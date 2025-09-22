Slovenskí školáci často vynechávajú raňajky a desiatu nahrádzajú sladkosťami. Ako môžu rodičia pomôcť?

Raňajky a desiata patria k najdôležitejším jedlám dňa. Dodávajú deťom energiu nielen na sústredenie počas vyučovania, ale aj na popoludňajšie krúžky či šport. Napriek tomu mnohé slovenské deti tieto jedlá vynechávajú alebo ich nahrádzajú potravinami, ktoré majú k zdravej strave ďaleko. Čo o tom hovoria slovenské prieskumy a čo s tým môžu urobiť rodičia?
Raňajky – základ, ktorý deti často vynechávajú
Podľa epidemiologickej štúdie o stravovaní školákov na Slovensku pravidelne raňajkuje len niečo vyše 61 % detí. Zvyšok buď raňajkuje nepravidelne, alebo vôbec – až 17 % detí na Slovensku raňajky úplne vynecháva. Zaujímavé je, že čím sú deti staršie, tým častejšie ich ranné jedlo mizne z jedálnička.
Ešte kritickejšia je situácia u tínedžerov. V prieskume medzi maturantmi sa ukázalo, že iba približne 22 % študentov raňajkuje denne. Zvyšok raňajky preskakuje, buď preto, že ráno nestíha, alebo jednoducho „nemá chuť“.
Čo spôsobuje vynechanie raňajok?
Odborníci sa zhodujú, že deti, ktoré neraňajkujú:
- majú nižšiu schopnosť sústrediť sa na hodiny
- rýchlejšie sa unavia
- častejšie siahajú po sladkostiach počas prestávok
- a večer zjedia viac, než by mali
Dlhodobo to môže viesť nielen k problémom s hmotnosťou, ale aj k horším stravovacím návykom, ktoré si deti prenesú do dospelosti.
Ako by mali vyzerať zdravé raňajky?
Nie je potrebné pripravovať nič zložité, postačia aj jednoduché kombinácie:
- celozrnný chlieb s tvarohom, šunkou alebo syrom a zeleninou
- ovsená kaša s ovocím a orechmi
- smoothie na báze mlieka či rastlinného nápoja
- jogurt s domácou granolou
- banánové palacinky so škoricou a trochou jogurtu
Dôležité je aj prostredie – dieťa sa oveľa radšej naje, keď raňajkuje spolu s rodičmi pri pokojnom rannom stole, a nie v strese medzi obliekaním a cestou do školy.
Desiata: väčšina slovenských detí ju má, ale nie vždy zdravú
Dobrá správa je, že slovenské deti sú na tom s desiatami o niečo lepšie než s raňajkami. Podľa prieskumov až 88 % školákov desiatuje pravidelne a väčšina z nich (okolo 68 %) má jedlo pripravené doma. Problém však nastáva pri jej kvalite. Častým obsahom sú biele rožky s nátierkou, sladké pečivo alebo rôzne pochutiny zo školských bufetov.
U starších žiakov sa objavuje aj tendencia desiatu úplne vynechať – alebo ju nahradiť bagetou či čokoládovou tyčinkou z automatu. A práve to je cesta, ktorá môže viesť k únave, nesústredenosti a večernému prejedaniu.
Ako má vyzerať ideálna desiata?
Vyvážená desiata by mala obsahovať tri základné zložky:
- Sacharidy – najlepšie celozrnné pečivo alebo ovsené vločky.
- Bielkoviny – syr, šunka, vajíčko, tvaroh alebo hummus.
- Ovocie alebo zelenina – jabĺčko, mrkva, paprika či uhorka.
Ako doplnok môže poslúžiť aj drobná zdravá sladkosť – hrsť orechov so sušeným ovocím, kúsok domáceho koláča či jogurt s trochou medu. Samozrejmosťou by mal byť aj nápoj – voda alebo nesladený čaj.
Nezabúdajme ani na popoludňajšiu desiatu, najmä ak dieťa zostáva v družine alebo ide rovno na krúžok. Je to dôležitý zdroj energie na zvyšok dňa.
Ako zapojiť deti do prípravy jedla
Deti budú jesť radšej, keď budú mať možnosť podieľať sa na príprave:
- nech si samy vyberú, čo by chceli mať v desiatovej krabičke
- hľadajte recepty spoločne – napríklad na internete
- občas urobte malú rodinnú „súťaž o najlepšiu desiatu“
- a nech deti niekedy pripravia desiatu aj pre rodičov
Takto si vytvoria pozitívny vzťah k jedlu a budú viac motivované jesť to, čo si samy vybrali.
Čo môžu rodičia spraviť hneď teraz?
- Začnite malými krokmi – napríklad zlepšite iba raňajky.
- Zaveďte pravidlo, že ovocie alebo zelenina je súčasťou každého jedla.
- Sladké nápoje vymeňte za čistú vodu s citrónom alebo bylinkami.
- Pripravujte jedlo večer vopred – ušetríte stres ráno.
- A hlavne – buďte deťom vzorom. Ak budete jesť zdravo vy, budú vás nasledovať.
Záver
Slovenské prieskumy ukazujú jasne: viac než tretina našich detí raňajky vynecháva a časť z nich si desiatu nahrádza nezdravým občerstvením. To, čo dieťa dostáva na tanier doma, má obrovský vplyv na jeho zdravie a návyky do budúcnosti. Rodičia preto môžu veľa urobiť – od príkladu pri spoločných raňajkách až po prípravu chutných a zdravých desiat.
Ak im dáme dobrý základ, zlepšíme nielen ich výkon v škole, ale aj šance na zdravý a vyrovnaný život v dospelosti.