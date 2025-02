Slováci našli cestu k bohatstvu? Preverte poklady, ktoré sa môžu ukrývať vo vašich domácnostiach

V mnohých slovenských rodinách sa z generácie na generáciu odovzdávajú rôzne „poklady“, o ktorých netušíme, že majú reálnu zberateľskú či finančnú hodnotu. Jedným z takýchto často prehliadaných klenotov je porcelán. Ak aj vy doma vlastníte starú súpravu po babičke alebo ste si z dovolenky priniesli zaujímavý kúsok, možno práve držíte v rukách niečo, čo dokáže výrazne obohatiť váš rodinný rozpočet.

Porcelán ako dedičstvo, ktoré často uniká pozornosti

Po starých rodičoch či iných predkoch sa nám doma často hromadia rôzne predmety – od vyšívaných obrusov až po hrubé fotoalbumy. Medzi nimi môže byť aj porcelán, ktorý bol kedysi vystavený vo vitrínach, no dnes už naň len sadá prach. Mnohí ľudia tieto staré súpravy či solitérne kusy ani nevyberajú, pretože nepredpokladajú, že by mohli mať nejakú výraznejšiu cenu.

Naopak, práve vzácny porcelán je často predmetom záujmu zberateľov a starožitníkov na rôznych aukciách. Neraz sa stane, že za súpravu, ktorá desaťročia bez povšimnutia postávala v polici, ponúknu záujemcovia sumu, ktorá vás môže príjemne prekvapiť.

Ako zistiť, či práve váš porcelán nie je unikát

1. Vlastný prieskum a porovnávanie

Prvým a najjednoduchším krokom, ako si overiť možnú hodnotu porcelánového predmetu, je dôkladná obhliadka. Na internete dnes existuje veľké množstvo databáz a aukčných stránok, kde sa dá overiť výrobca, obdobie výroby, prípadné zberateľské série či dokonca orientačná cena. Porcelán je obvykle označený značkou na spodnej strane, prípadne iniciálami výrobcu.

Značka: Každá tradičná porcelánka mala v minulosti svoj jedinečný symbol, niekedy sprevádzaný aj farebným kódom (červená, modrá, zelená…).

Každá tradičná porcelánka mala v minulosti svoj jedinečný symbol, niekedy sprevádzaný aj farebným kódom (červená, modrá, zelená…). Porovnanie: V internetových katalógoch alebo na zberateľských fórach môžete zadať kľúčové slová či popisy, aby ste zistili, či niekto podobný predmet už ponúkal či získal v aukcii.

2. Konzultácia s odborníkmi

Ak ste zo získaných informácií zmätení alebo sa vám zdá, že váš porcelán môže mať osobitú hodnotu, ďalším krokom je návšteva starožitníka. Platí však, že by ste si mali vypočuť názor aspoň dvoch či troch nezávislých odborníkov, aby ste predišli prípadnému podceneniu alebo neodbornej analýze.

Kvalita, dizajn a detaily: čím sa vyznačuje hodnotný porcelán

Nie každý porcelán, ktorý vyzerá starožitne, má automaticky vysokú hodnotu. Rozhoduje viacero faktorov:

Kvalita materiálu a spracovania Pravý porcelán je pevný, ale zároveň by nemal pôsobiť ťažko. Ak ľahko ťuknete na okraj šálky či taniera, často vydá cinkavý, jasný zvuk. Farebná stálosť Vzácne kusy si zachovávajú farbu aj po rokoch. Odlupujúci sa vzor, vyblednutá glazúra či výrazné praskliny môžu cenu znižovať. Prepracované zdobenie Niektoré porcelánky si dali mimoriadne záležať na detailoch v miestach, kde by ich človek nečakal – napríklad na vnútornej strane vrchnáčika kanvice, pod uchom šálky alebo na spodnej časti taniera. Unikátnosť vzoru Dizajn, ktorý sa už nevyrába alebo je pre konkrétne obdobie typický, môže zvýšiť zberateľskú hodnotu.

Zaujímavosťou je, že to, čo sa laickému oku môže zdať ako „nemoderné“ alebo dokonca gýčové, môže byť pre zberateľov práve najväčšou vzácnosťou. Moderné trendy a zberateľský vkus sú totiž dve rozdielne kategórie.

Prečo venovať starému porcelánu pozornosť

Môže sa zdať, že starožitný porcelán je len pre úzky okruh nadšencov. Pravdou však je, že popri spomienkovej hodnote môže predstavovať aj zaujímavú investičnú príležitosť. Existujú kusy, ktorých cena sa postupne zvyšuje a môže prekonať aj iné formy investícií.

Rodinná tradícia vs. predaj : Ak sa rozhodnete si predmet ponechať, môže byť súčasťou rodinného dedičstva, ktoré získava na historickom význame. Ak sa ho chcete zbaviť, na trhu môžete naraziť na vášnivých zberateľov, ktorí sú ochotní slušne zaplatiť.

: Ak sa rozhodnete si predmet ponechať, môže byť súčasťou rodinného dedičstva, ktoré získava na historickom význame. Ak sa ho chcete zbaviť, na trhu môžete naraziť na vášnivých zberateľov, ktorí sú ochotní slušne zaplatiť. Ochrana pred infláciou: Vzácne kusy môžu slúžiť ako zaujímavá forma udržania hodnoty peňazí – najmä ak ide o porcelán od renomovaných výrobcov.

Ako neprepadnúť falošným ponukám

Najväčším rizikom pri starožitnostiach je nedostatok informácií. Kto nevie, čo presne predáva, môže byť ľahko oklamaný. Aby ste tomu predišli:

Získajte viac názorov Nespoliehajte sa na jedného starožitníka či jeden online portál. Každý odborník môže prísť s iným postrehom. Vyhľadajte zberateľské komunity Na internete existuje množstvo skupín a diskusných fór venovaných práve zberateľským predmetom. Členovia vedia často poskytnúť cenné rady, identifikovať pečate a upozorniť na dôležité drobnosti, ktoré by ste prehliadli. Riaďte sa inštinktom Ak vám niekto ponúkne podozrivo nízku cenu alebo naopak prehnane vysokú sumu, radšej si ju overte z viacerých zdrojov.

Aký je ďalší krok, ak máte podozrenie na vzácny kúsok

Ak už ste presvedčení, že vo vašej domácnosti sa nachádza niečo nezvyčajné, oplatí sa:

Urobiť si dôkladnú inventúru Prezrite všetky kusy, ktoré by mohli mať podobné značky či znaky spracovania. Zdokumentovať stav Ak plánujete ponúknuť porcelán na predaj, je dobré vytvoriť si súbor kvalitných fotografií. Odborníci vás môžu požiadať o detailné zábery pečiatok a prípadných poškodení. Kontaktovať viac starožitníkov či aukčných domov Získate širšiu škálu názorov a ponúk, čo vám pomôže určiť, či je výhodnejšie predať predmet okamžite, alebo počkať na lepšie podmienky.

Zhrnutie: Nebojte sa otvoriť staré skrinky

V mnohých prípadoch stačí otvoriť zaprášené police, skontrolovať staré kartóny v pivnici či na povale a poriadne preskúmať rodinné dedičstvo. To, čo sa na prvý pohľad môže javiť ako zastaraná šálka so zvláštnym vzorom, môže byť pre zberateľov skutočný skvost. Neváhajte preto investovať trochu času do hľadania informácií a odborného posudku – môže vás prekvapiť, aké hodnotné predmety už celé roky ticho strážite.

Dnes už nie je problém využiť rôzne zdroje od online databáz až po osobné konzultácie s profesionálmi. Ak teda máte pocit, že váš porcelán by mohol mať vyššiu cenu, určite sa oplatí aspoň preskúmať možnosti. Kto vie, možno práve vďaka zdedenému servisu alebo nenápadnej miske v dome objavíte cestu k finančnému zisku, alebo aspoň k radosti z toho, že ste odhalili ukrytý kúsok histórie.