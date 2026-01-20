Spadol susedov strom na váš pozemok? Toto sú vaše práva, o ktorých vie len málokto

Extrémny vietor, ťažký mokrý sneh alebo silná búrka – a zrazu leží uprostred vašej záhrady strom, ktorý tam vôbec nemal byť. Ak patrí susedovi, otázky sa množia: kto je za škodu zodpovedný? Musíte si opravy hradiť sami, alebo ich má zaplatiť sused? A čo ak sa strom dal dlhodobo považovať za nebezpečný?
Mnohí ľudia ani netušia, aké práva v takejto situácii majú. Práve neznalosť pravidiel často vedie k susedským konfliktom, ktoré sa ťahajú mesiace – niekedy až končia na súde.
Rozhodujúca je príčina pádu stromu
Na Slovensku platí jednoduchá zásada:
Za škodu zodpovedá ten, kto ju spôsobil – alebo ten, kto škodu zavinil zanedbaním svojej povinnosti predchádzať rizikám.
Preto treba najskôr zistiť, prečo strom spadol:
1. Pád stromu pre silnú víchricu alebo inú živelnú udalosť (vyššiu moc)
Ak strom spadne v dôsledku mimoriadne nepriaznivého počasia, ktoré sa nedalo predvídať ani mu zabrániť, v praxi sa zvyčajne nevyvodzuje zodpovednosť vlastníka stromu.
Ide o prípady, ako napríklad:
- víchrica
- extrémna búrka
- výnimočná snehová nádielka
- zosuv pôdy spôsobený záplavami
V takom prípade škodu najčastejšie rieši poistenie domácnosti alebo nehnuteľnosti, a nie sused. Poisťovňa skúma hlavne to, či strom pred pádom nejavil známky poškodenia alebo rizika.
2. Strom bol chorý, starý alebo viditeľne poškodený – a majiteľ to neriešil
Tu je situácia úplne iná.
Ak bol strom zhnitý, napadnutý škodcami, mal suché konáre alebo bolo zjavné riziko jeho pádu, vlastník stromu je za škodu zodpovedný.
Slovenský Občiansky zákonník vychádza z princípu prevencie:
Každý je povinný konať tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktorým možno primerane zabrániť.
Ak teda majiteľ stromu zanedbával starostlivosť, prehliadal varovné signály alebo ignoroval upozornenia susedov, škodu musí nahradiť.
3. Strom spadol bez viditeľného dôvodu (napr. puknutie koreňa)
V takých prípadoch sa skúma, či bolo možné takúto udalosť predvídať.
Ak by od stromu bolo rozumné očakávať riziko (napr. bol naklonený, prerastený, rástol v podmáčanom teréne), zodpovednosť je opäť na vlastníkovi.
Ak však išlo o úplne neočakávaný jav, môže to byť posúdené ako náhodná udalosť – a škodu potom rieši poistenie.
Má vlastník stromu povinnosť pravidelne ho kontrolovať?
Slovenské zákony nestanovujú presnú povinnosť absolvovať odborné prehliadky stromu.
Napriek tomu platí:
- vlastník musí zabezpečiť, aby strom neohrozoval okolie
- musí reagovať na viditeľné riziká
- ak je strom starý, poškodený alebo rastie v rizikovom prostredí, očakáva sa zvýšená opatrnosť
Ak majiteľ preukáže, že strom nebol zanedbaný (napríklad, že ho orezával, kontroloval a neboli na ňom jasné známky poškodenia), môže sa zo zodpovednosti vyviniť.
Čo robiť hneď po páde stromu?
1. Všetko si dôkladne zdokumentujte
Fotografie, videá a poznámky o situácii vám neskôr výrazne pomôžu pri riešení s poisťovňou alebo so susedom.
2. Komunikujte so susedom pokojne
Mnoho sporov sa dá vyriešiť jednoduchou dohodou, najmä ak jedna strana škodu nechce spochybňovať.
3. Nahláste udalosť poisťovni
Pád stromu je bežná poistná udalosť – či už ide o víchricu, alebo o zodpovednosť vlastníka stromu. Poisťovňa často vyšle znalca, ktorý určí reálnu príčinu.
4. Ak dohoda nie je možná, poznajte svoje práva
Slovenské zákony chránia toho, komu vznikla škoda v dôsledku cudzieho zanedbania.
Ak vlastník stromu nepreukáže, že konal s primeranou starostlivosťou, zodpovedá za následky.
Kto teda na Slovensku hradí škodu? – stručné zhrnutie
- Živelné nešťastie:
→ Zvyčajne hradí poistenie, nie sused.
- Zanedbaná starostlivosť o strom (chorý, suchý, hnilý, nebezpečný):
→ Zodpovedá vlastník stromu a hradí škodu on.
- Náhodná a nepredvídateľná udalosť:
→ Zodpovednosť sa nevyvodzuje, rieši to poistenie.
- Sused musí niesť následky, ak sa preukáže, že strom neudržiaval tak, ako mal.