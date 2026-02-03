Slováci to robia rovnako. Tieto veci by v zime vonku vôbec nemali zostať

kvetináče v zime na záhrade
kvetináče v zime na záhrade Foto: depositphotos.com

Počas zimy zažívajú predmety umiestnené v exteriéri výrazne náročnejšie podmienky než počas bežnej sezóny. Nízke teploty, sneh, vlhkosť a časté striedanie teplôt môžu spôsobiť poškodenie materiálov, ktoré na to nie sú konštruované. Niektoré z týchto zmien prebiehajú pomaly a sú viditeľné až na jar, no ide o reálne a dobre zdokumentované procesy.

Ako zimné počasie pôsobí na predmety?

Z fyzikálneho hľadiska spôsobuje zimné prostredie najmä tieto problémy:

  • Vlhkosť v materiáli zamŕza a zväčšuje objem, čo môže spôsobiť praskanie (najmä pri keramike, terakote a pórovitom dreve).
  • Striedanie mrazov a oteplení oslabuje povrchové vrstvy materiálov, ktoré nie sú na takýto režim navrhnuté.
  • Kovy môžu korodovať, ak sú vystavené vlhkosti bez ochranného náteru.
  • Plasty pri nízkych teplotách strácajú pružnosť, stvrdnú a môžu ľahšie praskať.

Tieto javy sú preukázané a nie sú prehnané — ide o bežné degradačné procesy spôsobené zimou.

Predmety, ktorým zimné podmienky preukázateľne škodia

1. Záhradný nábytok z dreva, pleteného ratanu a lacnejších plastov

  • Drevo prirodzene nasáva vlhkosť. V kombinácii s mrazom môže neskôr praskať alebo sa deformovať.
  • Umelý ratan pri nízkych teplotách tvrdne a časom sa môže lámať.
  • Plastové stoličky a stoly z bežného PVC majú zníženú pružnosť a môžu sa lámať pri záťaži.
  • Kovové konštrukcie môžu pri nedostatočnej povrchovej úprave korodovať.

Uloženie do sucha alebo prekrytie plachtou preukázateľne predlžuje ich životnosť.

2. Keramické, terakotové a tenkostenné plastové kvetináče

Je vedecky potvrdené, že:

  • Pórovité materiály (terakota, keramika) nasávajú vodu.
  • Voda pri zamrznutí zväčší objem približne o 9 %.
  • Tento tlak môže spôsobiť prasknutie nádoby.

Preto sa odporúča tieto nádoby na zimu vyprázdniť a uskladniť v suchu.

3. Záhradné hadice s vodou vo vnútri

Ak v hadici zostane voda, jej zamrznutie môže spôsobiť:

  • rozšírenie hadice a následné mikrotrhliny
  • narušenie spojov alebo koncoviek
  • zníženie pružnosti materiálu

Odporúčanie: vypustiť všetku vodu a hadicu uložiť do nezamrznutého priestoru. Ide o zaužívanú a technicky odôvodnenú prax.

Veci, ktoré môžu byť poškodené kondenzáciou alebo nízkou teplotou

4. Elektronika, ktorá nie je určená na celoročné používanie vonku

Reproduktory, svetlá, napájacie adaptéry či predlžovacie káble môžu v zime poškodiť dva procesy:

  • kondenzácia vlhkosti vo vnútri zariadenia
  • strata pružnosti plastovej izolácie pri nízkych teplotách

Je faktom, že plastové izolácie pri teplotách pod bodom mrazu stvrdnú a pri manipulácii môžu praskať. Poškodená izolácia zvyšuje riziko skratu.

5. Chemické prípravky – farby, čistiace prostriedky, tekuté hnojivá

Niektoré prípravky:

  • menia konzistenciu pri nízkych teplotách
  • môžu sa oddeliť jednotlivé zložky
  • strácajú pôvodnú účinnosť (najmä tekuté hnojivá a emulzie)

Výrobcovia často priamo uvádzajú minimálnu skladovaciu teplotu na obale.

Prečo sa oplatí veci zazimovať?

Zazimovanie nie je prehnaná opatrnosť. Ide o jednoduchý postup, ktorý preukázateľne:

  • znižuje riziko poškodenia materiálov
  • predlžuje životnosť predmetov
  • minimalizuje zbytočné náklady na jar

Stačí vychádzať z faktu, že nie všetky materiály sú určené na dlhodobé vystavenie mrazu, a preto je bezpečnejšie uložiť citlivé predmety do sucha a mimo extrémnych teplôt.

