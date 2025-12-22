Slováci prehliadajú jedno z najzdravších druhov mäsa. Je bohaté na vitamíny skupiny B – tušíte, ktoré to je?

Mnohí z nás majú občas pocit, že mäsitých jedál jeme viac, než by bolo ideálne. Ak už mäso v jedálničku máme, je rozumné vyberať si také druhy, ktoré telu skutočne prospejú. A práve tu prichádza na rad mäso, ktoré je vo svete veľmi obľúbené, no Slováci ho prekvapivo ignorujú.
Mäso v jedálničku má svoje miesto – dôležité je zvoliť si správny druh
Pri obede či večeri väčšinou siahneme po kuracine alebo bravčovom mäse. Najmä bravčovina patrí dlhodobo medzi najčastejšie pripravované druhy mäsa – od vyprážaných rezňov až po kotlety na grile. Obsahuje síce vitamíny skupiny B, železo či zinok, no pri nesprávnej tepelnej úprave môže predstavovať riziko. Odborníci upozorňujú, že nedostatočne prepečené bravčové mäso môže podporovať vznik mikrobiálnych infekcií, zaťažovať pečeň a v extrémnych prípadoch sa spája aj s neurologickými problémami.
Aj preto je vhodné aspoň časť bravčoviny nahradiť kvalitnejším a prospešnejším mäsom, ktoré je bežnou súčasťou kuchyne napríklad vo Francúzsku, Španielsku, Grécku či Turecku, no u nás ho jeme len zriedka.
Baranina – prekvapujúci favorit medzi najzdravšími mäsami
Hoci na Slovensku nemá baranina práve najlepší „marketing“, výživoví špecialisti ju považujú za jedno z najhodnotnejších druhov mäsa vôbec. Je prirodzene bohatá na vitamíny skupiny B, ktoré podporujú energiu, metabolizmus a nervový systém.
Obsahuje tiež polynenasýtené mastné kyseliny, ktoré môžu pomáhať znižovať hladinu zlého cholesterolu. Samostatnou kapitolou sú omega-3 mastné kyseliny – to, čo poznáme najmä z rýb – ktoré sú dôležité pre zdravé srdce, mozog a celkovú regeneráciu organizmu.
Významnú úlohu zohráva aj kyselina linolová. Tá je podľa odborníkov zaujímavá najmä z hľadiska prevencie rakoviny a podporovania imunitných funkcií.
Veľmi pozitívne hodnotenie má jahňacina aj u diabetikov. Vďaka vysokému obsahu tiamínu (vitamín B1) napomáha správnemu fungovaniu nervového systému a prispieva k udržiavaniu stabilnej hladiny energie.
A nesmieme vynechať ani železo. Baranina je jeho bohatým zdrojom, čo je skvelá správa pre ľudí trpiacich anémiou alebo chronickým nedostatkom energie.
Prečo dať baranine šancu?
Baranina má jemnú, prirodzene aromatickú chuť – ak sa pripraví správne, dokáže nahradiť aj omnoho bežnejšie druhy mäsa. Navyše sa ukazuje, že na rozdiel od niektorých iných mäsitých pokrmov neprispieva k zvyšovaniu rizika rakoviny.
Najlepšou voľbou je jahňacina z domácich chovov alebo z ekologických fariem, kde máte istotu kvality aj šetrného prístupu k zvieratám. Baraninu je vhodné zaradiť do jedálnička striedavo – napríklad popri rybách, kuracom mäse či morčacine. Aj keď je mimoriadne zdravá, pri každodennej konzumácii by sa, rovnako ako iné mäso, mohla podpísať pod zvýšenie cholesterolu.
Ako baraninu pripravovať?
Ak je pre vás baranina novinkou, treba sa pripraviť na to, že má špecifickú vôňu. Tá sa však dá veľmi jednoducho vyrovnať správnym korením a vhodnou úpravou. Výborne si rozumie so zeleninou, cesnakom, rozmarínom, tymianom či vínom.
K tradične odporúčaným spôsobom prípravy patrí dusenie, pomalé pečenie, grilovanie alebo klasické varenie. Pri týchto technikách si mäso zachová jemnosť a ostane šťavnaté.
Záver: Stojí za to zaradiť baraninu do jedálnička
Ak chcete urobiť niečo pre svoje zdravie, podpora imunity a správne fungovanie organizmu sa nezaobídu bez kvalitných živín. A práve baranina ich ponúka v mimoriadne priaznivom zložení.
Zaradiť ju do jedálnička aspoň občas je krok, ktorý môže vášmu telu výrazne prospieť – a možno zároveň objavíte nový, prekvapivo chutný druh mäsa.