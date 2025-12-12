Slováci v zime riešia rovnaký problém ako susedia, zápach zo zimnej obuvi. Prečo sa drží tak urputne?

Stačí ráno obuť teplé zimné topánky, prejsť sa po rozmoknutom snehu, prísť domov a vyzuť ich v predsieni. A v tej chvíli má človek pocit, akoby sa v chodbe zhromaždila celá futbalová kabína po zápase. Zápach zimných topánok je téma, ktorá sa počas posledných týždňov objavuje vo viacerých domácnostiach. Ukazuje sa totiž, že vlhkosť sa v zateplenej obuvi drží omnoho dlhšie, než by sme čakali.
Letná obuv počas dňa zvykne preschnúť na balkóne, ale zimné čižmy, zateplené členkové topánky či snehule sú úplne iná kategória. Ich úlohou je držať teplo, čo však zároveň znamená, že sú menej priedušné — a teda si dlhšie „uchovávajú“ vlhkosť aj nepríjemný pach.
Video s praktickými radami, ktoré pomáhajú odstrániť zápach z topánok
Populárny kanál Household Hacker pripravil jednoduché tipy na to, ako sa zbaviť nepríjemného pachu v obuvi. Vo videu nájdete rýchle riešenia, ktoré zvládne každý doma bez špeciálnych pomôcok.
Prečo zimné topánky tak rýchlo zatuchnú
Zateplená obuv je prirodzene robustnejšia a hustejšia, čo znamená, že v nej cirkuluje menej vzduchu. Keď sa v zime presúvame z mrazu do vykúrených miestností, obuv začne vlhnúť nielen zvonku, ale aj zvnútra v dôsledku potu. A práve spojenie tepla a vlhkosti vytvára ideálne prostredie pre množenie baktérií, ktoré zápach spôsobujú.
Ak topánky po celom dni nestihnú preschnúť, vlhkosť zostáva vo výstelke a každý ďalší deň zápach zosilňuje.
Ako topánky doma správne vysušiť, aby sa nepoškodili
Po príchode domov je dôležité topánky čo najviac otvoriť. Pri šnurovacej obuvi povoľte šnúrky, roztiahnite jazyk a vyberte vnútorné stielky. Práve tie dokážu zadržiavať najviac vlhkosti.
Topánky umiestnite k zdroju tepla, no nikdy priamo na radiátor. Príliš vysoká teplota môže poškodiť kožu alebo zdeformovať podrážku. Lepšie je nechať ich schnúť v blízkosti radiátora či krbu.
Rýchle riešenie
Ak sa ponáhľate, vyplňte topánky novinovým papierom alebo papierovými utierkami. Papier pôsobí ako špongia a vlhkosť vytiahne pomerne rýchlo.
Ako bojovať so zápachom, keď sa už v topánkach objavil
Keď už nepríjemný pach vznikne, existuje viacero jednoduchých a lacných trikov, ktoré situáciu dokážu zlepšiť.
Jedlá sóda – najistejšia voľba
Nasypte do každej topánky lyžičku sódy bikarbóny a nechajte ju pôsobiť cez noc. Sóda neutralizuje pachy a zároveň z kože aj výstelky vytiahne zvyšnú vlhkosť.
Citrusová šupka či čajové sáčky
Sušené kúsky citrusovej šupky prevoňajú topánky a mierne pohltia pach. Podobne fungujú aj čajové vrecúška – stačí ich do obuvi vložiť na niekoľko hodín.
Stielky treba prať alebo meniť
Ak je zápach silný, problém často spočíva práve v stielkach. Tie nasávajú pot najviac, preto ich buď operte, alebo rovno vymeňte za nové.
Prevencia je najlepší spôsob, ako sa zápachu vyhnúť
Veľký vplyv majú aj ponožky. V zime je lepšie siahnuť po bavlnených alebo bambusových, ktoré lepšie odvádzajú vlhkosť než syntetické materiály.
Pomáha aj pravidelná impregnacia obuvi – tá znižuje prenikanie vody dovnútra.
A ešte jeden dôležitý zvyk: striedať topánky.
Keď nosíte každý deň ten istý pár, nikdy nestihne úplne preschnúť a zápach sa vracia rýchlejšie.
Keď už obuv zachrániť nedokážeme
Niektoré topánky, najmä staršie alebo s poškodenou podšívkou, dokážu vlhkosť držať tak hlboko, že sa baktérií nedokážete zbaviť ani po opakovanom čistení. Ak sa zápach vracia okamžite, aj keď ste vyskúšali všetko, je čas poobzerať sa po novom páre.
Pri kúpe novej zimnej obuvi sa zamerajte najmä na:
- vyberateľné stielky
- priedušné materiály
- kvalitnú vnútornú výstelku