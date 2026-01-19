Šok z Bruselu. Každý druhý zamestnanec v Európe sa v práci stretáva s karcinogénmi. Ktoré profesie patria k najrizikovejším?

Najnovší európsky prieskum upozorňuje na problém, ktorý sa týka miliónov ľudí. Podľa rozsiahlej štúdie Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) bola počas svojho posledného pracovného týždňa takmer polovica zamestnaných Európanov pravdepodobne vystavená aspoň jednému karcinogénnemu rizikovému faktoru. Ide o prvý prieskum svojho druhu, ktorý prináša ucelený prehľad o tom, akým nebezpečenstvám sú ľudia v rôznych profesiách vystavení.
Najväčší prieskum v EÚ: 24-tisíc pracovníkov, šesť krajín, reprezentácia 100 miliónov ľudí
Prieskum Workers’ Exposure Survey (WES), ktorý prebiehal v rokoch 2022 až 2023, zahŕňal 24 402 pracovníkov z Nemecka, Írska, Španielska, Francúzska, Maďarska a Fínska. Tieto krajiny boli vybrané tak, aby reprezentovali približne 100 miliónov pracujúcich v EÚ.
Výsledky ukazujú, že vystavenie karcinogénnym faktorom je v európskych pracoviskách rozšírenejšie, než sa predpokladalo. Pracovníci uvádzali kontakt s fyzikálnymi aj chemickými rizikami, ktoré môžu z dlhodobého hľadiska zvyšovať pravdepodobnosť vzniku rakoviny.
S čím sa pracovníci stretávajú najčastejšie?
Najrozšírenejšie rizikové faktory v európskych pracovných prostrediach sú:
- ultrafialové UV žiarenie zo slnka (najmä pri práci vonku, napríklad na stavbách či v poľnohospodárstve)
- výfukové plyny dieselových motorov
- benzén
- respirabilný kryštalický kremík (kremičitý prach) vznikajúci pri rezaní, brúsení či vŕtaní
- formaldehyd, používaný napríklad v zdravotníckych a laboratórnych prevádzkach
Toto sú faktory, ktoré sa v štúdii objavovali najčastejšie a ktoré patria medzi medzinárodne uznávané karcinogény.
Ktoré odvetvia sú rizikové?
Stavebníctvo
Patrí k najviac zaťaženým odvetviam. Pracovníci sú často vystavení UV žiareniu, kremičitému prachu a pri práci v starších objektoch aj azbestu. Štúdia uvádza, že viacnásobná expozícia rizikovým faktorom je v stavebníctve veľmi bežná.
Kovospracujúci priemysel
Zamestnanci sa môžu stretnúť s výparmi vznikajúcimi pri zváraní či brúsení kovov, s olejmi, rozpúšťadlami alebo s dieselovými výfukmi vo vnútorných priestoroch.
Zdravotníctvo a laboratóriá
Tu sa najčastejšie vyskytuje formaldehyd, ktorý sa používa pri fixácii tkanív a sterilizácii.
Drevovýroba
Drevený prach je uznaný karcinogén, ktorý môže pri dlhodobom vystavení zvyšovať riziko rakoviny nosových dutín a horných dýchacích ciest.
Ako je to s azbestom?
Azbest sa v Európe stále nachádza v mnohých starších budovách. Hoci je jeho použitie dnes zakázané, staré konštrukcie môžu obsahovať azbestové materiály. Prieskum neskúmal mieru používania ochranných pomôcok, no potvrdil, že azbest patrí medzi najrizikovejšie faktory, pri ktorých aj nízka expozícia môže viesť k vážnym ochoreniam, vrátane mezoteliómu.
Malé firmy = vyššie riziko kontaktu s karcinogénmi
Štúdia zároveň ukázala výrazné rozdiely medzi malými a veľkými zamestnávateľmi. Pracovníci v podnikoch do 50 zamestnancov mali zhruba 1,3-krát vyššiu pravdepodobnosť, že sa stretnú s karcinogénnym faktorom, než pracovníci vo veľkých firmách.
Dôvody nie sú predmetom prieskumu, no odborníci predpokladajú, že za to môže napríklad:
- menej pokročilá technika odvetrávania
- obmedzené investície do BOZP
- nižší prístup k školeniam a odborným službám
Ešte zraniteľnejšou skupinou sú samostatne zárobkovo činné osoby a ľudia pracujúci na dočasné zmluvy, ktorí často nemajú zabezpečené rovnaké podmienky ako zamestnanci v trvalom pracovnom pomere.
Ako reaguje Európska únia?
Rakovina patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtí spojených s pracovným prostredím v Európskej únii, pričom významnú časť prípadov tvorí rakovina pľúc. V reakcii na tieto zistenia EÚ v uplynulých rokoch sprísnila limity pre:
- dieselové výfukové plyny
- výpary vznikajúce pri zváraní
- niektoré chemické látky s karcinogénnymi účinkami
Zverejnené výsledky prieskumu Workers’ Exposure Survey budú zároveň slúžiť ako podklad pre ďalšie úpravy európskej legislatívy a tvorbu nových opatrení v rámci Európskeho plánu boja proti rakovine.
Cieľ je jasný: znížiť počet ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s rizikovými látkami len preto, že vykonávajú svoju prácu.