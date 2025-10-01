Sopka Pico del Teide na Tenerife znovu ožíva. Ostrov sa zdvihol o centimeter, vedci varujú pred nárastom aktivity

Tenerife, najväčší z Kanárskych ostrovov, sa v posledných mesiacoch dostáva do centra pozornosti vedcov. Pod najvyššou horou Španielska – sopkou Teide (3718 m n. m.) – sa odohráva zvýšená seizmická aktivita. Odborníci síce zdôrazňujú, že bezprostredné nebezpečenstvo erupcie nehrozí, no geologické merania dokazujú, že pod povrchom sa dejú významné zmeny.
Zvýšená seizmická aktivita v lete 2025
Počas augusta 2025 vedci z Vulkanologického inštitútu Kanárskych ostrovov (INVOLCAN) zaznamenali sériu otrasov v okolí Teide. Najintenzívnejší deň prišiel 30. augusta, keď seizmické stanice registrovali viac než 90 zemetrasení v priebehu niekoľkých hodín. Väčšina z nich bola veľmi slabá a ľudia ich nepocítili, no pre vedcov ide o dôležitý signál, že pod povrchom prebiehajú zmeny.
Ostrov sa zdvihol o jeden centimeter
Dlhodobé geodetické merania ukázali, že od roku 2023 sa povrch Tenerife zdvihol približne o 1 cm. Takýto jav zvyčajne znamená, že sa v podzemných priestoroch hromadí magma alebo plyny, čo zvyšuje tlak a deformuje zemskú kôru.
Podobné zdvihy pôdy sa v minulosti zaznamenali aj pred erupciami na iných sopkách, no podľa odborníkov to neznamená automaticky, že erupcia bezprostredne hrozí. Ide však o fenomén, ktorý si vyžaduje dôkladné monitorovanie.
Posledná erupcia na Tenerife
Teide je síce najznámejšou sopkou Kanárskych ostrovov, no jej posledná erupcia sa odohrala už pred viac než sto rokmi, v roku 1909, keď láva zo sopky Chinyero (súčasť vulkanického komplexu Teide-Pico Viejo) zasiahla severozápadnú časť ostrova. Odvtedy je oblasť pokojná, hoci seizmické roje a menšie otrasové série sa objavujú pravidelne.
Vláda pripravuje evakuačné cvičenie
Aj keď momentálne nie je dôvod na paniku a vulkanický semafor na Tenerife zostáva na zelenej úrovni (normálny stav), miestne úrady sa rozhodli preveriť pripravenosť obyvateľov aj záchranných zložiek. Koncom septembra 2025 sa má uskutočniť prvé rozsiahle evakuačné cvičenie na ostrove, ktoré simuluje scenár možnej sopečnej erupcie.
Prečo je sledovanie sopky také dôležité
Na Tenerife žije takmer milión obyvateľov a každý rok sem prichádzajú milióny turistov z celého sveta. Prípadná erupcia by preto mala oveľa väčšie následky než pred sto rokmi. Z tohto dôvodu vedci neustále sledujú:
- seizmickú aktivitu
- deformácie terénu (zdvih pôdy)
- zloženie a množstvo plynov unikajúcich zo sopky
Práve kombinácia týchto údajov pomáha predpovedať možné zmeny v magmatickom systéme.
Záver
Pod Pico del Teide sa v posledných mesiacoch deje zvýšená aktivita – stovky drobných zemetrasení a zdvih povrchu ostrova o 1 cm jasne dokazujú, že magmatický systém nie je úplne pokojný. Odborníci ale zdôrazňujú, že bezprostredné riziko výbuchu nehrozí a Tenerife zostáva bezpečnou destináciou.
Napriek tomu sa ostrov pripravuje na všetky scenáre. Vláda spúšťa evakuačné cvičenia a vedci pokračujú v dôkladnom monitorovaní sopky, aby v prípade potreby vedeli včas varovať obyvateľov aj návštevníkov.