Slováci aj Česi vlastnia autá, ktorých hodnota rastie rýchlejšie než zlato. Tieto modely z 90. rokov a prelomu tisícročí žnú medzi zberateľmi obrovský záujem

peugeot 309 gti 16v
peugeot 309 gti 16v Foto: www.shutterstock.com

Väčšina bežných áut po kúpe prirodzene stráca hodnotu, no existuje skupina modelov, pri ktorých sa tento trend v posledných rokoch začal obracať. Niektoré vozidlá z deväťdesiatych rokov a z prelomu tisícročí dnes medzi nadšencami a zberateľmi získavajú novú popularitu – a ich ceny sa postupne zvyšujú.

Nejde o masový jav, ktorý by sa týkal všetkých starších áut. Trh je veľmi špecifický. Napriek tomu sa dá povedať, že určité modely, najmä dobre udržiavané kusy v pôvodnom stave, sa stali žiadanými a ich hodnota v posledných rokoch už nie klesá, ale pomaly rastie.

Prečo sa mení trh s ojazdenými autami?

V Európe rastie záujem o tzv. youngtimery – automobily staré približne 20 až 30 rokov, ktoré už nezodpovedajú moderným technickým štandardom, ale zároveň stále ponúkajú autentický zážitok z jazdy. K hlavným dôvodom patria:

• Nostalgia

Generácia, ktorá vyrastala v 90. rokoch, dnes dosiahla finančnú stabilitu. Mnohí si môžu dopriať auto, ktoré bolo kedysi nedostupné alebo príliš drahé. Vozidlá ako prvé Twingo, Golf GTI či športové Peugeoty v nich vyvolávajú spomienky na detstvo a mladosť.

• Čoraz menší počet zachovalých kusov

Mnoho áut z tohto obdobia bolo intenzívne používaných, často opravovaných improvizovaným spôsobom alebo skončili v šrote. Nájsť pôvodný, neupravovaný a dobre udržiavaný exemplár je preto stále ťažšie – a menšia ponuka prirodzene zvyšuje hodnotu.

• Presýtenie modernými vozidlami

Časť vodičov má pocit, že nové autá sú príliš komplikované a plné elektronických asistentov. Staršie modely pôsobia ako návrat ku klasickému šoférovaniu, čo im pridáva na atraktivite.

Ktoré modely sa tešia zvýšenému záujmu?

Nejde o supersporty ani raritné limitované série. Zberatelia často vyhľadávajú autá, ktoré boli kedysi bežnou súčasťou ciest. Príklady modelov, pri ktorých je možné pozorovať rastúci záujem a vyššie predajné ceny v zachovalom stave:

Renault Twingo (1. generácia)

Malé mestské auto, ktoré sa roky predávalo za minimálne sumy, si dnes drží vyššiu hodnotu najmä v prípade zachovaných kusov s pôvodným lakom a nízkym nájazdom. Ojedinelé kvalitné exempláre sa predávajú výrazne drahšie, než bolo bežné pred niekoľkými rokmi.

Volkswagen Golf GTI (2. generácia)

Model, ktorý bol dlhé roky cenovo dostupný, sa stal vyhľadávaným najmä v pôvodnom stave bez úprav. Keďže kvalitných kusov je čoraz menej, ich ceny rastú stabilnejším tempom.

Peugeot 309 GTi 16V a 306 S16

Tieto ľahké, dynamické modely dlhodobo patrili medzi podhodnotené autá. V posledných rokoch ich však oceňujú nielen zberatelia, ale aj technickí nadšenci, ktorí hľadajú jednoduché a čitateľné športové auto.

Treba však dodať, že rast cien sa týka len malého percenta tých najlepších kusov. Väčšina bežných ojazdených exemplárov si drží štandardnú hodnotu a nedochádza u nich k výraznému zhodnocovaniu.

Majitelia starších áut môžu byť príjemne prekvapení

Je možné, že aj v slovenských či českých garážach stojí staršie auto, ktorého hodnota je dnes vyššia než pred piatimi či desiatimi rokmi. Rozhodujú však tri faktory:

  1. pôvodný stav
  2. dobrá technická kondícia
  3. kompletná história a minimálne zásahy

Trh s youngtimermi sa správa podobne ako trh so zberateľskými predmetmi — raritné a nepoškodené veci jednoducho rastú na hodnote.

Ak o kúpe uvažujete, oplatí sa rozhodovať opatrne?

Záujem o autá z 90. rokov skutočne narastá, no nejde o zaručenú investíciu. Cena porastie len vtedy, ak sa vozidlo:

  • udržiava v dobrom stave
  • zostane v pôvodnej konfigurácii
  • nebude neodborne upravené

To, čo dnes môže pôsobiť ako sympatická spomienka z mladosti, sa v budúcnosti môže stať hodnotným kúskom – no len pri správnom výbere a starostlivosti.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať