanový olej na čistenie podlahy?

Postup je jednoduchý a zvládne ho každý. Do vedra s teplou vodou pridajte približne 6 až 8 kvapiek ľanového oleja. Do pripraveného roztoku namočte mop alebo mäkkú handričku, dôkladne ju vyžmýkajte a môžete sa pustiť do umývania podlahy. Pre dokonalý výsledok odporúčame na záver podlahu pretrieť suchou utierkou z mikrovlákna, ktorá dodá povrchu krásny lesk a odstráni zvyšnú vlhkosť.

Ako ľahko a rýchlo vyčistiť linoleové podlahy?

Prečo práve ľanový olej? Výhody, ktoré vás presvedčia

Ľanový olej má jedinečnú schopnosť prenikať hlboko do štruktúry dreva a dôkladne ho vyživovať zvnútra. Vďaka tomu drevená podlaha získava prirodzený lesk a zároveň je chránená pred poškodením. Na povrchu vytvára jemnú ochrannú vrstvu, ktorá zabraňuje usadzovaniu prachu a špiny. Výsledkom je, že podlahu nemusíte čistiť tak často, keďže sa na nej nehromadí nečistota.

Okrem toho tento ochranný film účinne chráni povrch pred poškrabaním a prenikaním vlhkosti, čo oceníte najmä v období dažďov alebo snehu. Či už ide o pravidelný týždenný upratovací režim alebo nečakaný zásah po návšteve, ľanový olej je skvelým prírodným riešením na udržanie podlahy v perfektnom stave. Stavte na overený trik a užite si krásne čistú a lesklú podlahu bez zbytočnej námahy.