Slováci robia pri používaní drezu rovnaké chyby. 85 % z nich čakajú drahé opravy

Používanie drezu patrí k úplne bežným činnostiam v domácnosti, nad ktorými sa väčšina ľudí ani len nepozastaví. Vyliať vodu či iné tekutiny do drezu je jednoduché a rýchle riešenie. Lenže nie všetko, čo skončí v odpade, tam aj skutočne patrí. Niektoré návyky totiž môžu postupne poškodiť potrubie tak, že oprava sa stane nevyhnutnou a môže vás stáť stovky eur.

Prečo je horúca voda problém?

Väčšina ľudí po dovarení cestovín alebo po vypustení rýchlovarnej kanvice automaticky zamieri s horúcou vodou k drezovej výlevke. Je to rýchle, pohodlné a vyzerá to ako neškodné riešenie. Ale vedeli ste, že týmto jednoduchým úkonom môžete vážne poškodiť svoj odtokový systém? Najviac ohrozené sú kuchyne, kde je inštalované plastové potrubie. Ak horúcu vodu vylievate pravidelne, plast sa začne deformovať, jeho povrch sa môže odlupovať a z potrubia sa stane miesto, kde uniká voda.

Plastové potrubia – výhody a riziká

Plastové odtoky sú dnes jednou z najčastejších volieb pri rekonštrukciách či novostavbách. Sú ľahké, cenovo dostupné a jednoducho sa montujú. Majú dlhú životnosť a odolnosť voči korózii, čo z nich robí ideálne riešenie pre moderné domácnosti. Avšak iba v prípade, že ich nebudete vystavovať príliš vysokým teplotám. Pravidelné vylievanie vriacej vody môže spôsobiť nenávratné poškodenie.

Nielen plastové, ale aj litinové potrubia môžu trpieť. Časté vystavenie horúcej vode spôsobuje, že litina časom oslabne, stáva sa krehkou a je náchylnejšia na prasknutie.

Tuk a olej: najväčší nepriateľ potrubia

Jedným z najčastejších dôvodov upchatia odpadového systému je tuk, ktorý ľudia vylievajú do drezu. Po vyprážaní alebo varení sa často snažia rýchlo zbaviť oleja či mastných zvyškov. Bohužiaľ, tento zvyk je pre potrubie doslova katastrofálny. Tuk po vychladnutí tuhne a zachytáva sa na vnútorných stenách potrubia. Postupne na seba viaže ďalšie nečistoty, zvyšky jedla či iné usadeniny, ktoré do odpadu patria. Výsledkom je nepriechodné potrubie, ktoré si vyžaduje odborné čistenie. Namiesto rýchleho upratovania tak budete musieť platiť za opravy.

Pozor na horúcu vodu v kúpeľni

Kým v kuchyni je horúca voda veľkým nepriateľom plastových či litinových trubiek, v kúpeľni vás môže potrápiť iným spôsobom. Ak by ste napríklad horúce tekutiny z kuchyne naliali do toalety, môžete spôsobiť prasknutie keramickej misy. To sa môže stať najmä vtedy, ak je keramika náhle ochladená studenou vodou a potom vystavená extrémne vysokej teplote. Výmena toalety by vás rozhodne vyšla draho.

Ako sa vyhnúť problémom?

Starostlivosť o domáci odtokový systém nie je náročná, ale vyžaduje si určité pravidlá. Vyhnite sa vylievaniu horúcej vody priamo do drezu – namiesto toho ju nechajte chvíľu vychladnúť. Olej a tuk z varenia by mali byť vždy uložené do nádoby alebo vyhodené spolu s bežným odpadom. Ak chcete predísť problémom, zvážte pravidelné preplachovanie potrubia teplou, ale nie vriacou vodou, aby ste odstránili drobné nečistoty.

Záver: prevencia je lacnejšia ako oprava

Aj keď sa niektoré zvyky zdajú byť neškodné, môžu vás časom vyjsť poriadne draho. Plastové aj litinové potrubia sú citlivé na vysoké teploty a mastné látky, ktoré sa v nich usadzujú. Investujte pár sekúnd navyše, aby ste horúce tekutiny nechali vychladnúť a mastné zvyšky odložili správnym spôsobom. Vaše potrubie vám za to poďakuje dlhou životnosťou a vyhnete sa nečakaným výdavkom.