Sneh na streche môže byť časovanou bombou. Kto zodpovedá za škody, keď sa zosype?

Zasnežené strechy vyzerajú na prvý pohľad ako pokojná zimná scenéria, no pri oteplení sa menia na riziko, ktoré môže ohroziť zdravie ľudí aj cudzí majetok. Padajúca vrstva mokrého snehu alebo odtrhnutý cencúľ dokáže poškodiť auto, zraniť chodca alebo spôsobiť materiálne škody. Mnohí si preto kladú otázku: kto v takom prípade nesie zodpovednosť a kedy pomôže poistenie?
Ilustračné video: Ako nebezpečné môže byť odstraňovanie snehu zo strechy
Sneh na streche nie je problémom len pri samovoľnom zosuve. Nebezpečenstvo vzniká aj v okamihu, keď sa ho majiteľ pokúša odstrániť nesprávnym spôsobom. Na internete kolujú videá zachytávajúce riskantné a neodborné pokusy o čistenie striech, ktoré môžu skončiť vážnym zranením alebo poškodením strechy.
Video, ktoré sa často šíri na sociálnych sieťach, ukazuje, ako nebezpečné môže byť odstraňovať sneh a ľad bez vhodného náradia a bez zabezpečenia. Podobné situácie sú varovaním pre majiteľov domov – bez potrebných skúseností je bezpečnejšie zveriť prácu profesionálom.
Kto zodpovedá za škody spôsobené padaním snehu?
Podľa slovenského občianskeho práva platí, že majiteľ nehnuteľnosti musí zabezpečiť, aby jeho stavba neohrozovala okolie. Ak teda zo strechy spadne sneh alebo ľad a poškodí ľudí či veci, zodpovedá za to práve vlastník budovy.
Táto povinnosť je odvodená najmä z § 415 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí, že každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám. Platí teda jednoduché pravidlo:
👉 Ak sa škoda dá objektívne predchádzať, nesie ju majiteľ.
Majiteľ môže administratívne poveriť správcu nehnuteľnosti (napríklad správcovskú firmu), no zodpovednosť môže na správcu prejsť len vtedy, ak existuje písomné poverenie. Bez neho nesie zodpovednosť stále vlastník.
Ako má majiteľ predchádzať riziku?
1. Pravidelné sledovanie stavu strechy
Zákon presne neukladá, ako často má vlastník odpratávať sneh zo strechy, no musí konať vtedy, keď situácia môže predstavovať nebezpečenstvo – napríklad pri oteplení alebo tvorbe veľkých cencúľov.
2. Bezpečné odstraňovanie snehu
Sneh možno odstraňovať svojpomocne, no pri strmých alebo vysokých strechách je vhodné osloviť odbornú firmu. Hasiči môžu zasiahnuť len pri akútnom ohrození života alebo majetku.
3. Technické opatrenia
Existujú riešenia, ktoré znižujú riziko náhleho zosuvu snehu:
- sneholamy
- snehové háky
- zábrany proti zosuvu
- strešné krytiny navrhnuté pre vyššiu bezpečnosť
Tieto prvky pomáhajú sneh na streche „rozbiť“ a umožnia, aby schádzal postupne.
4. Poistenie zodpovednosti
Najpraktickejším nástrojom je poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti. Toto poistenie kryje škody spôsobené tretím osobám, napríklad:
- poškodené auto pod strechou
- zranenie chodca
- poškodený majetok susedov
Poisťovňa však vždy posudzuje, či majiteľ:
- situáciu nezanedbal
- vykonával primeranú údržbu
- reagoval na rizikové poveternostné podmienky
Čo robiť, keď už škoda vznikla?
- Zabezpečte zdravie – ak bol niekto zranený, okamžite volajte záchranárov.
- Všetko zdokumentujte – fotografie strechy, snehu, škody aj okolia.
- Zapíšte si čas a okolnosti.
- Získajte kontakty na svedkov.
- Pri väčšej škode zavolajte políciu, ktorá vyhotoví záznam.
- Nahláste poistnú udalosť poisťovni.
Čím presnejšia dokumentácia, tým jednoduchšie bude dokazovanie.
Pomôže výstražná tabuľa „Pozor, padá sneh“?
Výstražné tabuľky môžu upozorniť chodcov, no nezbavujú majiteľa zodpovednosti. Ide len o doplnkové opatrenie. Ak dôjde k úrazu alebo poškodeniu auta a majiteľ objektívne nepredchádzal riziku, zodpovednosť nesie aj tak.
Kedy majiteľ za škodu nezodpovedá?
Zodpovednosť môže zaniknúť v situácii tzv. vyššej moci, teda v prípade:
- náhlej a extrémnej snehovej kalamity
- prudkej, nepredvídateľnej oblevy
- extrémne silného vetra či iného javu, ktorý sa nedal predpokladať
V takýchto prípadoch môže nastať situácia, keď majiteľ:
- nenesie zodpovednosť, a zároveň
- poistenie škodu nepreplatí, pretože išlo o udalosť, ktorú nie je možné reálne ovplyvniť.
Čo ak ste poškodený vy?
Ak vám sneh či cencúľ spadne na auto alebo spôsobí materiálnu škodu, máte dve možnosti:
1. Vymáhať škodu od majiteľa budovy
Ak je preukázateľné, že strecha bola neudržiavaná alebo majiteľ zanedbal povinnosti, má poškodený právo žiadať náhradu škody.
2. Využiť vlastné havarijné poistenie
Ak máte havarijné poistenie, škodu preplatí poisťovňa a následne si môže náklady vymáhať od vlastníka. Pre majiteľa auta je to spravidla najrýchlejšie a najmenej stresujúce riešenie.