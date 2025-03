Skutočne pravá turecká káva podľa rady z Turecka. Kľúčový krok, ktorý väčšina z nás vynecháva

Hoci dnešné moderné automatické kávovary dokážu pripraviť kávu na nespočetné množstvo spôsobov, stále existuje skupina milovníkov, ktorí nedajú dopustiť na takzvaného “turka”. Musíme si však uvedomiť, že to, čo u nás bežne nazývame “turecká káva”, by v skutočnosti v Turecku neuspelo. Tam totiž ide o celkom iný, takmer rituálny postup prípravy, pri ktorom je dôležitý každý jeden krok, a na ten často zabúdame. Poďme si preto ukázať, ako na to.

Čo všetko je potrebné na prípravu pravej tureckej kávy

Ak sa do prípravy tradičnej tureckej kávy naozaj pustíte, potrebovať budete niekoľko dôležitých vecí:

Veľmi jemne mletú kávu – ideálne čerstvú a kvalitnú, kúpenú v špecializovanom obchode. V Turecku je bežné, že káva je pomletá tak jemne, až pripomína múku. Studenú vodu – a to naozaj chladnú, nie prevarenú. Džezvu – typickú kovovú nádobku s dlhšou rúčkou, určenú práve na prípravu tureckej kávy. Cukor – mnohí Turci sladia kávu pomerne výdatne, ale samozrejme môžete množstvo prispôsobiť vlastnej chuti.

Pridáte si ešte trpezlivosť a čas, pretože táto príprava nie je len o rýchlom zaliatí kávy vriacou vodou, ale o precíznom kroku po kroku, ktorý Turecko preslávil po celom svete.

O čom je turecký kávový rituál

V Turecku nejde len o to, aby ste po vypití kávy zostali bdelí. V prvom rade je to významná súčasť kultúry a pohostinnosti. Kávu tam dostanete ako prejav úcty a priateľského privítania. Podávať dobrú kávu je tamojšou tradíciou, ktorú by mala ovládať každá domáca pani, no v skutočnosti sa prípravy radi chopia aj muži. Nejeden hosť je v Turecku uctievaný práve prostredníctvom starostlivo uvarenej kávy, ktorá mu má dokázať, že ho v danej domácnosti vítajú s otvorenou náručou.

Kľúč je v spojení suchej zmesi so studenou vodou

V čom teda väčšina z nás robí zásadnú chybu, ak “turka” pripravujeme tak, ako to robili napríklad naše babičky? Bežne nasypeme kávu do šálky a zalejeme ju vriacou vodou priamo z kanvice. V Turecku však postupujú inak:

Vložte kávu a cukor do džezvy – ešte predtým, než do nej nalejete akúkoľvek vodu. Zalejte studenou vodou – suchú zmes až v tejto chvíli zmiešajte s chladnou vodou. Postavte džezvu na mierny plameň – aby sa voda zohrievala pomaly a nedosiahla bod varu prirýchlo.

Táto fáza je veľmi dôležitá. Kombinácia studenej vody, cukru a jemnej kávy sa spoločne postupne zohrieva, čo z nej vytiahne špecifickú arómu a plnšiu chuť. Ak by ste hneď liali horúcu vodu, neumožnili by ste káve to, čo Turci považujú za kľúč k dokonalému výsledku – pomalé splynutie chutí a vôní.

Pena, ktorú netreba vyhadzovať

Keď sa voda priblíži k bodu varu, začne sa na povrchu vytvárať hustá, tmavšia pena. Tu prichádza ďalší dôležitý krok, ktorý sa v našich končinách často vynecháva. Penu totiž opatrne odoberte lyžičkou, no rozhodne ju nevyhadzujte. Presuňte ju do pripravených šálok – vďaka tomu dosiahnete krásny penový “klobúčik” už na samom začiatku.

Následne nechajte kávu v džezve krátko prehriať a malú časť (približne polovicu objemu) prelejte do šálok, tak aby boli naplnené zhruba do polovice. Zvyšok kávy potom opäť vráťte na sporák a nechajte dôkladne prehriať. V druhom kole dolievajte kávu do šálok až po okraj. Tento postup vám zabezpečí jemnejšiu a bohatšiu penu, ktorá sa v ústach rozplynie a znásobí chuťový zážitok.

Na čo je vlastne pohár vody

V Turecku sa ku káve podáva vždy aj pohár čistej vody. Na rozdiel od niektorých našich zvyklostí, kde sa voda používa na “zapitie” horkosti či zvyšku usadeniny v ústach, v Turecku má presne opačnú funkciu. Vodu by ste mali vypiť pred prvým dúškom kávy, aby ste si vyčistili chuťové bunky od všetkého, čo ste jedli či pili predtým. Len vtedy si dokážete vychutnať kávu v plnej kráse, bez rušivých zvyškov iných chutí.

Výsledok stojí za to

Ak ste doteraz pri príprave “turka” jednoducho zalievali kávu vriacou vodou z kanvice, možno ste práve zistili, aký dôležitý krok vám unikal. Tento dôslednejší postup síce zaberie o čosi viac času, no odmenou vám bude dokonale jemná chuť, charakteristická hustá pena a pocit, že ste sa aspoň na chvíľu preniesli do tradičnej tureckej kuchyne.

Neváhajte teda aspoň raz vyskúšať celý rituál – kávu nakombinujte s dostatkom cukru podľa svojej chuti, dbajte na pozvoľné zohrievanie a nezabudnite najprv odpíjať penu a dopĺňať až na záver. Určite si tento postup zamilujete. A ak budete mať návštevu, budú sa pri ochutnávke cítiť ako v orientálnej kaviarni.

Práve v týchto detailoch sa skrýva tajomstvo skutočne pravej tureckej kávy. Skúste túto malú zmenu a už nikdy nebudete chcieť “turka” pripraviť rýchlo a jednoducho tak, ako doteraz.