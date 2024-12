Soľ v práčke? Slováci objavili jednoduchý trik, ktorý zachráni vaše oblečenie. Výsledok vás milo prekvapí!

Soľ je väčšinou spájaná s dochucovaním jedál, no vedeli ste, že tento nenápadný kuchynský spoločník môže byť aj vašim tajným tromfom pri práčke? Pridanie soli do prádla dokáže spraviť zázraky s vašim oblečením – farby zostanú živé, zašednuté tričká získajú nový nádych a aj najodolnejšie škvrny zmiznú bez zbytočnej námahy.

Kúra pre svieže a stálofarebné oblečenie

Ak vám začínajú blednúť farby na obľúbených tričkách alebo rifliach, riešenie je jednoduché. Vhoďte do bubna práčky pol šálky kuchynskej soli a nechajte ju pracovať za vás. Tento malý trik dokáže efektívne zabraňovať zlievaniu farieb a oblečenie po práčke vyzerá, akoby ste ho práve kúpili. Ideálne je to pre tmavé tkaniny, farebné tričká, nohavice a dokonca aj záclony. Ak sú vaše záclony zažltnuté alebo zašednuté, vyskúšajte ich na noc namočiť do silného soľného roztoku a potom ich vyperte ako obvykle. Ich beloba sa znovu objaví v plnej kráse.

Ako na žiarivé biele prádlo bez žltých map

Biele prádlo má tendenciu po čase stratiť svoju oslnivú čistotu. Ak sa na ňom objavia nepekné žlté fľaky, nebojte sa experimentovať s kombináciou soli a jedlej sody. V horúcej vode rozpustite štvrtinu šálky soli a rovnako veľké množstvo sódy bikarbóny, potom do tohto roztoku vložte oblečenie a nechajte ho nasiaknuť. Po niekoľkkých hodinách bude prádlo vyzerať ako nové.

Ak ide o odolnejšie škvrny, ako sú tie v podpazuší či okolo goliera, odporúča sa silnejší roztok. Pridajte štyri lyžice soli do litra vody a nechajte oblečenie nasiaknuť na niekoľko hodín.

Ako zatočiť s škvrnami rôzneho druhu

Pri boji s hrdzavými škvrnami sa osvedčil domáci recept z octu a soli. Vytvorte pastu, ktorú nanesiete priamo na postihnuté miesto. Po zaschnutí jednoducho oblečenie vyperte. Ak škvrna nezmizne na prvý pokus, postup zopakujte.

Ak sa oblečenie zašpiní krvou, platí, že najlepším riešením je použiť studenú vodu a soľ. Navlhčite textíliu, zasypte soľou a jemne trite, kým škvrna nezmizne. Pri mastných škvrnách je riešenie ešte jednoduchšie – nasypte na škvrnu dostatok soli, aby absorbovala tuk, a následne oblečenie vyperte.

Atrament? Ani ten nie je problém. Ak sa vám podarilo obliat oblečenie atramentom, posypte postihnuté miesto soľou a namočte ho do mlieka na noc. Následne stačí prádlo vyčistiť bežným spôsobom.

Na fľaky od červeného vína si vezmite hrubú vrstvu soli a posypte škvrnu hneď po jej vzniku. Namočte do studenej vody a nechajte pôsobiť.

Zápas s plesňou na sprchovom závese alebo iných tkaninách vyhrá zmes soli a citrónovej šťavy. Postihnuté tkaniny ponorte do roztoku, nechajte pôsobiť a potom vyperte. Závesy a textílie budú bez plesne a svieže.

Soľ je cenovo dostupná a pritom mimoriadne účinná. Skúste tento nenáročný trik a uvidíte, ako sa vaše oblečenie opäť rozžiari.