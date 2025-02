Slabo tesniace okná. Nenápadný zdroj únikov tepla a zbytočných výdavkov

V chladných mesiacoch sa mnohí z nás trápia s vysokými nákladmi na vykurovanie a s nepríjemným chladom v interiéri. Najmä v starších domoch či bytoch to môže byť dôsledok netesniacich okien, ktoré nedokážu udržať teplo a nechávajú ho unikať von. Tieto úniky dokážu narobiť poriadnu škodu rodinnému rozpočtu, pretože na účtoch za energie sa každý rok môžu objaviť vyššie a vyššie sumy. Mnohí pritom ani netušia, že koreňom problému bývajú práve okná.

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, prečo je tesnenie okien také dôležité, ako spoznať, že práve u vás môže byť jadrom problému, a čo by ste mali urobiť, ak chcete do budúcnosti šetriť čas, peniaze aj nervy. Zameriame sa na všeobecné, no overené a pravdivé informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v problematike a zvážiť, či sú práve okná tým najslabším článkom vo vašom dome či byte.

Kde sa stráca najviac tepla?

Ak máte problém s udržaním tepla v interiéri, najprv je dobré zistiť, ktoré miesto stavby je z hľadiska izolácie najzraniteľnejšie. Rôzne odborné zdroje uvádzajú, že až 40 % tepla môže unikať cez netesniace okná. Nasledujú vonkajšie steny (16 – 35 %), strecha (okolo 15 %) a pivničné priestory či základy (asi 13 %).

Z týchto čísel vyplýva, že ak máte pocit chladných prievanov a neprimerane vysokých účtov za kúrenie, práve okná by mali byť prvým miestom, kde začnete pátrať po príčinách. Samozrejme, vonkajšie múry a strecha zohrávajú takisto významnú úlohu, no ak sú okná zastarané alebo nekvalitne namontované, môže byť táto „deravá“ časť domu rozhodujúcim faktorom.

Ako spoznáte, že okno netesní?

Pocit prievanu: Ak pri zatvorenom okne cítite, že vám na ruku či tvár ťahá chladný vzduch, je to jasný signál. Vlhkosť a rosenie: Časté zarosenie okien zvnútra môže naznačovať viacero príčin. Pokiaľ však v okolí rámu (alebo dokonca medzi sklami) vidíte vlhkosť či začínajúcu pleseň, môže to byť dôsledkom nedostatočnej alebo nesprávnej izolácie. Viditeľné medzery: Staršie rámy sa môžu časom zdeformovať, čo vidno aj voľným okom. Prípadne môžete pozorovať drobné štrbiny, cez ktoré preniká vzduch. Problémy s ovládaním: Zle sa zatvárajúce alebo ťažko otvárajúce okná môžu byť známkou opotrebovaného kovania, ktoré nedokáže správne priľahnúť k rámu.

Ak zistíte jeden či viac týchto prejavov, je veľmi pravdepodobné, že vaše okná nefungujú tak, ako by mali. V dôsledku toho klesá váš tepelný komfort a rastú výdavky.

Dvojsklo alebo trojsklo? Kedy sa čo oplatí

Najväčšou plochou väčšiny okien je sklenená výplň. Preto sa pri riešení tepelnoizolačných vlastností okien veľa hovorí o počte skiel:

Dvojsklo : V minulosti bežná voľba, ktorá je menej finančne náročná než trojsklo. Pre niektoré typy stavieb (napríklad staršie chalupy, záhradné domčeky či stavby, ktoré používate len sezónne) môžu dvojsklá stále postačovať.

: V minulosti bežná voľba, ktorá je menej finančne náročná než trojsklo. Pre niektoré typy stavieb (napríklad staršie chalupy, záhradné domčeky či stavby, ktoré používate len sezónne) môžu dvojsklá stále postačovať. Trojsklo: Čoraz bežnejší štandard v modernej výstavbe a pri dôkladných rekonštrukciách. Trojsklá majú v porovnaní s dvojsklami lepšie tepelnoizolačné vlastnosti – podľa odborných skúšok cez trojsklo prejde iba približne polovica tepla v porovnaní s dvojsklom. To prirodzene znižuje účty za vykurovanie a zvyšuje tepelnú pohodu v interiéri.

Dôležitý detail: Ak sa vám sklá orosia medzi tabulami, môže to znamenať, že zasklenie nie je správne utesnené, čo je vážny problém a dôvod na reklamáciu. Bežné rosenie na vnútornej strane okennej tabule skôr signalizuje zvýšenú vlhkosť v domácnosti, prípadne nižšiu povrchovú teplotu okna, ale rosenie v priestore medzi sklami je jasná výrobná vada.

Kvalita rámu, tesnenia a montáže

Mnohí ľudia sa pri výbere okien zameriavajú iba na čísla udávané v prospektoch: napríklad koeficient prestupu tepla či certifikáty. To však na skutočnú kvalitu nestačí. Kľúčové je spracovanie detailov:

Rám a jeho materiál : Plast, drevo, hliník alebo kombinácia materiálov – každé riešenie má svoje výhody aj nevýhody. Dôležitá je hrúbka a pevnosť materiálu, vnútorné výstuže či spôsob spájania rohov.

: Plast, drevo, hliník alebo kombinácia materiálov – každé riešenie má svoje výhody aj nevýhody. Dôležitá je hrúbka a pevnosť materiálu, vnútorné výstuže či spôsob spájania rohov. Tesnenie : Viac tesniacich rovín môže pomôcť znížiť prefukovanie. Časom však môže guma starnúť a strácať pružnosť. Preto je dobré priebežne tesnenia kontrolovať, prípadne ošetrovať špeciálnymi prostriedkami.

: Viac tesniacich rovín môže pomôcť znížiť prefukovanie. Časom však môže guma starnúť a strácať pružnosť. Preto je dobré priebežne tesnenia kontrolovať, prípadne ošetrovať špeciálnymi prostriedkami. Kovanie : Ovplyvňuje najmä spôsob zatvárania, bezpečnosť a dlhodobú životnosť okien. Menej kvalitné kovanie sa môže rýchlo opotrebovať.

: Ovplyvňuje najmä spôsob zatvárania, bezpečnosť a dlhodobú životnosť okien. Menej kvalitné kovanie sa môže rýchlo opotrebovať. Montáž: Jedna z najdôležitejších, no často podceňovaných častí procesu. Aj to najkvalitnejšie okno sa stane zdrojom únikov tepla, ak je osadené nesprávne – či už ide o netesné vyplnenie priestoru okolo rámu alebo nekvalitnú prácu s izolačnou penou. Drobné nedokonalosti môžu časom viesť k tepelným mostom, nežiaducemu roseniu, ba dokonca k vzniku plesní.

Koľko môžete ročne stratiť?

Otázka peňazí motivuje väčšinu z nás najviac. Ak by ste si spravili základný prehľad o svojich ročných účtoch za kúrenie, možno by ste boli prekvapení, aká veľká časť nákladov sa môže pripísať netesným oknám.

Podľa rôznych odborných prepočtov dokážu moderné a dobre utesnené okná ušetriť 20 % a viac z celkových nákladov na vykurovanie.

ušetriť 20 % a viac z celkových nákladov na vykurovanie. V bežnom byte s rozlohou 70 – 80 m² to môže znamenať úsporu niekoľko stoviek eur ročne, pričom v rodinných domoch s väčšou plochou to môžu byť dokonca tisíce eur za rok.

Ak takéto zbytočné úniky trvajú dlhé roky, ľahko sa dostanete na sumu, ktorá by zaplatila významnú časť rekonštrukcie či dokonca novú strechu.

Preto aj keď investícia do nových, kvalitných okien nie je lacná záležitosť, z dlhodobého hľadiska môže ísť o finančne veľmi rozumné rozhodnutie.

Na čo si dať pozor pri výbere dodávateľa?

Kvalitný výrobok je len jedna strana mince. Tou druhou je spoľahlivý dodávateľ, ktorý okná nielen vyrobí (prípadne zabezpečí), ale aj odborne nainštaluje. Na čo sa teda zamerať?

Referencie: Overte si reálne skúsenosti ľudí, ktorí už majú s daným dodávateľom osobnú skúsenosť. Záruka a servis: Seriózna firma ponúka primeranú záručnú dobu, často s možnosťou pravidelných kontrol. To vám dáva istotu, že ak sa objaví skrytá chyba, nebude problém s prípadnou reklamáciou. Komunikácia: Ak vám dodávateľ nevie jednoducho vysvetliť, aké parametre majú vaše budúce okná alebo ak sa vyhýba podrobnému rozpisu vo zmluve, buďte opatrní. Profesionálna montáž: Zistite, či montáž zabezpečia ich vlastné tímy, alebo či ju zadávajú subdodávateľom. Ak ide o subdodávateľov, uistite sa, že ide o skúsených profesionálov s dobrým menom.

Správna starostlivosť a dlhodobá životnosť

Ani tie najlepšie okná nevydržia spĺňať svoje izolačné schopnosti naveky, ak sa o ne nestaráme správne. V rámci bežnej údržby je vhodné niekoľkokrát do roka prejsť tieto základné kroky:

Čistenie rámu a tesnenia: Pravidelne umývajte okná a odstraňujte usadené nečistoty, ktoré by mohli brániť dokonalému priľnutiu krídla k rámu. Ošetrenie tesniacich gúm: Existujú špeciálne prípravky (napríklad silikónové oleje) na regeneráciu gumových tesnení. Tak zostanú pružné a nepopraskajú. Kontrola kovania: Uistite sa, že sa okno ľahko otvára a zatvára. Niekedy stačí namazať pohyblivé časti, prípadne ich jemne dotiahnuť. Servisné prehliadky: Ak to výrobca odporúča, zvážte využitie pravidelných profesionálnych prehliadok, aby sa prípadné drobné závady odstránili skôr, než prerastú do väčších problémov.

Vplyv na zdravie a pohodlie

Netesniace okná nesúvisia len s teplom a peniazmi, ale aj so zdravím a pohodlím obyvateľov. Pri únikoch tepla často vznikajú miesta, kde sa môžu usádzať plesne v dôsledku kondenzácie vlhkosti na chladnejšom povrchu. Plesne zas môžu vyvolávať alergie, zhoršovať dýchacie ťažkosti a všeobecne znižovať kvalitu bývania.

Okrem toho, ak máte dobre zateplenú stavbu a tesniace okná, znižuje sa hluk prichádzajúci zvonku. To je dôležité najmä v mestských oblastiach s vyššou premávkou, kde môže byť rušivý hluk neustálym zdrojom stresu.

Nezanedbajte kompletné riešenie

Aj keď sú okná často najslabším článkom, netreba zabúdať, že ide o komplexný systém. Ak je dom starší a nezateplený, no máte už nové okná, stále sa vám môže zdať, že kúrenie je príliš drahé – vtedy je vhodné premýšľať o ďalších krokoch, napríklad o zateplení fasády, strechy či iných stavebných úpravách.

Pri starších stavbách sa tiež vyplatí vykonať energetický audit, ktorý vám poskytne konkrétne dáta a odporúčania. Vďaka tomu budete vedieť, kde sa oplatí investovať (a kde to naopak nemá zmysel). Ak napríklad zistíte, že najviac tepla uniká cez starú strechu alebo nestabilné pivničné priestory, možno práve tie budú prioritou pred výmenou okien. V každom prípade sa však oplatí riešiť všetko v logickej postupnosti, aby sa investície reálne prejavili v nižších prevádzkových nákladoch.

Správna montáž okien je dôležitá

Záver: Premyslená investícia, ktorá sa vypláca

Slabo tesniace okná dokážu byť v domácnosti naozajstným „nenápadným žrútom“ peňazí, pretože kým si človek naplno uvedomí straty, môže prejsť niekoľko vykurovacích sezón. Keď sa však raz rozhodnete pre kvalitné, správne osadené okná a naučíte sa o ne starať, úspory na účtoch za kúrenie a zlepšenie pohodlia bývania sa čoskoro prejavia.

Pamätajte, že pri akýchkoľvek rekonštrukčných zásahoch by ste mali mať jasný plán a mali by ste vedieť, čo od nich očakávate. Kvalitná a odborná výmena okien, prípadne ich dôsledné utesnenie, môže byť prvým krokom k zníženiu energetickej náročnosti vašej domácnosti. V konečnom dôsledku tak získate nielen finančnú úsporu, ale aj tepelnú pohodu a zdravšie životné prostredie vo svojom vlastnom domove.

Hlavné body na zapamätanie:

Netesniace okná sú často príčinou až 40 % tepelných strát.

Dvojsklá môžu byť postačujúce pre niektoré typy stavieb, no v súčasných podmienkach je trojsklo čoraz bežnejším riešením na zníženie nákladov na kúrenie.

Kvalitná montáž, spoľahlivé tesnenie a profesionálny servis sú kľúčové pre dlhodobú funkčnosť a efektivitu okien.

Pravidelná údržba (napríklad ošetrovanie tesnení či kontrola kovania) dokáže predĺžiť životnosť a zachovať izolačné schopnosti okien.

Netreba prehliadať ani ďalšie stavebné prvky: steny, strechu či pivničné priestory. Celkový výsledok závisí od komplexného prístupu k zatepleniu a eliminácii tepelných mostov.

Overte si dodávateľa a kvalitu okien cez reálne referencie, skúste získať podrobné zmluvné podmienky a vyhýbajte sa lacným, no pochybným riešeniam.

Investícia do dobrých okien sa v priebehu času vráti vo forme nižších účtov, vyššieho komfortu a zdravšej domácnosti. A hoci ide o prvotne vyššie náklady, z dlhodobého pohľadu mnohí majitelia potvrdzujú, že práve takáto investícia im priniesla najvýraznejšie výsledky v podobe spokojného a úsporného bývania.