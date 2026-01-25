Sliepky v zime: Väčšina chovateľov ich kŕmi zle. Takto prichádzate o vajcia!

Sliepky nám denne dávajú vajcia, no na oplátku potrebujú kvalitnú a správne zostavenú stravu. Aj keď dokážu zozobať takmer všetko, ešte to neznamená, že im to prospieva.
Najmä v zime robí mnoho chovateľov chyby, ktoré sa rýchlo prejavia na zdraví sliepok aj na znáške vajec.
Ako teda kŕmiť sliepky počas zimy, aby mali dostatok živín a boli schopné znášať vajcia aj v chladných mesiacoch?
Prečo je zimná strava pre sliepky taká dôležitá
Treba si uvedomiť, že potreby sliepok sa počas roka menia a práve zima je obdobím, kedy je výživa obzvlášť citlivá téma.
Chlad, kratšie dni a zamrznutá pôda majú výrazný vplyv na produkciu vajec, ktorá sa v tomto období prirodzene znižuje. Správne zložený jedálniček im však pomôže zimu zvládnuť bez ujmy a pripraviť sa na ďalšiu sezónu.
Úprava kŕmenia počas zimy preto nie je len odporúčanie, ale nutnosť. Sliepky potrebujú viac energie, aby si udržali telesné teplo a dobrú kondíciu.
Viac krmiva a dostatok sacharidov
V prvom rade treba zvýšiť množstvo krmiva približne o polovicu oproti bežnej dávke. Zároveň je dôležité doplniť zdroj sacharidov, ktoré sliepkam dodajú potrebnú energiu a pomôžu udržať znášku aj počas zimy.
Výborným riešením je kukurica a ovos – môžete podávať celé zrná alebo šrot.
S kukuricou to však netreba preháňať, nemala by tvoriť hlavnú zložku krmiva, pretože sliepky by mohli príliš priberať, čo by negatívne ovplyvnilo ich zdravie aj produkciu vajec.
Teplá ovsená kaša ako zimná pochúťka
Okrem kukurice je ideálnym zimným krmivom aj ovos. Sliepky veľmi ocenia, ak im pripravíte teplú ovsenú kašu, ktorá ich zahreje a dodá energiu. Ako zdroj vitamínov a minerálov môžete pridať aj kolieska banánu.
Denný režim kŕmenia by mal byť pravidelný:
- Raňajky v rovnakom čase – ideálne krmná zmes s prídavkom kukurice
- Obed by mal byť bohatší na zeleninu a ovocie, občas môžete pridať varené cestoviny alebo múčne červy
- Večera patrí sliepkam, keď už sú pokojne v kurníku, aj tu môžete doplniť kukuričné zrno
Nezabúdajte ani na vodu – v mrazivých dňoch pravidelne kontrolujte napájačky, pretože voda môže ľahko zamrznúť a sliepky by zostali bez pitia.
Grit – nenápadný, no veľmi dôležitý doplnok
Sliepky potravu nežujú ako cicavce, preto potrebujú pomoc pri trávení. V teplých mesiacoch si často pomôžu samy tým, že spolu s potravou prijímajú piesok a drobné kamienky.
V zime, keď nemajú prístup k pôde, je vhodné pridávať do krmiva grit, teda krmný vápenec.
Ten slúži nielen ako mechanická pomoc pri trávení, ale zároveň dodáva vápnik, ktorý je nevyhnutný pre pevné škrupiny vajec.
Sliepky nie sú smetný kôš
Zima je obdobím, keď si sliepky prirodzene oddýchnu a naberú silu na ďalšiu sezónu. Ak chcete ich znášku podporiť, môžete im v kurníku na pár hodín denne zapnúť svetlo, čím im umelo predĺžite deň.
Rovnako dôležité je však to, čím ich nekŕmiť. Určite im nedávajte:
- plesnivé potraviny
- korenené, pálivé, vyprážané a slané zvyšky
- pór, nezrelé paradajky, cibuľu, baklažán
- sladkosti a čokoládu
Naopak, ako občasné spestrenie môžete ponúknuť:
- varenú ryžu
- varený zemiak
- varenú tekvicu
- červenú repu
Video k téme
