Slováci už nevyrazia na huby do lesa. Stačí plastová fľaša a doma ich pestujú počas celého roka

Hubárska tradícia na Slovensku je veľmi silná. Každý rok, najmä na jeseň, zapĺňajú lesy nadšenci, ktorí sa vyberajú do prírody hľadať rôzne druhy húb. Mnohé slovenské domácnosti majú vo svojich zásobách nielen hŕby hríbov, ale aj ďalšie druhy, ako sú kuriatka, plávky a ďalšie. Ak si chcete túto tradičnú záľubu užívať po celý rok, máme pre vás skvelý tip, ako si huby vypestovať priamo doma, a to bez potreby vychádzať do lesa. Stačí vám k tomu obyčajná plastová fľaša a trochu trpezlivosti!

Aké huby sú najviac obľúbené medzi Slovákmi?

V obchodných reťazcoch bežne nájdete lampióny, hlivu a ďalšie populárne druhy húb. Avšak, ak by ste ich chceli mať vždy čerstvé a dostupné priamo doma, nemusíte sa obmedzovať len na nákup. Pestovanie húb doma je dnes veľmi populárne, a to najmä pre ich dostupnosť, čerstvosť a ekonomickosť. Z rôznych druhov húb je najvhodnejšia hliva ustricová, ktorá je ideálna na pestovanie v domácich podmienkach, a to nielen na dreve, ale aj v plastovej fľaši. Okrem toho, že má výbornú chuť, je aj veľmi zdravá, čo z nej robí skvelú voľbu pre pravidelnú konzumáciu.

Pestovanie húb v plastovej fľaši. Jednoduchý, no efektívny spôsob

Na to, aby ste si mohli začať pestovať huby doma, budete potrebovať plastovú fľašu, ktorá by mala byť priesvitná. Tento materiál umožní optimálne podmienky na rast húb. K tomu ešte potrebujete niekoľko vecí: nožnice, nôž, kávovú usadeninu, slamu, zvlhčovač, ale najdôležitejšou súčasťou je podhubie, známe aj ako mycelium. Ide o vlákna, ktoré sú základom pre vznik húb a sú obvykle biele. Podhubie je možné zakúpiť v bio obchodoch alebo v špecializovaných predajniach pre pestovanie húb.

Kroky na prípravu rastového prostredia pre huby

Začnite tým, že plastovú fľašu rozstrihnete približne v dvoch tretinách jej výšky, pričom dbajte, aby bola fľaša nepoškodená. Dno fľaše by malo byť vhodné na umiestnenie podhubia. Najprv vložte vrstvu podhubia na dno, potom pridajte kávovú usadeninu, ktorá je skvelým substrátom a zároveň udržuje potrebnú vlhkosť, ktorá je kľúčová pre správny rast húb. Kávová usadenina by mala byť vlhká, ideálne by mala mať vlhkosť okolo 60-65%. Na to všetko pridajte slamu, ktorá zabezpečí optimálne podmienky pre ďalší rast mycelia.

Po pridaní týchto zložiek opatrne umiestnite hornú časť fľaše na miesto, kde ste ju predtým odstrihli. V fľaši nezabudnite urobiť niekoľko malých dierok, cez ktoré neskôr zavlažujete substrát. Na hrdlo fľaše je vhodné vložiť vatu, ktorá umožní dostatočné vetranie a zároveň ochráni obsah fľaše pred vonkajšími nečistotami, ktoré by mohli ovplyvniť rast húb.

Prvé kroky pri raste húb

Hotovú fľašu s prípravkami umiestnite na tmavšie a vlhkejšie miesto, napríklad do pivnice alebo do skriniek, kde je stabilná teplota medzi 20 až 24 stupňami Celzia. Počas prvých dvoch až troch týždňov sa bude podhubie šíriť a vytvárať korienky, ktoré zabehnú do celej fľaše. Tento proces je nevyhnutný, aby rastlina mala dostatok živín a energie na ďalší rast. Počas tejto fázy je veľmi dôležité sledovať vlhkosť a teplotu, aby sa zabránilo vysychaniu substrátu. V momentoch, keď sa podhubie rozrastie, celý substrát zbelie a vy budete vedieť, že je čas na ďalší krok.

Čas na premiestnenie a ošetrovanie rastúcich húb

Keď podhubie úplne pokryje substrát, presuňte fľašu na svetlé miesto, ktoré však musí byť skryté pred priamym slnečným svetlom. Na fľaši teraz vykonajte väčšie otvory, cez ktoré sa začnú objavovať prvé hlivy. Tento krok je veľmi dôležitý, pretože huby potrebujú dostatok svetla na to, aby začali rásť správnym smerom. Dvakrát denne fľašu zavlažujte a sledujte, ako sa huby začínajú objavovať. Tento proces môže trvať niekoľko dní až týždňov, ale s trpezlivosťou sa dočkáte krásne vypestovaných húb priamo u vás doma.