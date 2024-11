Slováci často skladujú cesnak nesprávne: Skracujú jeho životnosť a kazia chuť

Cesnak je neoddeliteľnou súčasťou väčšiny kuchýň. Táto aromatická surovina dodáva jedlám intenzívnu chuť a zároveň prináša množstvo zdravotných výhod. Ak si chcete užívať jeho kvalitu počas celej zimy, je dôležité vedieť, ako ho správne skladovať. Nesprávne uskladnenie totiž môže znížiť jeho trvanlivosť, pokaziť chuť a dokonca znehodnotiť jeho liečivé vlastnosti.

Starostlivý výber je základ úspechu

Prvým krokom k správnemu uskladneniu cesnaku je jeho dôkladný výber. Hľadajte hlavičky, ktoré sú pevné, tvrdé a bez viditeľných poškodení. Cesnak, ktorý je mäkký, popraskaný alebo začína klíčiť, nie je vhodný na dlhodobé skladovanie. Klíčiace kúsky je najlepšie hneď použiť, pretože ich chuť sa rýchlo mení. Ak nájdete plesnivé strúčiky, okamžite ich oddelte od ostatného cesnaku, aby ste zabránili šíreniu plesní.

Cesnak do chladničky nepatrí

Častou chybou, ktorú ľudia pri skladovaní cesnaku robia, je umiestnenie do chladničky. Cesnak potrebuje suché, tmavé a dobre vetrané miesto. Ideálne podmienky poskytuje pivnica alebo špajza, kde môže voľne „dýchať“. Vyhnite sa uzatvoreným nádobám, či už skleneným alebo kovovým, pretože tie zadržiavajú vlhkosť a môžu spôsobiť plesnenie. Najlepším spôsobom je uložiť cesnak do papierových vreciek, rozložiť ho na noviny alebo ho skladovať v priedušnom jutovom vrecku. Takto zabezpečíte, že zostane čerstvý a zachová si svoje vlastnosti.

Celé hlavičky vydržia najdlhšie

Najdlhšiu trvanlivosť dosiahnete, ak cesnak necháte v celých hlavičkách. Ak odlomíte niekoľko strúčikov, zvyšok hlavičky začne rýchlejšie starnúť. Preto je dôležité spotrebovať oddelené strúčiky čo najskôr. Niektorí ľudia si cesnak radšej olúpajú vopred, aby ho mali k dispozícii na rýchle použitie. V takom prípade by ste ho mali skladovať vo vzduchotesnej nádobe alebo ho naložiť do oleja. Takto pripravený cesnak však treba spotrebovať do jedného až dvoch týždňov, pretože inak začne strácať svoju arómu a kvalitu. Najlepšou praxou je lúpaniu sa venovať až tesne pred použitím.

Viac než len ingrediencia do jedla

Cesnak je známy nielen ako dochucovadlo, ale aj ako prírodný liek. Obsahuje silné antibakteriálne látky, ktoré dokážu podporiť imunitu a bojovať proti nachladnutiu. Pridávanie cesnaku do jedál nielen zlepšuje ich chuť, ale zároveň prispieva k udržaniu zdravia. Pravidelná konzumácia tejto superpotraviny môže pomôcť predchádzať infekciám a zlepšiť celkovú odolnosť organizmu.

Správna starostlivosť = dlhšia čerstvosť

Ak si chcete cesnak zachovať v najlepšom stave čo najdlhšie, dodržujte tieto jednoduché rady. Vďaka správnym podmienkam skladovania sa môžete tešiť na jeho výraznú chuť a pozitívne účinky počas celého zimného obdobia. Tento nenápadný poklad kuchyne si zaslúži vašu pozornosť – od výberu až po použitie.