Slováci často robia pri rozmrazovaní mäsa veľkú chybu a pritom riskujú

Používanie mrazničiek prinieslo do domácností výraznú úľavu. Gazdinky už nemuseli neustále zháňať čerstvé mäso, keďže si mohli urobiť zásoby a tie potom kedykoľvek využiť. Hoci je mraznička skvelý pomocník, je nevyhnutné vedieť, ako ju správne používať, aby sme neohrozovali zdravie.

Ako dlho je bezpečné uchovávať mäso v mrazničke?

Aj keď sa zamrazené jedlo môže uchovávať pomerne dlho, neznamená to, že ho môžeme nechať v mrazničke roky. Toto pravidlo platí obzvlášť pre mäso. Najideálnejšie je ho spotrebovať do dvoch mesiacov, maximálne však do pol roka.

Závisí to aj od toho, či ste mäso zmrazili doma alebo ste ho kúpili už zmrazené. V prípade, že ste si ho zakúpili už v mrazenom stave, nepoznáte jeho presnú históriu – či bolo viackrát rozmrazené a znova zmrazené. Takéto mäso by ste mali čo najskôr skonzumovať.

Mikrovlnná rúra? Radšej sa jej vyhnite

Mnohí si zjednodušujú život tým, že potrebné mäso vložia na pár minút do mikrovlnnej rúry, aby ho rýchlo rozmrazili. Tento spôsob je síce rýchly, ale nevhodný. Mäso v mikrovlnke prichádza o šťavnatosť a jeho štruktúra sa môže poškodiť. Často sa na ňom vytvoria biele, uvarené miesta, ktoré môžu znehodnotiť chuť celého jedla.

Pomaly, ale správne

Najlepšou metódou rozmrazovania je nechať mäso povoliť prirodzeným spôsobom. Ideálne je ho vytiahnuť z mrazničky večer pred varením a nechať ho rozmraziť buď v chladničke, alebo na kuchynskej linke (za predpokladu, že v miestnosti nie je príliš teplo).

Ak sa však ponáhľate, môžete tento proces zrýchliť tým, že mäso vložíte na krátky čas do vlažnej vody. Teplejšia voda než samotné mäso pomôže rozmrazovanie urýchliť.

Po rozmrazení mäso okamžite použite

Akonáhle je mäso úplne rozmrazené, mali by ste ho hneď pripraviť a spotrebovať. Rozmrazené mäso by sa nemalo znova zamrazovať, pretože by mohlo dôjsť k rozmnoženiu baktérií. Najlepším riešením je preto vždy naplánovať jedlo tak, aby ste mäso použili okamžite po rozmrazení a vyhli sa tak zdravotným rizikám.