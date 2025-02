Škvrny od krvi. Overené babské triky a praktické tipy, vďaka ktorým zmiznú aj zdanlivo neodstrániteľné fľaky

Odstránenie krvavých škvŕn z oblečenia, posteľnej bielizne či dokonca z matraca môže spočiatku pôsobiť komplikovane, no v skutočnosti nejde o neprekonateľný problém. Rozhodujúce je predovšetkým to, ako rýchlo zareagujete a aká stará je samotná škvrna. Nasledujúce rady vám pomôžu pri čerstvých aj zaschnutých škvrnách. Mnohé z nich pochádzajú ešte z čias našich starých mám, no s obľubou ich používame dodnes.

Prečo reagovať ihneď a prečo používať studenú vodu

Najdôležitejším krokom, ktorý by ste mali podniknúť hneď, ako si všimnete krv na látke, je rýchle opláchnutie škvrny studenou vodou. Teplá alebo horúca voda by mohla spôsobiť, že sa krv zafixuje ešte hlbšie do vlákien, a čistenie by vám zbytočne sťažilo.

Čerstvé škvrny: Pri nedávnom znečistení môžete skúsiť škvrnu opláchnuť priamo pod prúdom studenej vody – v mnohých prípadoch to stačí na jej úplné odstránenie bez ďalších zásahov.

Staršie škvrny: Ak už krv zaschla, budete musieť siahnuť po ďalších prostriedkoch a trikoch. Nižšie nájdete niekoľko overených metód, ktoré môžete vyskúšať v pohodlí domova.

Peroxid vodíka, octová alebo citrónová šťava a kyslíkové bielidlo

Keď studená voda na zaschnutú krv nestačí, siahnite po dostupných prípravkoch. Patria sem napríklad:

Peroxid vodíka Kyslíkové bielidlo Ocot Citrónová šťava

Ako postupovať:

Namočte hubku alebo jemnú handričku do zvoleného prípravku a postupne potierajte škvrnu.

Potom látku dôkladne opláchnite pod studenou vodou.

Proces môžete niekoľkokrát zopakovať, kým škvrna úplne nezmizne.

Pozor na tmavé tkaniny:

Ocot, peroxid či citrónová šťava môžu zosvetliť farbu vášho oblečenia. Preto, ak čistíte tmavšie kúsky, najskôr otestujte daný prípravok na nenápadnej časti látky.

Odstránenie krvi z matraca alebo prestieradla

Staršie škvrny sa často nachádzajú na miestach, ktoré nejdú jednoducho vložiť do práčky, napríklad na matraci. Ako postupovať?

Vlhká handrička: Zvoľte mierne navlhčený uterák alebo handru (opäť v niektorom z vyššie uvedených prípravkov) a jemne ňou pritláčajte na škvrnu.

Vyhnite sa premočeniu: Pri čistení matraca buďte obzvlášť opatrní, aby ste ho zbytočne nepremočili, čo by mohlo viesť k tvorbe plesní alebo nepríjemnému zápachu.

Opakovanie: Aj tu platí, že keď škvrna nezmizne po prvom pokuse, treba celý proces niekoľkokrát zopakovať.

Kocky ľadu ako nečakaný pomocník

Málokto by čakal, že obyčajný ľad dokáže pomôcť pri odstraňovaní krvi z oblečenia. Postup je v skutočnosti veľmi jednoduchý:

Najprv škvrnu opláchnite studenou vodou. Následne ju potierajte kockou ľadu, až kým nezačnete vidieť viditeľné uvoľňovanie krvavej škvrny z vlákien.

Ľad okrem chladenia zároveň pomáha rozpúšťať a dvíhať škvrny z povrchu, takže môže výborne doplniť úvodné prepláchnutie.

Využite aspirín a jedlú sódu

Aspirín patrí k najbežnejším liekom, ktoré máme doma. Okrem toho, že zmierňuje bolesti hlavy, môže byť aj prekvapivo účinný na odstránenie krvavých škvŕn.

Rozdrvte tabletu aspirínu a pridajte trošku vody – cieľom je vytvoriť hustejšiu pastu.

Naneste ju priamo na škvrnu a nechajte pôsobiť aspoň 30 minút. V prípade starších a odolnejších škvŕn je ideálne nechať zmes pôsobiť cez noc.

Potom ju opláchnite studenou vodou a oblečenie vyperte bežným spôsobom.

Jedlá sóda funguje podobným spôsobom:

Zmiešajte ju s vodou do pasty a naneste na postihnuté miesto.

Počas pôsobenia môžete škvrnu jemne pretrieť mäkkou kefkou či handričkou.

Nakoniec dôkladne opláchnite a vyperte.

Kukuričný škrob alebo detský púder

Ďalšou užitočnou prísadou, ktorá sa nájde v nejednej kuchyni, je kukuričný škrob. Ten môžete nahradiť aj detským púdrom, ak kukuričný škrob nemáte poruke.

Zmiešajte s vodou tak, aby ste vytvorili hustú kašu. Jemne ju naneste na krvavú škvrnu a nechajte vyschnúť. Po zaschnutí miesto vypláchnite studenou vodou a vyperte.

Tento postup je vhodný najmä na jemnejšie a citlivejšie tkaniny.

Sila soli a roztokov na kontaktné šošovky

V prípade zaschnutých škvŕn je dobrou alternatívou soľ. Ako na to?

Namočte látku do studenej vody a krvavé miesto posypte soľou.

Môžete nechať chvíľu pôsobiť, potom opäť prepláchnuť a ak je to nutné, zopakujte.

Ďalším trikom je fyziologický roztok, ktorý sa používa na čistenie a uchovávanie kontaktných šošoviek. Aj on môže poslúžiť podobne ako soľ – stačí ho naniesť priamo na škvrnu, nechať pôsobiť a následne vypláchnuť.

V krajných prípadoch: sliny a Coca-Cola

Ak ste práve mimo domova, oblečenie sa vám nešťastnou náhodou zašpinilo krvou a nemáte poruke nič iné, skúste využiť sliny. Aj keď to môže pôsobiť zvláštne, ľudské sliny obsahujú enzýmy, ktoré dokážu pomôcť s rozkladom proteínov, teda aj krvi. Stačí škvrnu navlhčiť slinami a jemne trieť, kým neuvidíte, že škvrna bledne.

Ďalšou možnosťou je Coca-Cola – ak sa vám stane „krvavá nehoda“ napríklad na výlete alebo v práci a máte poruke tento nápoj:

Namočte do neho postihnuté miesto, prípadne ho zalejte tak, aby bola škvrna celá ponorená.

Najlepšie je, ak necháte pôsobiť dlhšie, pokojne aj cez noc, aby nápoj mohol preniknúť do vlákien a pomôcť rozložiť krv.

Tipy na záver

Buďte trpezliví: Staršie škvrny sa často nezmyjú na prvýkrát. Vtedy je nutné proces čistenia opakovať viackrát.

Čítajte štítky: Pri vzácnych materiáloch alebo špeciálnych textíliách sa vždy riaďte pokynmi výrobcu.

Studená voda: Pri všetkých metódach je kľúčom použiť výhradne studenú vodu. Teplá či horúca škvrnu môže zafixovať ešte viac.

Dôkladné oplachovanie: Po skončení čistenia vždy dôkladne vypláchnite čistiaci prostriedok, aby vám na oblečení alebo tkanine nezostali stopy, prípadne nevznikli nové fľaky.

Vďaka týmto jednoduchým, no spoľahlivým radám môžete predísť nervozite z nepríjemného fľaku na obľúbenom kúsku oblečenia či na posteľnej bielizni. Pamätajte, že najdôležitejšia je rýchla reakcia a výber vhodného spôsobu čistenia. Vyskúšajte metódu, ktorá sa vám zdá najpraktickejšia, a ak nevyjde podľa predstáv, pokojne siahnite po ďalšom postupe. Hoci sa môže zdať, že krv je takmer nemožné odstrániť, pri troche trpezlivosti a použití správnych domácich surovín dosiahnete prekvapujúco dobré výsledky.