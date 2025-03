Slováci si skracujú životnosť mobilných batérií nesprávnym nabíjaním

Slováci majú často problém s tým, že batériu v smartfóne ničia nevedomky už pri každodennom nabíjaní. Výsledkom je, že batéria nevydrží tak dlho, ako by mohla, a telefón sa tak musí častejšie pripájať k nabíjačke či dokonca predčasne vymieňať. Dá sa tomu však predísť, ak človek pozná správne zásady nabíjania a starostlivosti o moderné batérie.

Starostlivosť o batériu sa vyvíja spolu s technológiou

V minulosti, keď sa na trh dostávali prvé mobilné telefóny, bola ich výdrž batérie prirodzene kratšia a technológia nebola na takej úrovni, ako ju poznáme dnes. Staré odporúčania, ktoré boli založené na zastaraných typoch batérií, sa však stále medzi ľuďmi tradujú. Patrí sem napríklad striktné nabíjanie do 100 %, pravidelné vybíjanie do úplnej nuly či rôzne zaručené „finty“ pre lepšiu výdrž. V súčasnosti sa väčšina moderných zariadení spolieha na lítium-iónové či lítium-polymérové batérie, pri ktorých staré „overené“ rady už neplatia a v konečnom dôsledku môžu škodiť.

Mýtus o úplnom vybíjaní

Zrejme najznámejšia povera tvrdí, že batériu treba pravidelne úplne vybiť na nulu, aby si „zapamätala“ svoju maximálnu kapacitu. Táto predstava sa zakladala na batériách typu NiMH či NiCd, ktoré mali tzv. pamäťový efekt. Pri dnešných lítium-iónových batériách je však takýto prístup zbytočný, dokonca škodlivý – ak sa opakovane vybijú na absolútne minimum, môže to ich životnosť skrátiť výrazne viac, než keby ste ich nabili v predstihu.

Zdravší prístup je začať nabíjať telefón, keď úroveň batérie klesne približne na 15 %. Väčšina súčasných smartfónov vás na tento stav sama upozorní. Nemusíte sa stresovať tým, že zariadenie nenabijete až na 100 %, pretože či už zastavíte nabíjanie pri 90 %, alebo ho necháte ísť na úplné maximum, rozdiel v reálnom fungovaní pri bežnom používaní nie je kritický. Pre prípad, že viete o dlhšom čase bez prístupu k elektrine, je samozrejme vhodné nabiť telefón na čo najviac.

Nebezpečné teplotné extrémy

Ak sa snažíte predĺžiť životnosť batérie, zvážte, v akom prostredí svoj mobil používate a kam ho odkladáte. Vysoké teploty, najmä priame slnko alebo horúci interiér auta v letných mesiacoch, môžu spôsobiť prehriatie batérie. Tá sa potom ničí oveľa rýchlejšie a telefón môže v extrémnych prípadoch dokonca vypovedať službu. Rovnako je to v zime, keď sa mobil ocitne v hlbokom mraze – studený vzduch sťažuje chemické procesy v batérii a jej výkon aj výdrž rapídne klesajú. Ideálna stratégia je držať telefón v teplotne primeranom prostredí, prípadne ho nosiť vo vrecku alebo taške, kde je chránený pred chladom.

Je používanie telefónu počas nabíjania škodlivé?

Mnohí ľudia sa obávajú, že ak počas nabíjania vyťukávajú správy alebo surfujú po internete, urýchlia opotrebovanie batérie. Táto obava siaha do čias starších zariadení, ktoré mohli mať ťažkosti zvládnuť nabíjanie a aktívne používanie súčasne. Moderné smartfóny sú však konštruované tak, aby to bez väčších problémov zvládli. Môže sa stať, že nabíjanie bude o niečo pomalšie, ale neznamená to, že tým batériu zničíte.

Odporúčania pre dlhodobo lepšiu výdrž

Nedovoľte batérii spadnúť na nulu – vyhnete sa tak cyklom, ktoré ju môžu oslabiť. Nabíjajte včas – ak vidíte, že úroveň klesá k 15 %, pripojte nabíjačku. Neobávajte sa nedosiahnutia 100 % – ak mobil nabijete na 80 či 90 %, je to pre batériu z dlhodobého hľadiska dokonca lepšie. Chráňte zariadenie pred extrémnym teplom a chladom – najmä pri silnom slnku alebo mraze je dôležité telefón nenechávať vonku. Pokojne používajte mobil aj počas nabíjania – nie je dôvod vyhýbať sa tomu, moderné prístroje sú na takúto záťaž stavané.

Moderná technológia si žiada moderný prístup

V prípade lítium-iónových batérií už naozaj neplatí, že ich treba „formátovať“ alebo pri prvých niekoľkých nabitiach dodržiavať presné zásady. Staré tipy typu „vybito do nuly, potom nabité na sto percent“ v skutočnosti prinášajú viac škody ako úžitku. Výrobcovia smartfónov dnes navrhujú nabíjanie tak, aby bolo čo najefektívnejšie a ohľaduplné k batérii, hoci, samozrejme, žiadna batéria nie je nesmrteľná.

Zhrnutie: zdravá batéria = menej starostí

Správnou starostlivosťou o batériu telefónu dokážete predchádzať jej predčasnému opotrebovaniu a tým aj nutnosti zbytočných výdavkov. Stačí sa vyvarovať šíriacich sa mýtov, prispôsobiť sa moderným technológiám a vyhýbať sa extrémnym podmienkam. Malé úsilie v podobe pravidelného nabíjania, udržiavania vhodnej teploty a vyhýbania sa častému vybíjaniu na nulu môže citeľne predĺžiť životnosť vášho zariadenia. Zanechajte preto staré návyky a doprajte vašej batérii komfort, ktorý si zaslúži – odmenou bude lepší výkon telefónu a menej časté nabíjanie či opravy.