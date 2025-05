Slovákov ohrozuje nenápadný nočný parazit: O jeho prítomnosti často nevedia celé týždne!

Predstavte si situáciu: po náročnom dni prídete domov, tešíte sa, ako si ľahnete do postele a doprajete si zaslúžený odpočinok. Ani vo sne by vám však nenapadlo, že vo vašej posteli môže striehnuť neviditeľný a veľmi zákerný nepriateľ. Ráno sa zobudíte a všimnete si drobné, svrbivé vyrážky, ktoré spočiatku pripomínajú obyčajné komárie štípance. Možno tomu spočiatku nepripisujete žiadny význam, no čo ak sa situácia začne pravidelne opakovať?