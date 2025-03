Slovenskí zlodeji vyťahujú nové triky: Všimli ste si na dverách niečo podozrivé?

Zlodeji na Slovensku opäť potvrdzujú svoju vynaliezavosť a prichádzajú s novými taktikami, ako zistiť, či je váš domov prázdny. Aktuálne obdobie, keď sa mnohí vyberajú na zimné prázdniny, polročné voľno alebo dokonca na exotickú dovolenku, im totiž hrá do karát. Mnohí cestujú buď na lyžovačku do hôr, alebo hľadajú únik do tepla a pohody pri mori. Nech je cieľom akejkoľvek cesty čokoľvek, pre zlodejov je hlavné, že dom či byt zostane bez dozoru. A čím dlhšie je obydlie prázdne, tým viac príležitostí majú na nerušené vykradnutie.

Dovolenky sú lákadlom pre zlodejov

Nezáleží na tom, či je zima a mrzne, alebo svieti slnko a teploty stúpajú k tropickým hodnotám. Zlodeji využijú každé obdobie, keď sa rodiny vyberú na oddych. Navyše, veľa ľudí robí jednu zásadnú chybu: verejne sa chváli svojimi cestovateľskými plánmi na sociálnych sieťach. Keďže moderné technológie umožňujú zdieľať fotografie a informácie v reálnom čase, je pre zlodejov veľmi jednoduché zistiť, či ste práve niekde na dovolenke a kedy sa plánujete vrátiť.

Organizované skupiny zlodejov sa stávajú čoraz sofistikovanejšími. Zatiaľ čo v minulosti boli vlámania často dielom jednotlivcov, dnes pracujú organizované skupiny, ktoré sú schopné využiť aj drobné detaily vo svoj prospech. Ich práca je dobre premyslená a dokážu pôsobiť rýchlo a nenápadne. Prípady z nedávnej minulosti naznačujú, že zlodeji dokážu obísť mnohé bežné bezpečnostné opatrenia a v niektorých prípadoch dokonca dokážu uniknúť aj pred políciou či hliadkami dobrovoľníkov v susedstve.

Nové triky: páska na zámku alebo sušienka pod rohožkou

Počas zimných prázdnin sa objavilo niekoľko nových trikov, ktoré zlodejom pomáhajú overiť, či je domácnosť skutočne opustená. Jedným z nich je použitie priehľadnej lepiacej pásky na zámku dverí. Ak odchádzate na dlhšiu dovolenku, môže sa stať, že ju na dverách objavíte. Zlodeji pásku prilepia na zámok a po niekoľkých dňoch ju skontrolujú. Pokiaľ zostane neporušená, je pre nich jasným signálom, že nikto dvere neotváral a domácnosť je prázdna.

Ďalšou metódou je nenápadné položenie sušienky pod rohožku. Ak sa po návrate zo zimného pobytu čudujete, prečo ste našli pod rohožkou rozdrolený keks, môže to byť práve tento trik. Zlodeji ho tam nechajú s tým, že ak zostane neporušený, pravdepodobne nikto po rohožke nestúpil a dvere nikto neotváral. Naopak, ak nájdu sušienku poškodenú alebo rozdrvenú, vedia, že v dome niekto je a vlámanie by pre nich bolo príliš riskantné.

Tieto taktiky sú pre zlodejov výhodné najmä preto, že sú ľahko zrealizovateľné a nenápadné. Mnohí ľudia si dokonca môžu myslieť, že priesvitná páska na zámku je len zvyšok nejakého starého lepenia, alebo že sušienku tam zabudli hrajúce sa deti. Vďaka tomu dokážu zlodeji vyhodnotiť situáciu a v prípade priaznivých podmienok konať bez najmenšieho podozrenia.

Ako rozpoznať, že ste v hľadáčiku

Ak pri návrate z hôr alebo z dovolenky niekde v teplej exotike zistíte, že máte na dverách pripevnenú lepiacu pásku (hoci aj drobný kúsok) a spozorujete, že je stále neporušená, okamžite spozornite. Je to jasný dôkaz, že váš dom mohol byť vopred monitorovaný. Rovnako by ste mali byť podozrievaví, ak nájdete niečo nezvyčajné pod rohožkou – napríklad drobné predmety, papieriky či práve zmienenú sušienku.

V podobných prípadoch je vhodné upozorniť susedov a zvážiť kontaktovanie polície. Aj keď vám možno nič nezmizlo, je dobré o takýchto praktikách informovať svoje okolie, aby sa podozrivé značky na dverách alebo rohožkách včas zachytili a nikto nevhodil vzniknutú situáciu do starého železa.

Ochrana pred vykradnutím

Ako sa teda chrániť v čase, keď ste mimo domova? Prvým krokom je základná prevencia. Investujte do kvalitných bezpečnostných dverí a zámkov, prípadne zvážte montáž poplašného systému a kamier. Súčasná ponuka na trhu je široká: od jednoduchých alarmov až po inteligentné systémy prepojené s vaším smartfónom, ktoré vás okamžite upozornia na nezvyčajnú aktivitu.

Rovnako dôležité je nespoliehať sa len na vlastnú prezieravosť a nadviazať dobré vzťahy so susedmi či príbuznými. Môžu za vás vyberať poštovú schránku, skontrolovať dom zvonka a vyhotoviť napríklad fotodokumentáciu, ak by sa dialo niečo podozrivé. Okrem toho je praktické namontovať časovače alebo inteligentné žiarovky, vďaka ktorým sa svetlá rozsvietia v rôznych izbách v čase, ktorý si sami určíte. Dom tak vyzerá obývaný, a to môže zlodejov odradiť.

Rozumné využitie sociálnych sietí

Ďalším dôležitým bodom je obozretnosť pri zdieľaní informácií na internete. Ak sa radi pochválite fotkami z exotiky alebo z horského hotela hneď v čase, keď tam práve ste, môžete nevedomky upozorniť zlodejov na prázdny dom. Je preto rozumnejšie pridať príspevky až po návrate, prípadne obmedziť ich viditeľnosť pre širšiu verejnosť.

Tieto kroky môžu výrazne zvýšiť bezpečnosť vášho domova počas polročných prázdnin, zimných dovoleniek alebo dlhšieho pobytu v zahraničí. Ide pritom najmä o zodpovedný prístup, podporený jednoduchými opatreniami a zdravým rozumom. Zlodeji síce neustále hľadajú nové spôsoby, ako sa zmocniť cudzieho majetku, no vaše šance ubrániť sa im stúpajú, keď si na ich triky dávate dobrý pozor, komunikujete so susedmi a venujete pozornosť všetkému neobvyklému.

Pamätajte, že kvalitné dvere či moderný alarm môžu vaše šance značne zvýšiť, ale najviac vám pomôže kombinácia dôslednosti, susedskej spolupatričnosti a obmedzenej prezentácie vašich dovolenkových plánov na sociálnych sieťach. Tak sa môžete pokojne vydať na zimnú lyžovačku alebo tropickú dovolenku, bez toho, aby ste sa museli každú chvíľu obávať, či je váš domov v bezpečí.