Skvelé raňajky z chlebovej kôrky a vajec: jednoduché, chutné a prekvapivo originálne!

Klasický „chlieb vo vajíčku“ pozná takmer každý. No tento variant vás určite prekvapí! Je rýchly, nápaditý a vyzerá tak štýlovo, že by ste ho pokojne mohli podávať aj hosťom.
Ideálne raňajky, ktoré zasýtia a zároveň nezaťažia žalúdok.
Prečo spojiť chlieb a vajcia
Kombinácia chleba a vajec je výbornou voľbou nielen pre milovníkov slaných raňajok, ale aj pre tých, ktorí sa snažia udržať si líniu.
Obe suroviny sú výživné, zasýtia na dlhý čas a v spojení s čerstvou zeleninou dodajú telu všetko, čo potrebuje na štart dňa.
Využite aj chlebové kôrky
Pozrite si krátke video, ako jednoducho môžete z kôrky toastového chleba pripraviť fantastické jedlo:
Postup:
Ukrojte plátok chleba a nožom z neho vyrežte stred. Oba diely – rám aj vnútorný kúsok – položte na panvicu s rozohriatym olejom.
Po chvíli ich otočte. Do otvoru v kôrke vložte plátok šunky, naň kúsok syra a rozklepnite vajce. Dochutíte soľou, korením a podľa chuti aj mletou paprikou či chilli.
Stred chleba vyberte o niečo skôr. Panvicu na chvíľu prikryte, aby sa bielok rýchlejšie zrazil.
Nakoniec položte opečený stred navrch plnenej kôrky a podávajte so zeleninou – tá dodá jedlu čerstvosť a vitamíny.
Tip pre gurmánov
Ak si chcete dopriať ešte intenzívnejšiu chuť, skúste verziu pre fajnšmekrov.
Z krajca chleba vykrojte stred a nakrájajte ho na malé kocky. Na troche masti osmažte cibuľu, kúsky slaniny či špeku a pridajte aj tie chlebové kocky.
Zmes dochuťte podľa chuti – napríklad korením, soľou alebo majoránom.
Keď sa všetko jemne opečie, pridajte vajcia a miešajte, ako keby ste robili miešané vajíčka. V inej panvici si dozlatista opečte kôrku chleba a naplňte ju touto vajíčkovou zmesou.
Navrch nastrúhajte nivu. Ak sa syr nestihne roztopiť, vložte tanier na pár sekúnd do mikrovlnky – výsledok bude dokonalý.
Chlebové „zemiakové placky“
Máte doma starší, stvrdnutý chlieb? Nepanikárte – dá sa skvele využiť!
Pripravte si chlebové „bramboráky“.
Kúsky tvrdého chleba namočte do mlieka. Na 400 g chleba pridajte dve vajcia, nakrájanú cibuľu, kúsky údeniny, hrnček polohrubej múky, šesť strúčikov cesnaku, trochu soli, čierneho korenia a majoránky.
Všetko premiešajte a smažte na rozpálenom oleji. Ak je zmes príliš hustá, stačí pridať trošku vody. Výsledkom budú voňavé, chrumkavé placky, ktoré chutia ako zemiakové, no sú ešte sýtejšie.
Vajíčka ako pomoc pre telo
Vajíčka sú doslova výživovou bombou. Obsahujú cholin, látku, ktorú mnohí prijímajú v nedostatočnom množstve. Je dôležitá pre správnu činnosť mozgu, pretože ovplyvňuje tvorbu signálnych molekúl.
Okrem toho v nich nájdeme aj luteín a zeaxantín – antioxidanty prospešné pre zdravie očí a zrakovú ostrosť.
Nebojte sa, hlad vás neprepadne
Možno si hovoríte, že jeden krajec chleba s vajcom vás nemôže zasýtiť. Opak je pravdou.
Vajíčka obsahujú kvalitné bielkoviny a tuky, ktoré regulujú hlad a zabraňujú zbytočnému maškrteniu. V kombinácii s chlebom vám zaručia pokoj od prejedania aj od neskorých návštev chladničky.
Geniálne vylepšenie obyčajného chleba vo vajíčku – jednoduché, rýchle a neskutočne chutné!