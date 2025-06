Španielsko, Grécko, Portugalsko a Taliansko zakazujú prekvapivé predmety v odbavenej batožine. Toto by mal vedieť každý turista

Máte už kúpené letenky do Španielska, Grécka, Portugalska či Talianska a pomaly sa pripravujete na letnú dovolenku? Skôr než začnete baliť kufre, mali by ste vedieť o niektorých pravidlách, ktoré sa v poslednej dobe začali intenzívnejšie kontrolovať. Ak ich nebudete dodržiavať, môžete si narobiť nielen zbytočné komplikácie, ale aj ohroziť bezpečnosť celého letu.

Powerbanky nepatria do odbavených kufrov

Nie je to žiadna čerstvá novinka. Toto pravidlo v skutočnosti platí už od roku 2016. Lenže v poslednom období sa v obľúbených turistických krajinách ako sú Španielsko, Grécko, Taliansko či Portugalsko začalo oveľa dôslednejšie kontrolovať dodržiavanie predpisov týkajúcich sa prepravy lítiovo-iónových batérií v odbavenej batožine.

Mnohí cestujúci sú však stále prekvapení, keď im pri kontrole batožiny powerbanku z kufra jednoducho vyhodia alebo ich dokonca pokutujú.

Prečo práve powerbanky?

Dôvod je jasný a pomerne vážny – powerbanky obsahujú lítiovo-iónové batérie, ktoré nájdete aj v mobiloch, notebookoch či fotoaparátoch. Tieto batérie môžu byť nebezpečné, pretože v prípade poškodenia, prehrievania alebo skratu hrozí požiar.

Ak by k požiaru došlo v nákladovom priestore lietadla, bol by to obrovský problém. Prístup do týchto priestorov je obmedzený, čo znamená, že by posádka nemala možnosť okamžite reagovať. Dôsledky takéhoto incidentu by mohli byť fatálne.

Podľa americkej leteckej agentúry FAA v roku 2024 došlo k 89 incidentom spôsobeným lítiovo-iónovými batériami, čo predstavuje nárast o 16 % oproti predchádzajúcemu roku. Väčšina týchto prípadov sa navyše odohrala priamo na palube. Podobný trend sleduje aj európska agentúra EASA, preto sa letecké úrady rozhodli pravidlá znova pripomenúť a ich kontrolu sprísniť.

Čo presne nesmie ísť do odbaveného kufra?

V žiadnom prípade do odbaveného kufra nedávajte:

powerbanky

náhradné lítiovo-iónové batérie

elektronické cigarety a vapovacie zariadenia

Všetky tieto predmety poháňajú rovnaký typ batérií, preto musia byť vždy v príručnej batožine.

Bežná elektronika ako notebooky, tablety či mobilné telefóny je vo väčšine prípadov v odbavenom kufri povolená, no je nevyhnutné ich úplne vypnúť a zabezpečiť proti náhodnému zapnutiu. Niektoré aerolinky však prepravu tejto elektroniky v kufroch zakazujú úplne, preto si radšej všetky takéto zariadenia vezmite so sebou do lietadla.

Pozor na „inteligentnú“ batožinu

Moderné „chytré“ kufre s integrovanou powerbankou sú čoraz populárnejšie, ale predstavujú osobitnú kategóriu. Ak powerbanku z takéhoto kufra nie je možné ľahko vybrať, batožinu vôbec nemôžete odbaviť do podpalubia lietadla.

Kam teda s powerbankou a náhradnými batériami?

Odpoveď je jednoduchá: vždy do príručnej batožiny. Kabínový personál má možnosť v prípade incidentu okamžite zasiahnuť, zatiaľ čo v batožinovom priestore takúto možnosť nemajú.

Toto pravidlo pritom nie je len výmyslom niekoľkých európskych krajín. Platí prakticky na celom svete a je kontrolované medzinárodnými leteckými organizáciami vrátane EASA (v Európe) a FAA (v USA).

Ako správne zabaliť batérie?

Nestačí len hodiť powerbanku voľne do batohu. Každá náhradná batéria by mala byť:

v originálnom obale alebo

zabalená v samostatnom plastovom sáčku,

kontakty batérií sa odporúča prelepiť izolačnou páskou, aby nedošlo k skratu.

Ďalšou dôležitou vecou je kapacitný limit:

batérie do 100 Wh sú povolené bez problémov,

sú povolené bez problémov, batérie s kapacitou 100–160 Wh si môžu vyžadovať špeciálny súhlas aerolinky,

si môžu vyžadovať špeciálny súhlas aerolinky, nad 160 Wh sú batérie vo väčšine prípadov úplne zakázané.

Na osobu sú vo všeobecnosti povolené najviac dve náhradné batérie alebo powerbanky. Počas letu ich rozhodne nenabíjajte – väčšina aerolínií to explicitne zakazuje.

Čo sa môže stať, ak pravidlo porušíte?

V lepšom prípade prídete o powerbanku pri bezpečnostnej kontrole. V horšom prípade vás môže čakať vysoká pokuta alebo dokonca zákaz nastúpiť do lietadla. Riskovať v tomto smere sa rozhodne neoplatí.

Čo ešte nezabudnúť pred odletom?

Každá letecká spoločnosť môže mať mierne odlišné pravidlá, preto vždy pred cestou skontrolujte ich oficiálne stránky. Ušetríte si tak zbytočné starosti.

Nezabudnite si pred odletom nabiť všetky zariadenia – bezpečnostná kontrola vás môže vyzvať, aby ste prístroj zapli. Ak to nebude možné, môžete mať problémy.

Do príručnej batožiny si určite zbaľte aj všetky cennosti, doklady, lieky a ďalšie dôležité predmety – nikdy ich nedávajte do odbaveného kufra.