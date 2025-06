Skvelý trik pre pestovanie cukety. Ušetríte miesto a úroda bude bohatšia

Cuketa patrí medzi obľúbené a často pestované druhy zeleniny, ktorá si našla pevné miesto v mnohých záhradách. Má však jednu pomerne veľkú nevýhodu – rastliny cukiet sú totiž veľmi priestorovo náročné a môžu ľahko zabrať aj celý záhon. Dobrou správou však je, že existuje spôsob, ako tieto rastliny pestovať aj bez toho, aby ste im venovali polovicu svojej záhrady. Reč je o vertikálnom pestovaní, ktoré má hneď niekoľko zaujímavých benefitov.

Vertikálne pestovanie cukiet: O čo ide?

Metóda vertikálneho pestovania nie je žiadnym prechodným módnym výstrelkom. Práve naopak, ide o premyslený a rokmi overený systém, ako pestovať rastliny smerom nahor, podobne ako vinič, fazuľu či popínavé paradajky. Pre cukety sa tak otvára možnosť rásť do výšky namiesto toho, aby sa plazili po zemi. Vďaka tomu ušetríte cenné miesto, ktoré môžete využiť napríklad na pestovanie ďalších druhov zeleniny, byliniek či kvetín.

Tento spôsob navyše umožňuje pestovanie cukety aj na balkóne alebo na malých mestských terasách, čím sa táto zelenina stáva dostupnou doslova každému záhradkárovi bez ohľadu na veľkosť priestoru.

Ako pestovať cukety vertikálne

Výhody, ktoré vás prekvapia

Okrem úspory priestoru prináša vertikálne pestovanie cukiet ešte ďalšie výhody, o ktorých mnohí pestovatelia možno ani netušia.

1. Ochrana pred chorobami

Jedným z najväčších problémov pestovateľov cukiet bývajú rôzne hubové choroby, ktorým sa darí najmä vo vlhkom prostredí. Ak cuketu vyviažete smerom nahor, listy aj plody budú lepšie vetrať a rýchlejšie schnúť po daždi alebo rosnej noci. To znamená výrazne menej problémov s plesňami a inými nepríjemnými chorobami, ktoré znižujú úrodu alebo môžu rastliny úplne zničiť.

2. Pohodlnejšia a jednoduchšia úroda

Ak pestujete cuketu na zemi, určite poznáte pocit, keď sa musíte predierať hustými listami, aby ste našli plody vhodné na zber. Pri vertikálnom pestovaní tento problém odpadá. Cukety máte prehľadne pred očami a nemusíte sa ohýbať alebo sa hrabať medzi listami. Navyše jednoduchšie nájdete mladé, menšie plody, ktoré sú na konzumáciu najlepšie.

Pamätajte totiž, že chuťovo najlepšie cukety sú menšie plody – veľké exempláre sú síce impozantné, ale v kuchyni menej obľúbené.

Ako na to krok za krokom: Opora je základ!

Pre úspešné vertikálne pestovanie cukiet budete potrebovať dostatočne pevnú a stabilnú oporu. Ideálna je záhradná mriežka, pevná treláž alebo dokonca obyčajný starý rebrík, ktorý by ste inak vyhodili. Túto oporu je potrebné pevne ukotviť ešte pred výsadbou rastliny, aby ste neskôr nepoškodili korene. Dôležité je overiť, že opora unesie aj väčšie plody a samotnú váhu rastliny, ktorá sa v priebehu sezóny značne zväčší.

Vyberajte vhodnú odrodu

Hoci cukety môžete vertikálne pestovať prakticky všetky, určité odrody sú na tento spôsob vhodnejšie. Na trhu existujú odrody priamo označené ako „popínavé“ alebo „tyčkové“. Ich rast je prirodzenejší smerom nahor, čo znamená, že sa nemusia príliš namáhať svojou adaptáciou, ale viac energie môžu investovať do tvorby plodov.

Správne umiestnenie a starostlivosť o rastlinu

Sadenicu umiestnite čo najbližšie k opore. Ako bude rásť, pravidelne priväzujte nové výhony smerom nahor. Dbajte tiež na pravidelné odstraňovanie zbytočných bočných výhonkov, aby bola rastlina vzdušná, presvetlená a mohli ste z nej dostať maximum úrody.

Nepodceňujte pravidelnú zálievku a výživu

Cuketa je síce odolná rastlina, no zároveň pomerne náročná na pravidelnú zálievku a prísun živín. Ak na to zabudnete, rastlina vám to rýchlo dá najavo – jej listy začnú vädnúť a pôsobiť akoby „zvädnuté“. Preto ju zalievajte pravidelne, najmä v horúcich letných dňoch, a nezabúdajte ani na občasné prihnojovanie kvalitným organickým hnojivom.