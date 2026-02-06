Sneh sa stratil, no problémy zostali. Skontrolujte strechu a odkvapy skôr, než bude neskoro

Počas zimy bývajú strechy aj odkvapové systémy vystavené dlhodobému pôsobeniu snehu, ľadu, vlhkosti a výkyvom teplôt. Keď sa v priebehu februára či marca začne sneh topiť, je to ideálny čas overiť, či zima nezanechala na dome skryté škody. Tie sa nemusia prejaviť okamžite, no pri príchode jarných dažďov môžu spôsobiť výrazné problémy.
Video: Ako v skutočnosti vyzerá čistenie odkvapov po zime
Čistenie odkvapov nie je jednoduchá záležitosť, najmä ak ide o väčšie či vyššie objekty. Práve zimné obdobie dokáže naplniť žľaby ľadom, lístím či napadanými nečistotami. To výrazne komplikuje údržbu.
Pozrite si ukážku, ktorá realisticky zachytáva, aké náročné môže byť čistenie odkvapov vo výške:
Čistenie odkvapov je náročné. Video to ukazuje jasne
Odkvapy sú v zime jednou z najviac namáhaných častí domu. Kombinácia ľadu, lístia a nečistôt dokáže nielen zablokovať zvody, ale aj ohnúť či poškodiť držiaky. Najmä pri väčších domoch alebo vyšších stavbách je čistenie technicky náročné a často aj nebezpečné.
Práve to vystihuje aj video od tvorcu Art Vertical – Zdeněk Fehér, ktorý sa profesionálne venuje výškovým prácam. Video ukazuje, aké komplikované môže byť čistenie odkvapov vo výškach a prečo sa vyplatí ich pravidelne kontrolovať:
Prečo môže byť zima pre strechu riziková?
Zimy v našich podmienkach často prinášajú opakované striedanie mrazu, odmäku a opätovného zamŕzania. A práve tento cyklus je z hľadiska strešných konštrukcií najnáročnejší.
1. Tvorba ľadových bariér (ľadových závalov)
Keď sa sneh na streche topí (napríklad počas slnečného dňa), stečie ku krajom, kde je povrch chladnejší. Tam môže znovu zamrznúť a vytvoriť ľadovú vrstvu.
Táto bariéra môže:
- blokovať prirodzený odtok vody
- spôsobiť hromadenie vody za závalom
- viesť k zatekaniu pod strešnú krytinu
- zvýšiť riziko vzniku vlhkosti v tepelnej izolácii
Toto je fyzikálne overiteľný jav a patrí medzi najčastejšie zimné poškodenia striech v miernom klimatickom pásme.
2. Prenikanie vody pod krytinu
Ak voda nemá kam odtekať a zostáva na strešnej krytine, môže sa cez malé škáry, uvoľnené tašky či netesnosti dostať pod povrch. Pri opakovanom zamŕzaní sa môže ďalej rozťahovať a zväčšovať existujúce praskliny.
3. Zaťaženie konštrukcie snehom
Ťažký mokrý sneh predstavuje pre strechu výrazné mechanické zaťaženie, najmä pri dlhodobom hromadení. Moderné stavby musia síce spĺňať normy zaťaženia snehom, no staršie objekty alebo stavby s nedostatočnou údržbou môžu byť zraniteľnejšie.
Odkvapy – miesto, kde problémy vznikajú najčastejšie
Odkvapy a zvody bývajú v zime vystavené kombinácii ľadu, vody a nečistôt. Tieto podmienky môžu spôsobiť:
- upchatie zvodových rúrok
- nahromadenie ľadu v žľaboch
- deformáciu držiakov vplyvom hmotnosti ľadu
- pretekanie vody cez okraj, ak je odtok zablokovaný
Dlhodobý kontakt vody s fasádou môže viesť k vzniku vlhkých máp či poškodeniu omietky. Toto tvrdenie je stavebne aj fyzikálne overiteľné – voda pri opakovanom navlhčení skutočne degraduje väčšinu bežných fasádnych materiálov.
Ktoré miesta patria medzi najkritickejšie?
Pri pozimnej kontrole strechy by ste sa mali zamerať na oblasti, kde sa problémy najčastejšie objavujú:
Úžľabia strechy
Miesta, kde sa spájajú dve strešné plochy. Tu prirodzene steká najviac vody a rovnako sa tu môže najviac hromadiť sneh.
Okolie komínov
Kritické sú tesnenia a oplechovanie. Ak zima spôsobila čo i len mierne odchýlky, počas dažďov môže voda prenikať dovnútra.
Strešné okná
Vplyvom teplôt dochádza k prirodzenej rozťažnosti materiálov, čo môže spôsobiť vznik mikroškár okolo rámu.
Spoje rozdielnych materiálov
Každý materiál reaguje na zmeny teploty inak. Miesta, kde sa stretáva napríklad kov a plast alebo kov a drevo, sú obzvlášť citlivé.
Čo musí obsahovať poctivá kontrola strechy?
Pri obhliadke hľadajte:
- uvoľnené alebo posunuté tašky
- praskliny v krytine
- poškodené alebo korodujúce oplechovanie
- zvyšky granulátu v odkvapoch (pri asfaltových šindľoch je to znak opotrebovania)
- nahromadený ľad alebo nečistoty v žľaboch
Tieto ukazovatele patria medzi najspoľahlivejšie signály začínajúceho problému. V stavebnej praxi sa potvrdzuje, že skoré odhalenie drobností dokáže zabrániť neskorším veľkým škodám.
Prečo sa kontrola oplatí práve teraz?
Keď sa teploty ustália nad nulou a väčšina snehu je preč, majiteľ domu má ideálnu príležitosť zistiť, či strecha potrebuje opravu. Ak sa prípadné poškodenia podchytia včas, dá sa predísť:
- vnikaniu vody do podkrovia
- plesniam
- znehodnoteniu izolácie
- zatekaniu do obytných miestností
- nákladným opravám fasády
Hodina venovaná kontrole môže ušetriť stovky až tisíce eur na budúcich opravách. Toto je plne realistické a potvrdené stavebnou praxou.
Zhrnutie
- Topiaci sa sneh a následné zamŕzanie môžu vytvárať ľadové bariéry.
- Odkvapy v zime skutočne trpia najviac, upchávanie ľadom je bežné.
- Voda pretekajúca po fasáde môže časom poškodiť omietku.
- Mikroskopické poškodenia tesnení vznikajú prirodzenou tepelnou rozťažnosťou.
- Včasná kontrola je najúčinnejšia prevencia proti zatečeniu.