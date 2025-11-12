Slováci svojich miláčikov milujú. Koľko za nich ročne utratia, vás zaskočí. Ide o miliardy

Domáce zvieratá sa na Slovensku stali prirodzenou súčasťou života. Kým kedysi mal pes v dvoroch skôr strážnu úlohu a mačka bola vítaným pomocníkom proti hlodavcom, dnes sú miláčikovia vnímaní ako členovia rodiny. Ľudia ich berú so sebou na dovolenky, oslavujú s nimi sviatky a doprajú im pohodlie, ktoré by ešte pred pár rokmi pôsobilo nezvyčajne.
Počet domácich zvierat u nás každoročne rastie. Najobľúbenejším zvieraťom zostáva pes, tesne za ním mačka. Mnoho Slovákov sa rozhodne aj pre menších spoločníkov – škrečky, králiky či morčatá. Tento trend súvisí so životným štýlom a tým, že ľudia čoraz viac vyhľadávajú spoločnosť a emočné prepojenie. Zvieratá pomáhajú odbúravať stres, zlepšujú náladu a prinášajú radosť do každodenného života.
Spolu s týmto vývojom rastie aj celý trh starostlivosti o zvieratá. Slovensko patrí medzi krajiny, kde segment starostlivosti o domácich miláčikov stabilne rastie. Majitelia uprednostňujú kvalitné krmivá, doplnky výživy a produkty, ktoré podporujú zdravie a dlhší život ich zvierat. Kedysi luxusné služby, ako profesionálne strihanie srsti, wellness procedúry pre psy, hotely pre zvieratá či poistenie, sa dnes stávajú bežnou súčasťou ponuky.
Psíčkari podľa odborníkov míňajú viac než majitelia mačiek. Väčší pes znamená väčšiu spotrebu krmiva, častejšie návštevy veterinára aj väčšie nároky na starostlivosť. Mačky sú nezávislejšie, no ich majitelia sa tiež nehanbia investovať do komfortu – od škrabadiel cez inteligentné hračky až po prémiové granule. Spoločným menovateľom je ochota ľudí dopriať zvieratám len to najlepšie.
Odborníci opisujú fenomén, ktorý nazývajú humanizácia zvierat. Zvieratá už nevnímame ako majetok, ale ako blízke bytosti, ktoré si zaslúžia starostlivosť, pozornosť a rešpekt. Práve táto zmena myslenia stojí za rastom trhu aj za tým, že ľudia venujú svojmu zvieraťu viac času, ako kedykoľvek predtým.
Kontakt so zvieratami má navyše preukázateľné zdravotné prínosy. Psy aj mačky dokážu znížiť stres, upokojiť tep, zlepšiť náladu a pomáhajú pri liečbe úzkosti či depresie. Na Slovensku sa preto rozvíjajú programy, ktoré využívajú kontakt so zvieratami aj terapeuticky – psy a mačky navštevujú nemocnice, školy či zariadenia pre seniorov, kde prinášajú radosť a pokoj.
Aj keď presné čísla o tom, koľko Slováci ročne míňajú na svojich miláčikov, nie sú známe, odborníci sa zhodujú, že výdavky neustále rastú. Nie je to však len otázka peňazí. Pre väčšinu ľudí je ich pes, mačka alebo iné zvieratko niečím omnoho viac než len spoločníkom – je to člen rodiny, ktorý prináša pokoj, úsmev a nefalšovanú lásku. A práve túto hodnotu nemožno vyjadriť v peniazoch.