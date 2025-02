Slovenské domácnosti podceňujú bezpečnosť predlžovačiek. Ktorú máte doma vy?

Predlžovacie káble patria k bežnému vybaveniu domácnosti, hoci im často nevenujeme veľa pozornosti. Ich správny výber a bezpečné používanie je však kľúčové nielen pre ochranu našich spotrebičov, ale aj našej rodiny, najmä detí. V nasledujúcom texte sa pozrieme na to, ako rozlíšiť vhodný kábel pre vnútorné či vonkajšie použitie a na čo všetko by sme pri manipulácii s predlžovačkami mali dbať.

Na čo budem predlžovačku používať?

V prvom rade si položte zásadnú otázku: Na aké účely chcem predlžovací kábel využiť?

Bežné domáce využitie : Ak plánujete používať predlžovačku v interiéri na pripojenie spotrebičov, postačí klasický PVC kábel.

: Ak plánujete používať predlžovačku v interiéri na pripojenie spotrebičov, postačí klasický PVC kábel. Vonkajšie, stavebné a priemyselné použitie: Tu je nevyhnutný robustnejší a odolnejší typ, ktorý zvládne pôsobenie prachu, vlhkosti či striekajúcej vody.

V interiéri si vystačíte so základnou plastovou viaczásuvkou (tzv. „jazvečík“). Pri vonkajšej práci je však lepšie siahnuť po kábli s pogumovanými koncovkami a vyššou triedou ochrany. Pri kúpe je zároveň dôležité sledovať hĺbku zásuviek. Niektoré rýchlovarné kanvice či iné spotrebiče totiž nemusia správne dosadnúť do príliš hlbokých otvorov.

Bezpečnosť na prvom mieste

S kolíkom alebo bez?

Vždy vyberajte predlžovací kábel s ochranným kolíkom. Na trhu síce nájdete aj typy bez neho, no tie nie sú bezpečné. Pri predlžovačkách na 230 V je nevyhnutné, aby obsahovali všetky tri vodiče (L, N a PE). V prípade predlžovačiek na 400 V existuje viac možností zapojenia, no ak si nie ste istí, či je váš kábel bezpečný, neváhajte osloviť odborníka alebo elektrikára.

Zapínať či nezapínať?

Mnohé moderné predlžovačky obsahujú vypínač, vďaka ktorému môžete viaceré zariadenia odpojiť naraz. Hodí sa to najmä vtedy, keď spotrebiče nepotrebujete neustále v prevádzke – takto ich jednoducho a rýchlo odpojíte od elektriny, čím môžete ušetriť energiu aj zjednodušiť manipuláciu. Ak teda nemusíte mať všetko pripojené 24 hodín denne, investícia do predlžovačky s vypínačom sa oplatí.

Dĺžka predlžovacieho kábla

Je dôležité zvoliť si vhodnú dĺžku. Príliš krátky kábel vás núti spájať viac predlžovačiek za sebou, čo nie je ani bezpečné, ani praktické – vzniká tým možnosť preťaženia či prehrievania.

Na druhej strane, príliš dlhý kábel vyžaduje viac energie na napájanie a pri navinutí na bubon sa môže zbytočne zahrievať. Pri výbere preto dobre zvážte, akú vzdialenosť potrebujete prekonať a kupujte len tak dlhú predlžovačku, ktorá pokryje reálne potreby.

Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom

Ak máte doma malé deti alebo potrebujete zvýšiť celkovú bezpečnosť, vyberte si predlžovačku s chráničmi. Táto konštrukcia má vo vnútri zásuvky krytky, ktoré sa otvoria až tlakom priamo od vidlice. Takto sa minimalizuje riziko, že by dieťa do otvoru zasunulo prsty či nejaký predmet.

Pre ešte lepšiu ochranu môžete siahnuť po ďalších bezpečnostných prvkoch, napríklad po plastových krytkách do zásuviek, ktoré sa na Slovensku dajú bežne kúpiť. Takéto krytky výrazne sťažujú prístup k živým častiam a dokážu predísť nepríjemným nehodám.

Na záver

Predlžovacie káble sú síce bežnou súčasťou domácností, no nesmiete zabúdať, že práve od ich kvality a správneho použitia závisí bezpečnosť vás, vašich blízkych aj vašich zariadení.

Dobre si premyslite, či potrebujete kábel do interiéru alebo exteriéru.

Vyberte si správnu dĺžku, aby ste sa vyhli prebytočnému spájaniu viacerých predlžovačiek.

Pri práci v náročných podmienkach stavte na pogumované koncovky a vysokú odolnosť.

Nezanedbajte ochranný kolík a prítomnosť všetkých potrebných vodičov.

Pokiaľ máte možnosť, zvoľte predlžovačku s vypínačom – ušetríte energiu a zvýšite bezpečnosť.

Ak v domácnosti žijú deti, zvážte chrániče a kryty do zásuviek, aby ste ich čo najlepšie uchránili pred úrazmi.

Nezabúdajme, že aj tie najzákladnejšie veci, akými sú predlžovacie káble, môžu v domácnosti spôsobiť problémy, ak k nim nepristupujeme zodpovedne. Venujte im preto pri nákupe a pri používaní aspoň pár minút premýšľania – vyhnete sa tým nielen nepríjemnostiam, ale najmä riziku úrazu.