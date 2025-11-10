Smradľavý chrobák útočí na domácnosti. Nenasťahoval sa aj k vám? Pomôžte si nosom!

Takzvaný smradľavý chrobák, správne nazývaný kněžica, v skutočnosti vôbec nie je chrobák, ale ploštica.
Na jeseň a začiatkom zimy tieto drobné tvory hľadajú miesto, kde by mohli prezimovať, a tak sa pokúšajú dostať do domov a bytov.
Zbaviť sa ich však nie je jednoduché – keď sa cítia ohrozené, vypúšťajú zapáchajúcu tekutinu zo špeciálnych pachových žliaz. Cítite niečo podozrivé? Možno už sa zabývali aj u vás.
Prečo smrdia a ako vyzerajú
Ploštice majú pachové žľazy, z ktorých vylučujú silne zapáchajúci sekret. Tento zápach slúži ako ich prirodzená ochrana – odpudzuje predátorov, ale aj iný hmyz.
Bohužiaľ, zanechávajú po sebe nepríjemný odér, preto ich prítomnosť v domácnosti nikoho neteší.
Kněžice bývajú najčastejšie zelené alebo hnedé, majú ploché telo a dlhé tykadlá. V našich končinách sa v interiéroch najčastejšie objavuje kněžica rudonohá, mramorovaná alebo vroubenka americká.
Nekúšu ani neškodia, ale…
Nemusíte sa ich báť – pre človeka ani domáce zvieratá nie sú nebezpečné. Nekúšu, neštípu, nesajú krv, neprenášajú choroby ani nepoškodzujú drevo či nábytok. Živia sa najmä listami rastlín, pukmi a plodmi.
Jediné, čo vám môže pokaziť deň, je, ak na vás vypustia svoju typickú smradľavú tekutinu. Nebojte sa však, že sa premnožia – v zime sa iba ukrývajú, aby prežili chlad. Rozmnožovať sa začínajú až na jar, keď sa oteplí.
Kde ich nájdete
Tieto „chrobáky“ sú výborní letci, ktorí sa najčastejšie objavujú na jeseň v okolí okien, dverí, ventilačných otvorov či svetiel na strope.
Ak bývate v blízkosti záhrady, lesa alebo poľa, pravdepodobnosť ich výskytu je ešte vyššia.
Ako zabrániť tomu, aby sa dostali dnu
Najskôr sa zamerajte na miesta, kadiaľ by sa mohli pretlačiť – praskliny okolo okien, dverí, potrubia, komína či obkladov. Všetky štrbiny utesnite kvalitným silikónovým tmelom.
Ak máte poškodené sieťky v oknách alebo dverách, opravte ich alebo nahraďte novými.
Používanie chemických pesticídov sa v domácnosti neodporúča – väčšinou nemajú veľký efekt a môžu byť zdraviu škodlivé.
Netoxické spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Najjednoduchším riešením je vysávanie – suchým alebo mokrým vysávačom. Počítajte však s tým, že vysávač či zberný sáčok môže chvíľu zapáchať, no len dočasne.
Ďalšou účinnou metódou je pasca s mydlovou vodou. Odrežte vrchnú časť plastovej fľaše, do spodnej štvrtiny nalejte vodu a pridajte lyžičku tekutého mydla alebo pracieho prostriedku.
Pasce položte na parapet alebo pod závesy, kde ploštice často odpočívajú – samy do nej spadnú.
Náš tip
Ak nechcete nič miešať, skúste sklenenú pascu:
Plošticu prikryte pohárom, pod ktorý vsuňte tvrdý papier, a jednoducho ju vyneste von – napríklad na dvor alebo balkón.
Chrobáky možno nevyzerajú sympaticky, ale kým im nedáte dôvod, aby sa cítili ohrozené, žiadnu škodu vám nespôsobia.
Ak ich už máte doma, zachovajte pokoj – stačí pár jednoduchých trikov a ich zápach sa z vášho domova čoskoro vyparí.