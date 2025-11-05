Slnečné dni, prázdne pláže a pivo za pár drobných. Ľudia si jeseň na tomto ostrove nevedia vynachváliť

Kým v strednej Európe sa jeseň nesie v znamení chladu, hmly a krátkych dní, na Tenerife to vyzerá celkom inak. Na tomto najväčšom z Kanárskych ostrovov sa aj v októbri a novembri tešíte z teplôt, ktoré pripomínajú leto. Pláže sú poloprázdne, slnko hreje a večery lákajú na posedenie pri pohári miestneho vína či oroseného piva.
Večné leto na Kanárskych ostrovoch
Kým väčšina európskych prímorských letovísk sa s príchodom jesene vyľudní, Kanárske ostrovy si udržiavajú stabilne príjemnú klímu počas celého roka. V októbri tu denné teploty bežne dosahujú 25 °C, čo je ideálne nielen na kúpanie, ale aj na dlhé prechádzky popri oceáne. Voda má pritom stále okolo 23 °C, takže plavky určite nechajte v kufri poruke.
Tenerife je výnimočné aj vďaka svojmu sopečnému reliéfu, ktorý chráni ostrov pred studenými vetrami. Práve preto je južná časť ostrova suchšia a teplejšia než sever, kde sa zasa viac darí bujnej zelenej vegetácii.
Čierne aj zlaté pláže a krajina ako z iného sveta
Tenerife je ostrov kontrastov. Nájdete tu dlhé pláže s čiernym lávovým pieskom, ktorý pripomína sopečný pôvod ostrova, ale aj svetlé piesočné pláže vytvorené pre turistov. Medzi najznámejšie patrí Playa de las Teresitas neďaleko hlavného mesta Santa Cruz, ktorá sa pýši jemným zlatistým pieskom dovezeným priamo zo Sahary.
Milovníci prírody sa môžu vydať na sever do pralesov oblasti Anaga, kde sa v hmle medzi vavrínmi cítite ako v rozprávke. Tí, ktorí dávajú prednosť dobrodružstvu, ocenia tiesňavu Masca, kde sa krútia kamenné chodníky s dychberúcimi výhľadmi. A ak chcete zažiť niečo výnimočné, nastúpte na loď – v okolí ostrova sa často objavujú delfíny a veľryby, ktoré sa dajú pozorovať priamo z paluby.
Lacné jedlo, skvelé pivo a prívetiví domáci
Okrem prírody láka Tenerife aj cenami, ktoré sú pre stredoeurópskeho turistu viac než priaznivé. Čerstvo pripravené morské ryby, tapas či dobre vychladené pivo tu kúpite približne za 2 eurá, teda okolo päťdesiatich korún. V porovnaní s cenami na európskom kontinente je to veľmi príjemné prekvapenie.
Zaujímavosti, ktoré by ste nemali vynechať
- Národný park Teide s majestátnou sopkou je nielen najväčšou prírodnou dominantou ostrova, ale aj súčasťou zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
- San Cristóbal de La Laguna, historické mesto s koloniálnou architektúrou, je ďalším pokladom UNESCO – prejdite sa jeho úzkymi uličkami a navštívte starobylé katedrály.
- Turistické letoviská ako Costa Adeje ponúkajú luxusné rezorty a hotely, no v ich okolí nájdete aj pokojné miesta ideálne na turistiku, cyklovýlety či golf.
- Pre tých, ktorí vyhľadávajú adrenalín, je tu surfovanie v El Médano alebo potápanie v krištáľovo čistej vode.
- Rodiny s deťmi by si nemali nechať ujsť Siam Park – vodný raj, ktorý bol opakovane vyhlásený za najlepší na svete.
Ostrov tisícich tvárí
Na Tenerife sa nebudete nudiť, nech ste akýkoľvek typ cestovateľa. Oblasti Costa Adeje a Los Cristianos patria medzi najobľúbenejšie – ponúkajú široké pláže, množstvo reštaurácií a rušný nočný život. Ak túžite po pokoji a romantike, vyberte sa na Playa de la Tejita, kde vás čaká pokojná atmosféra a krásne západy slnka.
Medzi najpopulárnejšie pláže patria Playa del Duque a Playa Fañabé, ktoré si obľúbili najmä tí, čo milujú pohodlie a čistotu.
Teide – najvyššia hora Španielska
Dominantou ostrova je Pico de Teide, spací vulkán s výškou 3 718 metrov, čo z neho robí najvyššiu horu Španielska. Ak by ste merali jeho výšku od dna oceánu, dosahuje úctyhodných 7 000 metrov, vďaka čomu patrí medzi tri najvyššie sopky na svete.
Okolie Teide pôsobí ako mesačná krajina – pusté lávové polia, bizarné skalné útvary a kontrast medzi čiernou horninou a modrou oblohou je fascinujúci. O pár kilometrov ďalej sa však krajina mení na sviežu zeleň s výhľadmi na Atlantik. Pre peších turistov je to doslova raj na zemi.
Najlepší liek na jesennú melanchóliu
Ak vás už omrzeli sychravé jesenné dni, Tenerife je liek bez receptu. Slnečné počasie, pokojná atmosféra, pohostinní ľudia a príroda, ktorá sa vám zapíše do pamäti – to všetko robí z tohto ostrova ideálne miesto, kam utiecť pred jesennou depresiou. Stačí pár dní a človek má pocit, akoby sa čas spomalil.
Ďalšie destinácie vhodné na jesennú dovolenku
- Kréta, Grécko – slnko, starobylé pamiatky a lahodné stredomorské jedlá vytvárajú dokonalú kombináciu.
- Algarve, Portugalsko – príjemné teploty, útesy a malebné rybárske dedinky sú ideálne na pokojný oddych.
- Marrákeš, Maroko – exotická atmosféra, pestré trhy a horúce púštne dni.
- Sicília, Taliansko – spojenie histórie, gastronómie a stredomorského šarmu v jednom.
Ak teda hľadáte miesto, kde sa leto nikdy nekončí, kde sa dá kúpať, túlať po horách aj sedieť pri mori s drinkom v ruke – Tenerife vás nesklame. Nie nadarmo sa hovorí, že kto sem raz príde, bude sa chcieť vrátiť.