Slováci aj Česi objavujú Dubaj. Keď videli byty a ich ceny, mnohí zostali bez slov

Dubaj už dávno nepôsobí ako nedosiahnuteľné miesto, kde môžu bývať len boháči alebo niekoľkí vyvolení. Hoci ešte pred pár rokmi si len málokto zo Slovenska či Česka reálne vedel predstaviť, že by si tu mohol kúpiť byt, dnes je situácia omnoho pragmatickejšia. Dôvodom nie je exotika alebo sen o luxuse, ale konkrétne a overiteľné fakty, ktoré robia dubajský realitný trh atraktívnym pre investorov z celého sveta.
Video, ktoré kupujúcim pomáha zorientovať sa
K téme existuje množstvo videí, ktoré predstavujú konkrétne dubajské projekty, porovnávajú ceny alebo vysvetľujú proces kúpy. Jedno z nich nájdeš tu:
Pozrite si, koľko stoja byty v Dubaji a ako funguje investovanie do nehnuteľností:
Čo je na Dubaji skutočne lákavé – fakty, nie dojmy
1. Cudzinci môžu v Dubaji vlastniť nehnuteľnosti
Od roku 2002 umožňuje Dubaj cudzincom nakupovať nehnuteľnosti v tzv. freehold zónach. To znamená, že zahraničný kupujúci je skutočným vlastníkom bytu, nie len nájomníkom na určitý počet rokov. Ide o úplne legálny a bežne využívaný spôsob vlastníctva.
2. Trh je dlhodobo aktívny a prehľadný
Dubaj patrí medzi mestá s najvyšším objemom realitných transakcií na svete. Každý predaj aj kúpa sa registruje v systéme Dubai Land Department, čo zabezpečuje transparentnosť. Ceny sú verejne dostupné a dá sa overiť, ako sa trh pohyboval v minulosti.
3. Výstavba prebieha rýchlo a v obrovskom rozsahu
Dubaj má veľmi efektívny systém povoľovania a výstavby, vďaka ktorému vznikajú nové rezidenčné projekty pravidelne a vo veľkom počte. To je jeden z hlavných rozdielov oproti mnohým európskym mestám, kde proces schvaľovania trvá roky.
4. Neexistuje daň z príjmu z prenájmu
Ak majiteľ prenajíma byt v Dubaji, príjem z prenájmu nepodlieha miestnej dani z príjmu. Investor však musí počítať s poplatkami za správu, údržbu a s tým, že výnos môže kolísať podľa kondície trhu.
5. Silný dopyt podporuje rast populácie a prílev pracovnej sily
Dubaj patrí medzi najrýchlejšie rastúce mestá sveta. Každoročne pribúdajú desiatky tisíc zahraničných pracovníkov, čo zvyšuje dopyt po nájmoch aj po kúpe nehnuteľností. To je jeden z dôvodov, prečo si mesto drží stabilnú obsadenosť bytov.
Ako sú na tom ceny: realita verzus predstavy
Porovnávanie cien Dubaja s Prahou, Brnom či Bratislavou nie je vždy jednoznačné, pretože:
- Dubaj má obrovské množstvo novostavieb, takže ceny sa odvíjajú od lokality a typu projektu.
- Niektoré projekty ponúkajú veľmi vysoký štandard (recepcia, bazény, fitness, služby), inokedy ide o jednoduché rezidenčné budovy.
- Cena okolo 6 000 eur/m² je v Dubaji reálne dostupná, ale závisí od konkrétneho projektu, štvrte a vybavenia.
Faktom je, že pri rovnakom rozpočte môže kupujúci v Dubaji často získať väčší byt alebo vyššiu vybavenosť než v novostavbách v niektorých európskych metropolách. To však neplatí univerzálne pre všetky projekty.
Akú úlohu zohrávajú české a slovenské realitné kancelárie
Mnoho realitných kancelárií zo Slovenska a Česka skutočne začalo pôsobiť v Dubaji. Ich úlohou nie je len sprostredkovanie predaja, ale aj:
- vysvetlenie legislatív
- pomoc pri výbere vhodných projektov,
- asistencia pri podpisovaní zmlúv
- postkúpna správa a prenájom
Tento sprievodný servis pomáha ľuďom, ktorí sa v zahraničnom realitnom prostredí nevyznajú.
Dôležitý fakt:
Neexistujú verejné štatistiky o tom, koľko Slovákov alebo Čechov nehnuteľnosť v Dubaji vlastní. Informácie o „rastúcom záujme“ pochádzajú najmä od realitných kancelárií, nie z oficiálnych databáz.
Čo kupujúci najčastejšie riešia – a ktoré informácie sú skutočne overiteľné
- Potenciál prenájmu – je vysoký najmä v turistických a centrálne položených častiach mesta.
- Dlhodobý rast hodnoty – Dubaj zažil niekoľko rastových období aj korekcií; nejde o lineárny trend.
- Stabilita trhu – legislatíva je jasná, vlastníctvo cudzincov bežné, poplatky transparentné.
- Kvalita stavieb – líši sa medzi developermi; nie všetky projekty sú rovnaké.
Kupujúci by si mal vždy preveriť developera, históriu jeho projektov a reálne termíny dokončenia.
Prečo môže byť Dubaj zaujímavá práve teraz
- Európske trhy sú často obmedzené pomalou výstavbou a vysokými cenami.
- Dubaj ponúka veľké množstvo nových projektov, čo dáva kupujúcim širšie možnosti.
- Rýchly rast mesta vytvára stabilný dopyt po bývaní.
- Daňové nastavenie je priaznivejšie než v mnohých európskych krajinách.
Na druhej strane:
ide o dynamický trh, ktorý môže rásť aj korigovať, rovnako ako ktorýkoľvek iný. Investícia nie je bez rizika.
Zhrnutie – 100 % pravdivé informácie, bez marketingu
✔ Cudzinci môžu v Dubaji legálne vlastniť byty.
✔ Trh je veľký, regulovaný a transparentný.
✔ Prenájom nie je zdaňovaný.
✔ Ceny môžu byť v porovnaní s Európou výhodné, ale závisí to od lokality a štandardu.
✔ Mesto rýchlo rastie a tým podporuje dopyt po nehnuteľnostiach.
✖ Neexistujú oficiálne údaje o tom, koľko Čechov či Slovákov tu kupuje byty.
✖ Nie je pravda, že všetky projekty sú luxusné – štandard je rôzny.
✖ Trh nie je garantovane rastový, môže kolísať.