Skvelá pochúťka na zimu. Nakladané papriky, ktoré chutia lepšie než kupované

Keď sa vonku ochladí a dni sa skracujú, veľa ľudí začne túžiť po vôňach a chutiach, ktoré si spájajú s letom. A práve preto sa oplatí mať doma zásobu voňavých nakladaných grilovaných paprík. V každom súste je cítiť jemnú sladkosť, ľahký dymový nádych a pripomienka chvíľ strávených pri grile.
Grilovaná paprika je zelenina s nezameniteľnou chuťou – sladká, šťavnatá, s nádychom dymu. Prečo sa jej teda vzdať len preto, že vonku mrzne? Ak si papriky správne naložíte, dokážete si kúsok leta zavrieť do pohára a otvárať ho kedykoľvek počas zimných mesiacov. Takto pripravená pochúťka je ideálna k čerstvému pečivu, syrom, mäsu alebo aj na obložené chlebíčky. V krajinách ako Rusko či na Balkáne je takýto spôsob spracovania zeleniny úplnou klasikou, ktorá sa dedí z generácie na generáciu.
Prečo sa oplatí pripraviť ich doma
Kúpené nakladané papriky síce môžu byť chutné, no doma pripravené majú svoje veľké čaro. Sami si vyberiete, či dáte prednosť sladším odrodám alebo pridáte trochu štipľavej chuti. Navyše budete presne vedieť, akú zeleninu a koreniny ste použili. Už počas prípravy sa celá kuchyňa naplní nádhernou arómou a v zime vás pri otvorení pohára zaplaví vôňa leta.
Paprika je zároveň aj veľmi zdravá. Ako upozorňuje nutričná poradkyňa Kerry Torrens, obsahuje veľké množstvo antioxidantov, ktoré podporujú imunitu a chránia organizmus pred civilizačnými ochoreniami, medzi nimi aj srdcovo-cievnymi problémami či niektorými druhmi rakoviny.
Recept na nakladané grilované papriky
Suroviny:
- 1,5 kg červených alebo žltých paprík
- 250 ml bieleho vínneho octu
- 150 ml vody
- 3 lyžice cukru
- 1 lyžica soli
- 4 strúčiky cesnaku
- niekoľko vetvičiek tymianu alebo rozmarínu
- 2 bobkové listy
- pár guľôčok čierneho korenia
Postup:
- Príprava paprík: Papriky dôkladne umyte, osušte a prekrojte na polovice. Odstráňte vnútorné semienka a stopky. Položte ich na plech reznou stranou nadol a vložte do rúry s funkciou grilu, prípadne ich pripravte na klasickom záhradnom grile. Pečte, kým šupka nezhnedne až nesčernie a nezačne sa odlupovať.
- Odlúpnutie šupky: Horúce papriky vložte do misy a zakryte potravinárskou fóliou alebo pokrievkou. Vďaka pare sa šupka uvoľní a pôjde veľmi ľahko stiahnuť.
- Naplnenie pohárov: Olúpané papriky nakrájajte na širšie pásiky. Uložte ich do vysterilizovaných pohárov spolu s nakrájaným cesnakom, bylinkami, bobkovým listom a korením.
- Príprava nálevu: V hrnci priveďte do varu ocot s vodou, soľou a cukrom. Ešte horúci nálev nalejte do pohárov tak, aby boli papriky celé ponorené.
- Sterilizácia: Poháre pevne uzavrite a sterilizujte približne 20 minút pri teplote 85 °C.
Ako papriky využiť
Nakladané grilované papriky sú samy osebe výborným predjedlom – stačí ich podávať s čerstvým chlebom. Skvelo sa však kombinujú aj s tvrdými syrmi, pridávajú sa do sendvičov, bagiet alebo môžu byť ozdobou na slávnostných obložených miskách. Výborne chutia aj k pečenému či grilovanému mäsu, a to nielen k bravčovému alebo hovädziemu, ale aj ku kuraciemu či rybám.
Ak ich budete mať vždy poruke v špajze, aj obyčajná večera sa môže zmeniť na gurmánsky zážitok.