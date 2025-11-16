Slováci aj Česi to doma často prekurujú. „Príjemná“ teplota vás môže v skutočnosti oberať o energiu aj dobrú náladu

V mnohých domácnostiach je počas zimy zvykom kúriť „radšej viac než menej“. Pocit tepla býva spájaný s pohodou, komfortom a oddychom. Vedecké poznatky však ukazujú, že teplota v interiéri má priamy vplyv na zdravie, kvalitu spánku, koncentráciu aj celkovú pohodu – a extrémne hodnoty môžu telu skôr škodiť.
Preto má zmysel pozrieť sa na to, čo o vnútornej teplote hovoria štúdie, a aké teplotné rozmedzie je pre domácnosť najvhodnejšie.
Prečo príliš teplé miestnosti môžu zhoršovať pohodu
Vysoké teploty v interiéri pôsobia na organizmus ako určitá forma záťaže. Telo musí viac pracovať na udržaní stabilnej telesnej teploty a na ochladzovaní mozgu, čo môže viesť k:
- pocitu únavy
- zhoršenej koncentrácii
- podráždenosti
- nepohodliu pri spánku
Výskumy zároveň upozorňujú, že príliš vysoká teplota môže byť pre rizikové skupiny problémom. Starší ľudia, pacienti s ochoreniami srdca či dýchacieho systému alebo osoby s demenciou môžu reagovať na teplo citlivejšie. Štúdie v tejto oblasti ukazujú, že teploty nad bežným komfortným rozsahom (napr. nad 26 °C) môžu u týchto skupín zvyšovať riziko zdravotných ťažkostí.
Dôležitú úlohu zohráva aj vlhkosť vzduchu. V prekúrených miestnostiach býva vzduch často suchý, čo môže dráždiť oči, pokožku aj dýchacie cesty. Aj preto sa ľudia v zime často sťažujú na „suchý nos“, pálenie očí alebo pocit suchého hrdla.
Ani príliš nízke teploty nie sú vhodné
Rovnako nebezpečné sú aj opačné extrémy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, aby v bežných domácnostiach teplota neklesala pod približne 18 °C, najmä ak sú v domácnosti staršie osoby alebo ľudia s chronickými ochoreniami. Príliš nízka teplota môže zvyšovať riziko problémov s dýchaním, kardiovaskulárnych ťažkostí či všeobecného diskomfortu.
Pre zdravých dospelých môžu byť mierne nižšie hodnoty znesiteľné, no dôležité je sledovať reakciu vlastného tela a vyhnúť sa náhlym tepelným výkyvom.
Existuje ideálna teplota pre všetky miestnosti?
Vedecký konsenzus je jasný: neexistuje jediné ideálne číslo, ktoré by vyhovovalo všetkým ľuďom a každej domácnosti. Komfort ovplyvňuje množstvo faktorov – vek, zdravotný stav, typ budovy, izolácia, vlhkosť vzduchu, aktivita v miestnosti či osobné preferencie.
V praxi sa však dá povedať, že väčšina ľudí sa cíti dobre v miernom teplotnom rozmedzí. Ak teplota nie je extrémna a prostredie má vyváženú vlhkosť a pravidelné vetranie, komfort je zvyčajne dobrý.
Ako si doma nastaviť zdravé a príjemné podmienky
Aj keď neexistuje univerzálna hodnota, odborníci odporúčajú držať sa niekoľkých zásad:
1. Udržujte vyváženú teplotu
Ideálne je vyhnúť sa extrémom. Teplota by nemala dlhodobo klesať pod 18 °C ani vystupovať k hodnotám, ktoré spôsobujú prehriatie a suchý vzduch. Rozumné rozmedzie sa pre väčšinu domácností pohybuje niekde medzi 19 a 23 °C.
2. Vetrajte krátko, ale intenzívne
Krátke otvorenie okien na 3–5 minút dovolí vymeniť vzduch bez výrazného ochladenia stien a nábytku. Zlepší to kvalitu vzduchu a zníži vlhkosť, ktorá sa v zime hromadí.
3. Sledujte vlhkosť
Najpríjemnejšia vlhkosť sa pohybuje okolo 40–60 %. Suchý vzduch môže spôsobovať podráždenie slizníc, príliš vlhký zasa podporuje tvorbu plesní.
4. Zvážte nižšiu teplotu v spálni
Mnohí odborníci odporúčajú ponechať spálňu o niečo chladnejšiu, pretože mierne nižšia teplota podporuje kvalitnejší spánok. Nejde však o presné číslo – každý človek má inú citlivosť.
Záver: Zdravý domov nie je o extrémoch, ale o rovnováhe
Teplota v domácnosti má veľký vplyv na to, ako sa cítime, ako spíme a ako funguje náš organizmus. Neexistuje jednotná ideálna hodnota, ktorá by bola vhodná pre všetkých, no vedecké poznatky jednoznačne ukazujú, že extrémne vysoké aj extrémne nízke teploty môžu spôsobovať problémy.
Najlepšou cestou je nájsť rovnováhu – udržiavať primeranú vnútornú teplotu, dbať na kvalitu vzduchu, vetranie a prispôsobiť domáce prostredie potrebám ľudí, ktorí v ňom žijú.