Solárne škridly. Strešná krytina, ktorá dokáže vyrábať elektrinu

Ak plánujete novú strechu a zároveň uvažujete o fotovoltike, solárne škridly môžu byť spôsob, ako obe investície spojiť do jedného riešenia. Ide o technológiu, ktorá sa predáva aj u nás a ktorá kombinuje úlohu strešnej krytiny a výrobu elektriny.
Čo presne sú solárne škridly?
Solárne škridly sú strešné prvky so zabudovanými fotovoltickými článkami. Navonok pripomínajú klasickú krytinu, hoci bývajú o niekoľko centimetrov väčšie. Ich výhodou je, že tvoria súčasť strechy – nevystupujú nad povrch ako tradičné panely, takže nenarúšajú vzhľad domu.
Treba však dodať, že nejde o univerzálnu náhradu pre každý typ strechy. Solárne škridly sa vyrábajú v rôznych verziách, ktoré môžu, ale nemusia vyzerať ako tradičné pálené škridly. Nie všetky sú z keramického materiálu – niektorí výrobcovia používajú kompozity, sklo či kovové podklady.
Pre koho sú vhodné
Solárne škridly sú vhodné najmä:
- pri novostavbách
- pri kompletnej rekonštrukcii strechy
- pre ľudí, ktorým záleží na estetike
- v lokalitách s obmedzeniami pre klasické solárne panely (pamiatkové zóny – vždy sa posudzuje individuálne)
Krov musí mať dostatočnú nosnosť. Podobne ako pri klasickej krytine, aj tu záleží na type škridly – nie všetky sú ťažšie, ale mnohé majú vyššiu hmotnosť ako plech či ľahké krytiny.
Na ľahké strechy (napr. plechové) sa solárne škridly zvyčajne nepoužívajú.
Cena: prečo sú drahšie
Všeobecne platí, že solárne škridly sú drahšie ako bežná kombinácia:
klasická krytina + fotovoltické panely.
Rozdiel v cene sa môže pohybovať okolo 40–60 %, závisí od typu škridiel, výkonu, potrebnej elektroinštalácie a zložitosti strechy.
Bežná orientačná cena strechy so solárnymi škridlami je približne:
- 24 000 € pri štandardnom rodinnom dome
- pri menších strechách to môže byť menej, pri väčších alebo komplikovaných tvaroch aj viac
V mnohých prípadoch môže celková suma presiahnuť aj:
- 20 000 € – pri jednoduchších strechách
- pri rozsiahlych strechách aj podstatne viac
Celková cena závisí od:
- počtu úžľabí, nároží a rezania
- typu krajových prvkov a oplechovania
- výkonu a konfigurácie systému
Dotácie sa niekde poskytujú, inde nie – záleží od pravidiel daného programu.
Montáž a spôsob pokládky
Montáž solárnych škridiel môže byť jednoduchá alebo zložitejšia podľa typu produktu. Niektoré systémy sa montujú podobne ako klasické škridly a „zacvakávajú“ sa do seba, iné vyžadujú:
- špeciálne podkladové vrstvy
- presné elektroinštalačné postupy
- vyššiu kvalifikáciu montážnikov
Rýchlosť montáže závisí od veľkosti a zložitosti strechy. Pri jednoduchých sedlových strechách sa dá položiť niekoľko kW výkonu denne.
Riziká a životnosť
Najčastejším rizikom je poškodenie kabeláže kunami. Tento problém sa netýka iba solárnych škridiel – rovnaká hrozba existuje aj pri klasických paneloch.
Moderné systémy majú monitoring, ktorý umožňuje presne určiť miesto poruchy, takže oprava je možná bez rozoberania celej strechy.
Požiarna bezpečnosť
Solárne škridly môžu byť rizikom pri poškodení, no väčšina moderných systémov používa bezpečnostné technológie, ktoré v prípade zásahu hasičov znížia napätie na bezpečnú úroveň. Ide o štandard pri kvalitných systémoch.
Výhody solárnych škridiel
- Estetika – strecha pôsobí jednotne, bez viditeľných panelov.
- Všetko v jednej vrstve – strecha aj fotovoltika sa vytvoria jedným krokom.
- Menej viditeľnej kabeláže.
- Možnosť použiť v lokalitách s obmedzeniami (ak to úrady povolia).
Nevýhody, ktoré treba poznať
- Nižšia účinnosť ako klasické solárne panely.
- Vyššia cena na watt výkonu.
- Zložitejšia výmena pri poruche.
- Menší výber výrobcov a modelov.