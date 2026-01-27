Slováci aj Česi vlastnia autá, ktorých hodnota rastie rýchlejšie než zlato. Tieto modely z 90. rokov a prelomu tisícročí žnú medzi zberateľmi obrovský záujem

Väčšina bežných áut po kúpe prirodzene stráca hodnotu, no existuje skupina modelov, pri ktorých sa tento trend v posledných rokoch začal obracať. Niektoré vozidlá z deväťdesiatych rokov a z prelomu tisícročí dnes medzi nadšencami a zberateľmi získavajú novú popularitu – a ich ceny sa postupne zvyšujú.
Nejde o masový jav, ktorý by sa týkal všetkých starších áut. Trh je veľmi špecifický. Napriek tomu sa dá povedať, že určité modely, najmä dobre udržiavané kusy v pôvodnom stave, sa stali žiadanými a ich hodnota v posledných rokoch už nie klesá, ale pomaly rastie.
Prečo sa mení trh s ojazdenými autami?
V Európe rastie záujem o tzv. youngtimery – automobily staré približne 20 až 30 rokov, ktoré už nezodpovedajú moderným technickým štandardom, ale zároveň stále ponúkajú autentický zážitok z jazdy. K hlavným dôvodom patria:
• Nostalgia
Generácia, ktorá vyrastala v 90. rokoch, dnes dosiahla finančnú stabilitu. Mnohí si môžu dopriať auto, ktoré bolo kedysi nedostupné alebo príliš drahé. Vozidlá ako prvé Twingo, Golf GTI či športové Peugeoty v nich vyvolávajú spomienky na detstvo a mladosť.
• Čoraz menší počet zachovalých kusov
Mnoho áut z tohto obdobia bolo intenzívne používaných, často opravovaných improvizovaným spôsobom alebo skončili v šrote. Nájsť pôvodný, neupravovaný a dobre udržiavaný exemplár je preto stále ťažšie – a menšia ponuka prirodzene zvyšuje hodnotu.
• Presýtenie modernými vozidlami
Časť vodičov má pocit, že nové autá sú príliš komplikované a plné elektronických asistentov. Staršie modely pôsobia ako návrat ku klasickému šoférovaniu, čo im pridáva na atraktivite.
Ktoré modely sa tešia zvýšenému záujmu?
Nejde o supersporty ani raritné limitované série. Zberatelia často vyhľadávajú autá, ktoré boli kedysi bežnou súčasťou ciest. Príklady modelov, pri ktorých je možné pozorovať rastúci záujem a vyššie predajné ceny v zachovalom stave:
• Renault Twingo (1. generácia)
Malé mestské auto, ktoré sa roky predávalo za minimálne sumy, si dnes drží vyššiu hodnotu najmä v prípade zachovaných kusov s pôvodným lakom a nízkym nájazdom. Ojedinelé kvalitné exempláre sa predávajú výrazne drahšie, než bolo bežné pred niekoľkými rokmi.
• Volkswagen Golf GTI (2. generácia)
Model, ktorý bol dlhé roky cenovo dostupný, sa stal vyhľadávaným najmä v pôvodnom stave bez úprav. Keďže kvalitných kusov je čoraz menej, ich ceny rastú stabilnejším tempom.
• Peugeot 309 GTi 16V a 306 S16
Tieto ľahké, dynamické modely dlhodobo patrili medzi podhodnotené autá. V posledných rokoch ich však oceňujú nielen zberatelia, ale aj technickí nadšenci, ktorí hľadajú jednoduché a čitateľné športové auto.
Treba však dodať, že rast cien sa týka len malého percenta tých najlepších kusov. Väčšina bežných ojazdených exemplárov si drží štandardnú hodnotu a nedochádza u nich k výraznému zhodnocovaniu.
Majitelia starších áut môžu byť príjemne prekvapení
Je možné, že aj v slovenských či českých garážach stojí staršie auto, ktorého hodnota je dnes vyššia než pred piatimi či desiatimi rokmi. Rozhodujú však tri faktory:
- pôvodný stav
- dobrá technická kondícia
- kompletná história a minimálne zásahy
Trh s youngtimermi sa správa podobne ako trh so zberateľskými predmetmi — raritné a nepoškodené veci jednoducho rastú na hodnote.
Ak o kúpe uvažujete, oplatí sa rozhodovať opatrne?
Záujem o autá z 90. rokov skutočne narastá, no nejde o zaručenú investíciu. Cena porastie len vtedy, ak sa vozidlo:
- udržiava v dobrom stave
- zostane v pôvodnej konfigurácii
- nebude neodborne upravené
To, čo dnes môže pôsobiť ako sympatická spomienka z mladosti, sa v budúcnosti môže stať hodnotným kúskom – no len pri správnom výbere a starostlivosti.