Solíte priveľa? Ohrozujete svoje zdravie aj váhu

Soľ je neodmysliteľnou súčasťou našej kuchyne – bez nej by mnohé jedlá chutili mdlé a nezaujímavé. Problém však nastáva vtedy, keď to s jej množstvom preháňame. Sodík, ktorý je hlavnou zložkou soli, je síce pre správne fungovanie organizmu nevyhnutný, no jeho nadbytok má na telo podobne negatívny dopad ako príliš veľká spotreba cukrov či tukov. Výsledkom môže byť nielen priberanie na hmotnosti, ale aj vážne zdravotné komplikácie.
Koľko soli je ešte v norme?
Kto by odolal pizzi, šunke alebo kúsku vyzretého syra? Práve tieto pochúťky však obsahujú obrovské množstvo soli. Odborníci odporúčajú, aby dospelý človek neprijal viac ako päť gramov soli denne – čo zodpovedá približne jednej malej kávovej lyžičke. Realita je však často iná, keďže mnoho ľudí siaha po spracovaných potravinách, kde je sodík prítomný vo veľkých dávkach, aj keď si to neuvedomujeme. Dokonca aj tí, ktorí doma solia málo, do seba dostávajú nadbytok soli prostredníctvom hotových jedál či polotovarov.
Skrytý sodík tam, kde by ste ho nečakali
Vedeli ste, že jeden obyčajný hotdog môže obsahovať až 700 miligramov sodíka? A dva plátky šunky ukrývajú takmer 250 miligramov. Instantné polievky, bujóny či mrazené polotovary sú na tom podobne zle – plátok mrazenej pizze môže mať až 720 miligramov sodíka. Vysoký obsah majú aj mrazené krevety.
Zaujímavé je, že „sodíkovými bombami“ bývajú aj potraviny, ktoré by sme považovali za relatívne zdravé. Napríklad miska kukuričných lupienkov obsahuje až 270 miligramov sodíka. Instantné ovsené kaše či práškové zmesi na palacinky na tom nie sú o nič lepšie. Dokonca aj konzervovaný tuniak alebo zelenina v plechovke výrazne zvyšujú náš denný príjem soli.
Medzi potraviny s vysokým obsahom sodíka patria:
- údeniny
- syry
- instantné polievky a bujóny
- hranolky a ďalšie vyprážané jedlá
- mrazená pizza
- cereálie a instantné kaše
- kečup či sójová omáčka
Čítajte etikety, ochránite si zdravie
Ak si chcete udržať soľ pod kontrolou, oplatí sa čítať potravinové etikety. Aj výrobky, ktoré pôsobia zdravo, môžu obsahovať prekvapujúce množstvo sodíka. Napríklad obyčajná lyžica kečupu ukrýva približne 150 miligramov, zatiaľ čo sójová omáčka až 1000 miligramov sodíka na jednu lyžicu. To je obrovské číslo, ak vezmeme do úvahy odporúčané denné limity.
Ako nadbytok soli škodí telu?
Podľa viacerých štúdií je nadmerný príjem sodíka spojený s celým radom zdravotných problémov. Najčastejším následkom je vznik vysokého krvného tlaku (hypertenzie), ktorý zvyšuje riziko srdcových ochorení a mozgovej príhody. Soľ zároveň spôsobuje zadržiavanie vody v tele, čo vedie k pocitu opuchov a krátkodobému priberaniu.
Navyše, ak telo prijme veľa soli, vyvoláva to zvýšený smäd. Organizmus sa snaží sodík „zriediť“ prijatými tekutinami, no tieto tekutiny zostávajú v tele, pretože močový objem sa nezvyšuje.
Soľ a nárast hmotnosti
Zadržiavaná voda síce spôsobuje len krátkodobé zvýšenie hmotnosti, ale problémom je, že potraviny s vysokým obsahom soli často obsahujú aj veľa kalórií. Ak pravidelne jedávate fastfood, hranolky, pizzu či vyprážané jedlá, riskujete nielen nadváhu, ale aj obezitu.
Niektorí vedci dokonca hovoria o závislosti od slaných jedál. Podľa nich má soľ podobný účinok na mozog ako návykové látky – vyvoláva túžbu po ďalšej dávke. Takto vzniká baženie po slanom, prejedanie a následne priberanie.
Čím soľ nahradiť?
Ak nechcete, aby vaše jedlá boli fádne, skúste soľ nahrádzať prírodnými alternatívami:
- bylinky (bazalka, tymian, rozmarín)
- cesnak
- citrónová šťava
- rôzne druhy korenia
- čerstvá zelenina
Tieto prísady dokážu zvýrazniť chuť jedál a zároveň nezaťažia telo nadmerným množstvom sodíka.
Pozor aj na opačný extrém
Niektorí ľudia sa snažia obmedziť soľ až príliš. Nedostatok sodíka môže byť rovnako nebezpečný ako jeho nadbytok. Narušuje totiž rovnováhu elektrolytov a tekutín v tele. Mimoriadne rizikové sú rôzne „očistné kúry“, ktoré spočívajú v konzumácii extrémneho množstva tekutín pri minimálnom príjme soli. Takéto praktiky môžu viesť až k život ohrozujúcim stavom a hospitalizácii.
Kľúčom je rovnováha. Soľ k životu potrebujeme, no je dôležité kontrolovať jej množstvo a vedome si vyberať, čo jeme. Vaše srdce, cievy aj váha sa vám za to poďakujú.