Snažíte sa o bábätko? To, čo máte na tanieri, môže výrazne ovplyvniť šancu otehotnieť

Výživa sama o sebe nedokáže zaručiť otehotnenie, ale výskumy jasne ukazujú, že stravovanie môže podporiť hormonálnu rovnováhu, kvalitu vajíčok aj spermií a tým zvýšiť pravdepodobnosť počatia. Ide o súčasť celkového životného štýlu, ktorý ovplyvňuje reprodukčné zdravie ženy aj muža.

Nesprávna strava plodnosť nezablokuje zo dňa na deň, ale dlhodobo môže oslabiť metabolizmus, spôsobiť hormonálnu nerovnováhu, zhoršiť ovuláciu či kvalitu spermií. Naopak, vyvážený jedálniček dokáže tieto procesy priaznivo ovplyvniť.

Vitamíny a živiny, ktoré majú preukázateľný význam pre plodnosť

Výskum potvrdzuje, že niektoré mikroživiny zohrávajú dôležitú úlohu v procese počatia aj vo vývoji plodu už v prvých týždňoch tehotenstva.

Kyselina listová (folát)

  • Je jednou z najdôležitejších živín pri plánovaní tehotenstva.
  • Znižuje riziko vrodených vývojových chýb neurálnej trubice.
  • Odporúča sa začať ju dopĺňať najmenej 3 mesiace pred plánovaným otehotnením.

Železo

  • Je potrebné pre tvorbu červených krviniek.
  • Nižšie zásoby železa môžu súvisieť s poruchami ovulácie.

Vápnik

  • Nezvyšuje priamo plodnosť, ale je dôležitý pre celkové zdravie matky aj vyvíjajúceho sa plodu.

Vitamín D

  • Mnohé ženy ho majú nedostatok.
  • Nízka hladina môže byť spojená s poruchami cyklu a oslabenou funkciou vaječníkov.

Omega-3 mastné kyseliny

  • Podporujú správnu funkciu hormónov a môžu pozitívne ovplyvniť ovuláciu.
  • U mužov sú spojené s lepšou kvalitou spermií.
  • Najlepším zdrojom sú mastné ryby (losos, sardinky, makrela).

Tuky a plodnosť: čo je vedecky potvrdené

Transmastné tuky znižujú plodnosť

Výskumy spoľahlivo ukazujú, že vysoký príjem trans tukov:

  • zhoršuje citlivosť na inzulín
  • zvyšuje riziko porúch ovulácie
  • môže znižovať šancu na otehotnenie

Najčastejšie sa nachádzajú v priemyselne spracovaných potravinách, lacných cukrovinkách a fritovaných jedlách.

Zdravé tuky podporujú hormonálnu rovnováhu

Za priaznivé tuky sa považujú:

  • olivový olej
  • orechy
  • avokádo
  • semienka

Tieto tuky pomáhajú stabilizovať metabolizmus a môžu podporiť prirodzený cyklus.

Jednoduché cukry a inzulín: prečo sťažujú otehotnenie

Vysoký príjem jednoduchých cukrov spôsobuje prudké výkyvy hladiny cukru v krvi. Telo potom produkuje viac inzulínu, čo môže narušiť:

  • ovuláciu
  • citlivosť buniek na hormóny
  • celkovú hormonálnu rovnováhu

To je jeden z dôvodov, prečo lekári odporúčajú pri plánovaní tehotenstva obmedziť:

  • sladkosti
  • sladené nápoje
  • biele pečivo
  • vysoko spracované jedlá

Naopak, komplexné sacharidy (zelenina, ovocie, strukoviny, celozrnné obilniny) uvoľňujú energiu postupne a podporujú stabilnú hormonálnu funkciu.

Antioxidanty a kvalita vajíčok aj spermií

Oxidačný stres je prirodzený proces, ale vo zvýšenej miere môže poškodzovať bunky vrátane vajíčok a spermií.

Antioxidanty pomáhajú znižovať toto poškodenie. Dôležité sú najmä:

  • vitamín C
  • vitamín E
  • beta-karotén
  • zinok
  • selén

Najlepšie zdroje:

  • listová zelenina
  • bobuľové ovocie
  • citrusy
  • orechy a semená
  • strukoviny

Toto spojenie medzi antioxidačnou stravou a kvalitou reprodukčných buniek je vedecky preukázané.

Lepok: kedy naozaj ovplyvňuje plodnosť?

  • Celiakia alebo neliečená citlivosť na lepek môžu zvyšovať zápal v tele a tým znižovať plodnosť.
  • U žien bez intolerancie lepku nie je dokázané, že by bezlepková strava zvyšovala šancu otehotnieť.

Ak máte tráviace problémy, anémiu alebo opakované zápaly, je vhodné skontrolovať bezlepkové ochorenia u lekára.

Potraviny, ktoré majú najlepšiu podporu vo výskume

Vlašské orechy

Majú vysoký obsah omega-3 a antioxidantov. Môžu pozitívne pôsobiť na ovuláciu aj kvalitu spermií.

Rajčiny

Obsahujú lykopén – antioxidant spájaný so zlepšenou pohyblivosťou spermií.
Varené rajčiny obsahujú viac dostupného lykopénu ako čerstvé.

Citrusové plody

Sú bohaté na vitamín C a ďalšie antioxidanty, ktoré podporujú zdravú funkciu reprodukčných buniek.

Strava nie je všetko, ale je dôležitou súčasťou skladačky

Aj keď správna výživa výrazne podporuje reprodukčné zdravie, je to len jeden z faktorov. Na šancu otehotnieť majú vplyv aj:

  • vek ženy
  • kvalita spermií
  • hmotnosť (podváha aj obezita znižujú plodnosť)
  • stres
  • spánok
  • pravidelný pohyb

Zdravé stravovanie však patrí k najjednoduchším krokom, ktoré môžete urobiť hneď dnes – a vaše telo vám to pri snahe o bábätko určite vráti.

