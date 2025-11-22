Slováci prehliadajú jedno z najzdravších druhov mäsa. Obsahuje množstvo vitamínov skupiny B – viete, o ktoré ide?

V našich končinách máme pocit, že mäso tvorí základ takmer každého obeda či večere. Mnohí si pritom uvedomujú, že by bolo vhodné siahnuť po zdravších alternatívach, ktoré telu prospejú viac než tradičné druhy. A práve jedno mimoriadne hodnotné mäso ostáva na Slovensku prekvapivo v úzadí, hoci v južnej Európe naň nedajú dopustiť.
Mäso je pre nás bežnou súčasťou menu – ale volíme tie správne druhy?
Najčastejšie staviame na kuracinu a bravčové. Práve bravčové býva stálicou slovenských kuchýň – či už v podobe nedeľného obeda, vyprážaného rezňa alebo letnej grilovačky. Je pravda, že obsahuje vitamíny skupiny B, zinok a železo, no má aj svoje „ale“.
Ak nie je dostatočne tepelne spracované, môže predstavovať zdravotné riziká. Spája sa s vyššou záťažou pre pečeň, rizikom mikrobiálnych infekcií a v extrémnych prípadoch dokonca s neurologickými komplikáciami.
Aj preto odborníci upozorňujú, že do jedálnička by sa mal dostať aj iný druh mäsa – zdravší, nutrične výnimočný, ale na Slovensku konzumovaný skôr výnimočne. Vo Francúzsku, Grécku, Španielsku či Turecku je pritom bežnou súčasťou tradičnej kuchyne.
Baranina a jahňacina – najzdravšie mäso, ktoré si u nás stále hľadá cestu na stôl
Baranina a jej mladšia verzia, jahňacina, patria medzi najhodnotnejšie druhy mäsa vôbec. Mnohých odrádza predstava špecifickej vône či intenzívnej chuti, no ide o jeden z najväčších mýtov. Správne pripravená jahňacina chutí jemne, má príjemnú arómu a zároveň poskytuje organizmu množstvo výživných látok.
Obsahuje:
- vysoké množstvo vitamínov skupiny B, najmä tiamínu, ktorý vplýva na nervový systém,
- polynenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú známe svojou schopnosťou znižovať hladinu „zlého“ cholesterolu,
- omega-3 mastné kyseliny, prospešné pre mozog aj srdce,
- kyselinu linolovú, ktorá je predmetom výskumu v súvislosti s prevenciou rôznych typov rakoviny,
- výrazné množstvo železa, takže je vhodná pre ľudí trpiacich anémiou.
Vďaka uvedeným živinám je jahňacina vhodná aj pre diabetikov a pre všetkých, ktorí potrebujú posilniť imunitu či podporiť celkové fungovanie organizmu.
Prečo zaradiť baraninu do jedálnička
Toto mäso je považované za bezpečné aj z hľadiska onkologických rizík – na rozdiel od niektorých iných druhov sa nespája so zvýšenou pravdepodobnosťou vzniku rakoviny. Je to teda typ mäsa, ktorý človek môže zaradiť do svojho jedálnička bez obáv, no ideálne striedavo s rybami či hydinou.
Dôležité je tiež siahnuť po kvalitnom pôvode mäsa.
Najlepšou voľbou je:
- domáci chov,
- ekologické farmy alebo
- overené regionálne zdroje.
Tak získate mäso s lepšou chuťou aj vyššou nutričnou hodnotou.
Ako si vychutnať baraninu čo najlepšie
Keďže baranina má výraznejší aromatický profil, dôraz treba klásť na správne dochucovanie. Bylinky ako rozmarín, tymian, mäta či cesnak dokážu zvýrazniť jej prirodzenú chuť a odstrániť obavy zo „špecifického zápachu“.
Najvhodnejšie spôsoby prípravy:
- dusenie, ktoré mäso krásne zjemní,
- pečenie, ideálne pomalé pri nižšej teplote,
- grilovanie, ktoré zvýrazní chuť,
- klasické varenie, napríklad v aromatických vývaroch.
Skvelo sa kombinuje so zeleninou, ryžou, koreňovou zeleninou či bylinkovými zemiakmi.
Záver
Ak chcete svojmu telu dopriať mäso, ktoré je nielen chutné, ale aj nabité hodnotnými živinami, baranina či jahňacina sú ideálnou voľbou. Na Slovensku nie sú až tak bežné, no práve preto stojí za to zaradiť ich do jedálnička – urobíte tým veľa pre svoje zdravie a zároveň objavíte chuť, ktorú oceňujú v mnohých krajinách sveta.