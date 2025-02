Slováci si ničia batérie v smartfónoch nesprávnym nabíjaním: Čo robiť, aby vydržali dlhšie?

Starostlivosť o batériu v mobilnom telefóne nie je taká samozrejmá, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Mnohí používatelia sa stále držia rád, ktoré pochádzajú z čias prvých mobilov a dnes už nedávajú veľký zmysel. Napriek tomu sa tieto mýty šíria ďalej a výsledkom je, že si ľudia batérie ničia úplne zbytočne. V nasledujúcom článku sa pozrieme na niekoľko overených odporúčaní, vďaka ktorým dokážete predĺžiť životnosť batérie vo vašom smartfóne a ušetríte si tak peniaze i zbytočné starosti.

Staré mýty, nové technológie

Kedysi sa odporúčalo nabíjať mobil striktným postupom a kolovali legendy o „pamäti batérie“. Staré typy akumulátorov (napríklad NiCd, neskôr NiMH) skutočne trpeli tzv. pamäťovým efektom. Keď neboli nabíjané a vybíjané podľa presných pokynov, časom stratili výraznú časť kapacity. Pre moderné lithium-iontové (Li-Ion) či lithium-polymérové (Li-Pol) batérie už tento pamäťový efekt takmer neexistuje.

Napriek tomu sa medzi používateľmi aj dnes šíria rady, aby ste batériu vybili úplne na nulu, prípadne ju zakaždým nabíjali až na 100 %. Takéto zásady sú však pri súčasných typoch batérií viac na škodu než na úžitok.

Úplné vybíjanie: Zbytočný stres pre batériu

Jedným z najrozšírenejších mýtov je, že úplné vybíjanie na nulu pomáha kalibrácii batérie a predlžuje jej životnosť. V skutočnosti je opak pravdou. Pokiaľ batériu pravidelne „týrate“ a nechávate ju často klesnúť na 0 %, zvyšujete riziko, že časom stratí väčšiu časť svojej pôvodnej kapacity.

Tip: Odporúča sa začať nabíjať vtedy, keď smartfón signalizuje úroveň okolo 15 %. Tento stav zabezpečí, že batéria nebude zbytočne namáhaná a zároveň stihnete telefón nabiť včas, kým sa úplne nevybije.

Nabíjať do 100 %? Nie vždy to treba

Mnohí ľudia chcú pred cestou či pred dlhým dňom v práci nabiť telefón na maximum. Je to logické, najmä ak viete, že nabíjačku dlhší čas nebudete mať poruke. Nemusíte sa pritom cítiť previnilo – moderné smartfóny sú dostatočne inteligentné na to, aby si dokázali regulovať nabíjanie a chránili batériu pred prehriatím či prebitím.

Na druhej strane však časté a dlhé udržiavanie batérie na 100 % môže v dlhodobom horizonte urýchliť pokles jej kapacity. Preto ak viete, že svoj telefón používate skôr bežne počas dňa a máte nabíjačku poruke, pokojne ho nabite len do 80 – 90 %. Takýto prístup býva pre moderné batérie šetrnejší.

Teplotné extrémy: Najväčší nepriateľ batérie

Niet pochýb o tom, že príliš vysoké teploty alebo naopak mráz dokážu batérii ublížiť v krátkom čase. V horúcich letných dňoch by ste si mali dať pozor, aby telefón neostal vystavený priamemu slnku – napríklad na palubnej doske auta alebo na terase v prudkom úpeku. Takéto extrémne ohrievanie znižuje životnosť batérie a môže narušiť aj ďalšie komponenty telefónu.

Rovnako je to so zimnými mrazmi. Ak teplota výrazne klesne pod bod mrazu, batéria sa môže dočasne „vybiť“ rýchlejšie, pričom opakované striedanie veľmi nízkych teplôt a izbovej teploty jej tiež neprospieva. Najlepšie urobíte, ak telefón schováte do vrecka, prípadne do tašky, kde je aspoň čiastočne chránený pred výkyvmi počasia.

Používanie telefónu počas nabíjania

Aj keď mnohí ľudia majú pocit, že používaním telefónu počas nabíjania batériu „ničia“, dnešné smartfóny sú navrhnuté tak, aby si vedeli s takouto situáciou poradiť. Vďaka pokročilým procesorom a sofistikovanému riadeniu prúdu je bez problémov možné telefonovať, prezerať si sociálne siete či hrať hry aj vtedy, keď je zariadenie pripojené k nabíjačke.

Samozrejme, ak použijete veľmi náročné aplikácie (napríklad graficky náročné hry), telefón sa môže viac zahrievať a proces nabíjania môže trvať o niečo dlhšie. V bežnom používaní však telefónu žiadnu škodu nespôsobíte.

Jednoduché zásady pre dlhšiu výdrž

Začnite nabíjať pri nižšej úrovni (okolo 15 %)

Nečakajte, kým sa vám telefón vypne. Úplné vybíjanie pravidelne škodí batérii. Neprehrievajte smartfón

Vyhnite sa extrémnym teplotám. Nenechávajte telefón dlhšie na priamom slnku a zároveň ho v zime držte v teple. Nebojte sa používať telefón počas nabíjania

Moderné batérie sú dostatočne chránené pred poškodením, naopak, neustály stres z toho, že „nemôžem telefonovať, lebo nabíjam“, nie je na mieste. Strážte si 100 % nabitia

Nabitie batérie „na doraz“ sem-tam neuškodí, no ak to robíte príliš často a hlavne ak telefón nechávate dlhodobo na nabíjačke (napríklad celú noc), môže to urýchliť opotrebenie batérie. Ak máte možnosť, pokojne odpojte telefón už pri 80 – 90 %. Používajte kvalitnú nabíjačku

Nedajte sa zlákať lacnými napodobeninami. Originálne alebo kvalitné certifikované nabíjačky majú ochranné prvky proti prehriatiu a nerovnomernému prúdu. Vaša batéria sa vám poďakuje.

Prečo sa oplatí dbať na správnu starostlivosť

Okrem toho, že si udržíte telefón v dobrom technickom stave, ušetríte aj peniaze. Výmenné batérie sú síce dnes vzácnosťou (keďže väčšina moderných telefónov má batériu pevne zabudovanú), no ich prípadná výmena môže byť nákladná. Navyše, ak sa o svoje zariadenie staráte, predlžujete jeho celkovú životnosť a možno ho neskôr predáte za lepšiu cenu, ak sa rozhodnete pre novší model.

Nejde teda len o to, aby sa váš smartfón v priebehu dňa nevybil – správnym prístupom zabezpečíte, že batéria bude roky fungovať takmer rovnako dobre ako nová. Zabudnite preto na „babské rady“ z éry tlačidlových mobilov a radšej sa spoľahnite na moderné poznatky o li-ion technológii.

Zhrnutie

Úplné vybíjanie batérie je zastaraný mýtus a môže skôr uškodiť než pomôcť.

je zastaraný mýtus a môže skôr uškodiť než pomôcť. S nabíjaním začínajte okolo 15 % , aby ste predišli nadmernému stresu pre batériu.

, aby ste predišli nadmernému stresu pre batériu. Extrémne teploty , či už horúčavy alebo mrazy, sú pre akumulátory nebezpečné a skracujú ich životnosť.

, či už horúčavy alebo mrazy, sú pre akumulátory nebezpečné a skracujú ich životnosť. Telefón môžete pokojne používať aj počas nabíjania – moderné batérie sú na to stavané.

– moderné batérie sú na to stavané. Neprepínajte sa na 100 % zakaždým, ak to nie je nutné. Batérii prospeje, ak nebudete nabíjať až „na doraz“ v každej možnej situácii.

Dnešné smartfóny majú síce pokročilé funkcie, ktoré sa snažia batériu chrániť a optimalizovať jej nabíjanie, no správny prístup používateľa je stále kľúčový. Držte sa vyššie spomínaných bodov a vaša batéria vám poslúži dlhšie, ako keby ste verili zastaraným radám.

Pamätajte, že batéria je jednou z najdôležitejších súčastí vášho mobilu – ak ju chcete udržiavať v čo najlepšej kondícii, oplatí sa z času na čas zopakovať si, čo jej prospieva a čo, naopak, môže škodiť. Ušetríte si tak peniaze, čas a aj zbytočné nervy, keď vám telefón vypovie službu v tej najmenej vhodnej chvíli.