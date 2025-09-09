Šokujúca pravda o zásuvkách. Prečo ich nesmiete čistiť nesprávnym spôsobom

Elektrické zásuvky používame každý deň, no pri upratovaní na ne často zabúdame. Prach, mastnota či iné nečistoty však môžu časom ovplyvniť nielen vzhľad interiéru, ale aj bezpečnosť. Preto je vhodné venovať im aspoň občasnú starostlivosť – vždy však s maximálnou opatrnosťou.
Zásadné pravidlo: najprv bezpečnosť
Pri akomkoľvek kontakte so zásuvkou musí byť elektrina úplne odpojená. To znamená vypnúť príslušný istič v rozvádzači. Až keď je istič vypnutý a máte istotu, že zásuvka nie je pod napätím, môžete začať s čistením. Ak si tým nie ste istí, alebo nemáte skúsenosti, radšej sa do zásuvky vôbec nepúšťajte a požiadajte o pomoc elektrikára.
Ako správne čistiť zásuvky
- Odstránenie prachu: Na povrch zásuvky a jej okolie použite suchú prachovku, jemnú handričku alebo vysávač s kefovým nástavcom. Týmto spôsobom bezpečne odstránite prach, pavučiny či iné nečistoty, ktoré sa usádzajú okolo rámčeka.
- Utieranie povrchu: Ak sú na zásuvke mastné odtlačky alebo šmuhy, môžete použiť jemne navlhčenú handričku z mikrovlákna. Voda by mala obsahovať len kvapku saponátu a handričku treba pred použitím dobre vyžmýkať, aby z nej neostala žiadna prebytočná vlhkosť.
- Na odolnejšie škvrny: Vhodné je použiť len mierne čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú agresívne chemikálie ani alkohol. Ideálne sú špecializované utierky určené na elektroniku.
Čomu sa vyhnúť
- Nepoužívajte veľa vody ani spreje: Kvapalina by sa mohla dostať dovnútra zásuvky a spôsobiť skrat alebo poruchu.
- Nevkladáte dovnútra predmety: Nikdy neskúšajte čistiť vnútro zásuvky vatovou tyčinkou, špáradlom či iným predmetom. Mohlo by dôjsť k poškodeniu kontaktov.
- Nerozoberajte zásuvku sami: Odmontovanie krytu alebo manipulácia s vnútornými časťami patrí výhradne do rúk elektrikárovi.
Kedy volať odborníka
Ak máte pocit, že je zásuvka vo vnútri znečistená, poškodila sa alebo sa prehrieva, nečistite ju sami. V takom prípade je najbezpečnejším riešením obrátiť sa na kvalifikovaného elektrikára, ktorý zásuvku skontroluje a v prípade potreby opraví alebo vymení.
Čistenie zásuviek nie je zložité, pokiaľ sa obmedzíte iba na povrch a na ich okolie. Stačí vypnúť prúd, použiť suchú alebo mierne navlhčenú handričku a vyhnúť sa agresívnym prostriedkom či zbytočným zásahom. Vnútro zásuvky nikdy nečistite sami – to je práca pre odborníka. Takto zostane váš domov nielen čistý, ale predovšetkým bezpečný.