Slováci začali používať vrecko na odpadky v toalete. Dôvod vás prekvapí – ide o šikovný trik, ktorý si pochvaľuje čoraz viac domácností

Záchod, ktorý sa nechce spláchnuť, alebo dokonca voda stúpajúca späť, vie poriadne vystrašiť. Problém s upchatou toaletou sa síce nespomína pri kávach s priateľmi, no o to viac vie potrápiť v bežnom živote. Napriek tomu, že sa väčšina ľudí snaží zachovávať hygienu a správne používať toaletu, podobné situácie nie sú výnimočné. Dobrou správou je, že mnohým nepríjemnostiam sa dá predísť jednoduchými opatreniami – a keď sa už problém objaví, možno ho často vyriešiť aj bez zásahu inštalatéra.
Základ je správne splachovanie a čo (ne)vhadzujete do misy
Jedným z najčastejších dôvodov upchatia toalety je nesprávne zaobchádzanie – ľudia do nej často vyhadzujú veci, ktoré tam vôbec nepatria. Zásada číslo jeden: do záchoda patrí len toaletný papier. Všetko ostatné – ako vlhčené utierky, hygienické potreby, vatové tampóny či zvyšky jedla – môžu v potrubí urobiť poriadnu paseku.
Pozor na silné chemikálie – môžu napáchať viac škody než úžitku
Keď sa už toaleta upchá, prvý impulz mnohých je siahnuť po silných čističoch z drogérie. Tieto prípravky síce môžu krátkodobo pomôcť, no vo viacerých prípadoch spôsobujú viac problémov než osohu. Agresívne chemikálie totiž môžu poškodiť nielen potrubie, ale aj plastové a gumové časti v odtoku, čo vedie k ďalším poruchám. Navyše, ich výpary môžu byť nepríjemné a nebezpečné najmä v malých miestnostiach bez dostatočného vetrania.
Skúste osvedčený domáci recept z kuchyne
Ešte predtým, než sa pustíte do chemických experimentov, môžete vyskúšať starý dobrý domáci trik. Stačí zmiešať polovicu šálky jedlej sódy a polovicu šálky octu s teplou vodou. Zmes nalejte do záchoda a nechajte niekoľko hodín pôsobiť. Reakcia medzi octom a sódou môže uvoľniť menšie nánosy a usadeniny. Potom spláchnite horúcou vodou a sledujte, či sa situácia zlepšila.
Ak sa problém opakuje alebo domáci roztok nestačí, mnohí s úspechom používajú tzv. „krtka“ – špeciálny čistiaci kábel s rotačným mechanizmom, ktorý prenikne hlbšie do potrubia a odstráni aj odolnejšie blokády. Treba však dbať na opatrnosť, aby nedošlo k poškodeniu toalety.
Nezvyčajný, no mimoriadne účinný trik: vrecko na odpadky
V poslednom čase sa na sociálnych sieťach a domácich fórach objavil zaujímavý tip, ktorý si získava čoraz viac fanúšikov – použitie vrecka na odpadky ako pomôcky pri uvoľňovaní upchatej toalety. A hoci to znie zvláštne, mnohí Slováci si tento spôsob pochvaľujú.
Ako na to? Najprv si pripravte väčšie plastové vrecko alebo pevnejšiu igelitovú fóliu. Toaletu prikryte tak, aby bola misa čo najtesnejšie uzavretá. Pomôcť si môžete lepiacou páskou, ktorou fóliu pripevníte po obvode. Je dôležité, aby ste vytvorili čo najtesnejšie uzavretý priestor – ideálne vzduchotesnú komoru.
Potom naraz spláchnite a súčasne zatlačte rukou na fóliu či vrecko smerom nadol. Tlak, ktorý sa týmto spôsobom vytvorí, môže pomôcť vytlačiť z potrubia prekážku, ktorá bráni správnemu odtoku vody.
Čo ak sa to nepodarí hneď?
Ak sa vrecko počas procesu roztrhne, nebojte sa – jednoducho ho vymeňte a skúste to znova. Niekedy je potrebné zopakovať postup dvakrát či trikrát, kým sa zablokovaný odtok uvoľní. Pre ešte lepšie utesnenie môžete použiť namiesto vrecka potravinovú fóliu, ktorú natiahnete cez okraj misy a zaistíte lepiacou páskou.
Prevencia je najlepšia zbraň
Hoci tento netradičný spôsob dokáže zachrániť situáciu, ideálne je problémom predchádzať. Nezabúdajte na pravidelné čistenie, správne splachovanie a najmä – do toalety nepatrí nič, čo sa nerozkladá tak ľahko ako toaletný papier.
Záchod nie je odpadkový kôš. No v prípade núdze vám práve obyčajné vrecko na odpadky môže pomôcť rýchlo a bez chemikálií vyriešiť problém, ktorý by inak vyžadoval odborný zásah.