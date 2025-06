Šokujúci objav v obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov. Rybári natočili desivého tvora z morských hlbín

Dvaja rekreační rybári, ktorí sa nedávno vybrali na lov rýb pri Kanárskych ostrovoch, ani v najdivokejších snoch netušili, aký mimoriadny úlovok sa im podarí. Na videu totiž zachytili vzácneho a fascinujúceho tvora z morských hlbín, ktorého existenciu sme dokázali potvrdiť len veľmi zriedkavo.

Záhadný predátor z hlbín

Tento záhadný tvor, nazývaný žralok škriatok alebo goblin shark, žije v nepredstaviteľných hĺbkach svetových oceánov už desiatky miliónov rokov. Ľudia sa o jeho existencii dozvedeli až na konci 19. storočia a odvtedy ho bolo pozorované len minimálne množstvo jedincov. Jeho vzhľad pritom pripomína postavy z temných fantasy príbehov. Tento žralok má totiž predĺžený a zvláštny „ňufák“, ktorý ho robí nezameniteľným a doslova strašidelným tvorom.

Celú situáciu sa rybárom podarilo natočiť na video, ktoré zachytáva výnimočný okamih, keď tvora objavili a po krátkej chvíli bezpečne pustili späť do mora.

Pozrite si ich unikátne video:

„Najprv sme si mysleli, že ide o mečiara…“

Rybári, ktorí sa vybrali loviť ryby v okolí San Cristóbalu na ostrove Gran Canaria, zostali poriadne prekvapení. Počas rybolovu sa im náhle do sietí dostalo čosi úplne neznáme. „Keď sme ho vytiahli z vody, netušili sme, čo za tvora sme ulovili,“ povedal jeden z nich. „Spočiatku sme si mysleli, že ide o mečiara kvôli tomu výraznému nosu. Až keď sme ho začali bližšie skúmať, zistili sme, že má zvláštnu, akoby kožovitú pokožku. Museli sme pátrať na internete,“ dodal.

Ich úlovok je zároveň prvým oficiálne potvrdeným pozorovaním žraloka škriatka v oblasti Kanárskych ostrovov.

Živá fosília, ktorá pamätá dinosaury

Žralok škriatok je známy ako „živá fosília“. Tento druh sa totiž v takmer nezmenenej podobe vyskytuje v moriach už neuveriteľných 125 miliónov rokov, čo znamená, že obýval našu planétu ešte v období, keď po nej chodili dinosaury. Bežne sa tento žralok vyskytuje v hlbokomorských lokalitách, napríklad pri pobreží Japonska, Taiwanu, Nového Zélandu či Portugalska. Najčastejšie ho možno nájsť v hĺbke od 550 do 900 metrov pod hladinou, no vedcom sa podarilo nájsť zub tohto tvora aj v káblovom vedení v rekordnej hĺbke až 1 370 metrov.

Vďaka tomu, že žije v takých extrémnych podmienkach, sa našťastie nestáva častou obeťou komerčných rybárov a jeho populácia nie je výrazne ohrozená. Medzinárodná únia na ochranu prírody ho preto hodnotí ako druh najmenej dotknutý.

Dravý „mimozemšťan“ s vystreľujúcou čeľusťou

To, čo robí žraloka škriatka naozaj unikátnym, je jeho nezvyčajný spôsob lovu. Podobne ako legendárny filmový Votrelec dokáže extrémne rýchlo vysunúť svoju čeľusť dopredu, a to až o niekoľko desiatok centimetrov. Tento mechanizmus lovu mu umožňuje chytať korisť, ktorá by mu inak mohla uniknúť.

Dospelý jedinec žraloka škriatka môže merať od troch do šiestich metrov. S pribúdajúcim vekom sa však postupne zmenšuje a jeho zvláštny nos sa výrazne skracuje. Títo fascinujúci žraloci sa môžu dožiť až 60 rokov. Ich potravu tvoria najmä iní hlbinní živočíchy, ako sú rôzne ryby, kôrovce alebo hlavonožce.

Mimoriadny úlovok opäť na slobode

Rybári sa po zdokumentovaní tohto výnimočného objavu rozhodli žraloka opatrne vypustiť späť do mora. Vďaka ich duchaprítomnosti a citlivosti sa tak stali súčasťou veľmi malej skupiny ľudí, ktorí mohli na vlastné oči pozorovať tohto záhadného predátora živého.

Podľa odborníka na žraloky z Národného úradu pre oceány a atmosféru (NOAA), bolo ešte donedávna zaznamenaných len približne desať prípadov, kedy bol tento druh žraloka pozorovaný v jeho prirodzenom prostredí.