Slováci to robia rovnako. Tieto veci by v zime vonku vôbec nemali zostať

Počas zimy zažívajú predmety umiestnené v exteriéri výrazne náročnejšie podmienky než počas bežnej sezóny. Nízke teploty, sneh, vlhkosť a časté striedanie teplôt môžu spôsobiť poškodenie materiálov, ktoré na to nie sú konštruované. Niektoré z týchto zmien prebiehajú pomaly a sú viditeľné až na jar, no ide o reálne a dobre zdokumentované procesy.
Ako zimné počasie pôsobí na predmety?
Z fyzikálneho hľadiska spôsobuje zimné prostredie najmä tieto problémy:
- Vlhkosť v materiáli zamŕza a zväčšuje objem, čo môže spôsobiť praskanie (najmä pri keramike, terakote a pórovitom dreve).
- Striedanie mrazov a oteplení oslabuje povrchové vrstvy materiálov, ktoré nie sú na takýto režim navrhnuté.
- Kovy môžu korodovať, ak sú vystavené vlhkosti bez ochranného náteru.
- Plasty pri nízkych teplotách strácajú pružnosť, stvrdnú a môžu ľahšie praskať.
Tieto javy sú preukázané a nie sú prehnané — ide o bežné degradačné procesy spôsobené zimou.
Predmety, ktorým zimné podmienky preukázateľne škodia
1. Záhradný nábytok z dreva, pleteného ratanu a lacnejších plastov
- Drevo prirodzene nasáva vlhkosť. V kombinácii s mrazom môže neskôr praskať alebo sa deformovať.
- Umelý ratan pri nízkych teplotách tvrdne a časom sa môže lámať.
- Plastové stoličky a stoly z bežného PVC majú zníženú pružnosť a môžu sa lámať pri záťaži.
- Kovové konštrukcie môžu pri nedostatočnej povrchovej úprave korodovať.
Uloženie do sucha alebo prekrytie plachtou preukázateľne predlžuje ich životnosť.
2. Keramické, terakotové a tenkostenné plastové kvetináče
Je vedecky potvrdené, že:
- Pórovité materiály (terakota, keramika) nasávajú vodu.
- Voda pri zamrznutí zväčší objem približne o 9 %.
- Tento tlak môže spôsobiť prasknutie nádoby.
Preto sa odporúča tieto nádoby na zimu vyprázdniť a uskladniť v suchu.
3. Záhradné hadice s vodou vo vnútri
Ak v hadici zostane voda, jej zamrznutie môže spôsobiť:
- rozšírenie hadice a následné mikrotrhliny
- narušenie spojov alebo koncoviek
- zníženie pružnosti materiálu
Odporúčanie: vypustiť všetku vodu a hadicu uložiť do nezamrznutého priestoru. Ide o zaužívanú a technicky odôvodnenú prax.
Veci, ktoré môžu byť poškodené kondenzáciou alebo nízkou teplotou
4. Elektronika, ktorá nie je určená na celoročné používanie vonku
Reproduktory, svetlá, napájacie adaptéry či predlžovacie káble môžu v zime poškodiť dva procesy:
- kondenzácia vlhkosti vo vnútri zariadenia
- strata pružnosti plastovej izolácie pri nízkych teplotách
Je faktom, že plastové izolácie pri teplotách pod bodom mrazu stvrdnú a pri manipulácii môžu praskať. Poškodená izolácia zvyšuje riziko skratu.
5. Chemické prípravky – farby, čistiace prostriedky, tekuté hnojivá
Niektoré prípravky:
- menia konzistenciu pri nízkych teplotách
- môžu sa oddeliť jednotlivé zložky
- strácajú pôvodnú účinnosť (najmä tekuté hnojivá a emulzie)
Výrobcovia často priamo uvádzajú minimálnu skladovaciu teplotu na obale.
Prečo sa oplatí veci zazimovať?
Zazimovanie nie je prehnaná opatrnosť. Ide o jednoduchý postup, ktorý preukázateľne:
- znižuje riziko poškodenia materiálov
- predlžuje životnosť predmetov
- minimalizuje zbytočné náklady na jar
Stačí vychádzať z faktu, že nie všetky materiály sú určené na dlhodobé vystavenie mrazu, a preto je bezpečnejšie uložiť citlivé predmety do sucha a mimo extrémnych teplôt.